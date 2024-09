Miller Dávid brutális találattal ütötte ki Varga Ádámot a Sztárboxban

A Sztárbox idei adásának első meccsén a 28 éves Miller Dávid és a 34 éves Varga Ádám férfi könnyűsúlyban küzdött meg egymással. Az első menetben Miller Dávid dominált, de Varga Ádám is jól védekezett, és egy darabig a távolságot is tartani tudta.

A második menet már csak alig néhány másodpercig tartott, ugyanis Miller Dávid egy hatalmas találattal kiüttöte Varga Ádámot, aki elterült a ringben.

A kommentátorok szerint a Sztárbox eddigi történetének legszebb találatát vitte be a színész. Varga Ádám a földön feküdt, az események pillanatok alatt váltak drámaivá, de kis segítséggel Varga nemsokára fel tudott ülni. A győztes Miller Dávid a könnyeivel is küszködött, majd a meccs végén átölelte ellenfelét.

Az est izgalmai az első kiütés után sem érnek véget. A második meccsen Hódi Pamela és Nemazalány bokszolnak női könnyűsúlyban, majd Noszály Sándor korábbi teniszező férfi nehézsúlyban várja ellenfelét, akit a műsor alatt mutatnak be.

Az Index folyamatosan nyomon követi a Sztárbox mérkőzéseit. Hétfőn egy friss, nagy összefoglalóval várjuk olvasóinkat.

Mint írtuk, Miller Dávid és Varga Ádám életét is megváltoztatta a boksz. A két színész a magánéletben is jó kapcsolatot ápol, és bevallásuk szerint sokat tanultak saját magukról és a sportról is. A 34 éves Varga Ádám elmondta, hogy soha semmibe nem fektetett annyi energiát, mint a Sztárboxra való felkészülésbe.

A 28 éves Miller Dávid sem veszi fél vállról a dolgot, minden edzésre úgy megy le, hogy van kedve ott lenni, és szeretné, ha az edzői, valamint csapata büszke lenne rá.