Egy egész országban hiánycikké vált az uborka a kanadai tiktoker miatt

Népszerű TikTok-trend miatt alakult ki súlyos uborkahiány Izlandon, miután a lakosság tömegesen kezdte felvásárolni a zöldséget. A virális videók hatására az uborka iránti kereslet hirtelen megnőtt, ami az ellátási láncokat túlterhelte. Persze ez önmagában is komoly probléma, azonban a szakértők figyelmeztetnek arra is, hogy a túlzott uborkafogyasztás emésztési és veseproblémákat, illetve egyéb egészségügyi kockázatokat is okozhat.