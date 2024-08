Árverésre bocsátják Matthew Perry Jóbarátokban viselt kasmírpulóverét

A Jóbarátok sorozat 30. évfordulója alkalmából több kellék is árverésre kerül, köztük a 2023. október 28-án meghalt Matthew Perry kasmírpulóvere. Eddig ez a legnépszerűbb tétel a licitben, amiről még azt is pontosan megadták, hogy a színész melyik évad hányadik részében viselte.

Szeptember 23-án a Jóbarátok című sorozat 30. évfordulója alkalmából kerülnek kalapács alá kellékek a népszerű sitcomból. A legtöbbet licitált tétel egy kasmírpulóver, amelyet a Chandler Binget alakító Matthew Perry viselt – írta meg a New York Post.

Kikiáltási ára 1500 dollárról indul, de a színész október 28-i, Los Angelesben bekövetkezett túladagolásos halála, valamint orvosának és drogdílerének augusztus eleji letartóztatása miatt ez az összeg az egekbe szökhet.

A 100 százalék kasmírból készült, póló stílusú pulóver hosszú ujjakkal és elöl két gombbal rendelkezik

− olvasható a ruhadarab leírásában.

„Chandler a pulóvert a 7. évad 10. epizódjában, a The one with the holiday Armadillo című részben viseli, a Central Parkban játszódó jelenetben, amikor Monica közli vele, hogy nem változtatja meg a vezetéknevét Bingre” − közölte a Julien's aukciós ház, amely az árverést szervezi. „Másodszor pedig, amikor Phoebe elhozza néhai édesanyja karácsonyi édességtálját a banda ünnepi partijára” − egészíti ki a pulóver leírását a Julien's.

„A 30. évfordulós kollekció minden egyes darabja kézzelfogható kapcsolatot jelent a Jóbarátok varázsával, a televíziózás történetének egyik legkedveltebb sorozatával, amely egy egész generációt formált, és amely megnevettetett, megríkatott minket, és éreztette velünk, hogy a Jóbarátok bandájának tagjai vagyunk” − nyilatkozta Darren Julien, az árverést vezető cég ügyvezető igazgatója és társalapítója.