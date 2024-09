Már az első két napban voltak éles helyzetek a TV2 forgatásán Thaiföldön

Farkas Ákos már jó ideje a TV2-nél dolgozik, 13 évvel ezelőtt gyakornokként kezdte a televíziózást, majd az online részlegre került. Azóta szépen lépdelt felfelé a ranglétrán, 5-6 éve főszerkesztő lett, pár év múlva pedig már producerként debütált. Pályafutása során olyan műsorok készítésén dolgozott, mint például a Séfek Séfe, a Szerencsekerék, az Ázsia Expressz, a Next Top Model Hungary, a Sztárban Sztár, a Nagy Duett vagy a Bezár a Bazár, tavaly nyáron pedig a 20 év után visszatérő, Kísértés című reality produceri feladataival is őt bízta meg a csatorna. A szakember, akivel még januárban, a műsor forgatási helyszínén beszélgettünk, Thaiföldön, állítja: bár rengeteg műfajt kipróbált, és mindegyiket nagyon élvezte, számára a reality a nagy szerelem.

„A show-műsorok is izgalmasak, mert az élő produkcióknak nyilván megvan a varázsa, ahogy megnövelik az ember adrenalinszintjét azzal, hogy sokszor váratlan dolgokra kell reagálni. De a realityben ugyanilyen fontos a gyors reakció, ott is rengeteg a váratlan szituáció, amelyeket bármilyen emberi tényező, sőt akár az időjárás is előidézhet. Külföldi forgatásokon ráadásul ennek jóval nagyobb a kockázata, ott tényleg bármi megtörténhet” – mondta a szakember, felidézve egy korábbi esetet, amikor 2019-ben az Ázsia Expressz felvételei alatt elvették a forgatási engedélyünket Srí Lankán. A stáb akkor 10 napig várt arra, hogy visszakapják a papírokat, ami persze a tartalmi részben is hiányt okozott. Indiában fejezték volna be a műsor felvételeit, ehelyett egy gyors átszervezéssel Thaiföldre kellett áthelyezniük a versenyzők útvonalát. „Ez is olyasmi volt, ami nem szerepelt a terveinkben. Nyilván emiatt hosszabbra is nyúlt a kintlétünk, amire sem a szereplők, sem a stáb nem volt előzetesen felkészülve.”

Pedig az ilyen nagyszabású produkciókat mindig nagyon aprólékosan megtervezik. A Kísértés esetében tavaly augusztusban láttak hozzá az előkészületekhez – több hónapig castingoltak, hogy kiválasszák a 28 szereplőt a műsorhoz, miközben napokra lebontva elkészítették a forgatási tervet, hogy lássák, mennyi és milyen technikai eszközökre van szükség. A kreatív munka mellett tehát a logisztikázás is fontos, a kellékeken túl azt is számba kell venni, hogy milyen messze vannak egymástól a forgatási helyszínek, és hogyan mozgatják oda a stábot, illetve szükség esetén a szereplőket.

A szereplőkkel együtt 107-en vagyunk a szigeten – nagyjából 70-80 fős a stáb, ehhez jön még hozzá a helyi csapat. Maga a forgatás 24 napig tart, de én például az előkészületek miatt egy héttel előbb érkeztem, és több mint egy hónapig kint leszek. Masszív, intenzív időszak elé nézünk, szünnapok ugyanis egy realitynél nincsenek

– magyarázta Farkas, akinek a műfaj ugyan már ismerős terület, maga a produkció mégis tartogat új kihívásokat. Jócskán megnehezíti a dolgát például, hogy nagy létszámú szereplőgárdával forgatnak, de elmondása szerint már maga a casting sem volt egyszerű – ki akarna egy olyan műsorba jelentkezni, amelyben a legpozitívabb dolog, ami történhet, hogy a végén a kedvesével együtt tér haza Budapestre? Persze a kísértők feladatát nézve sem könnyű olyan személyeket találni, akik úgy szeretnének társat keresni, hogy közben tönkretesznek egy kapcsolatot, ráadásul – mivel a szétválasztott párok külön villában laknak – mindezt egyszerre két helyszínen kell nyomon követni.

„Más valóságshow-kban, mint például a Big Brotherben, egy villában történnek az események, amiket 0-24-ben forgatni kell. A Kísértésben viszont rögtön két helyszín van, ahol nonstop figyeljük a szereplőket, és nyilván vannak külső forgatások is, amelyek logisztikai szempontból bonyolítják a dolgokat, Thaiföldön ugyanis nem egyszerű a közlekedés. És hát mivel nem otthon vagyunk, sokkal gyakrabban adódhatnak váratlanul megoldandó helyzetek”– mondta a szakember, hozzátéve: szerinte a casting jól sikerült, hamarabb beindultak az események, mint előzetesen gondolta – már az első két napban kialakultak éles helyzetek, így nagy várakozással tekint a műsor képernyőre kerülése elé. Az utóbbi években egyébként is úgy tűnik, hogy népszerűek a különféle párkereső műsorok, például a Nagy Ő-nek is kifejezetten jó volt a nézettsége. Ennek az oka Farkas Ákos szerint arra vezethető vissza, hogy manapság a párkeresés generációs probléma.

„Nagyon sok szingli ül otthon, azzal küzdve, hogy nem találta meg a megfelelő partnert. Nyilván a legtöbben online próbálkoznak, ahogy az a generáció is, akik szerepelnek a műsorban. Épp ezért valahol nekik is új lesz az a helyzet, hogy személyesen ismerkedjenek, randevúzni hívják a másikat, és elmondják szemtől szemben az előttük állónak, hogy tetszik nekik. Lehet, hogy még életükben nem próbálkoztak ilyesmivel, hiszen abban nőttek fel, hogy a mondandójukat megírják sms-ben vagy chaten, miután bekövették és lájkolgatták a kiszemeltjüket a közösségi oldalakon. Szerintem az emberek szeretnek klasszikus ismerkedést látni a képernyőn, pont azért, mert ilyesmiből talán most kevesebb van” – mondta a szakember, hozzátéve: a Kísértés azért is lehet vonzó a nézők számára, mert akarva akaratlanul is belehelyezkednek azokba a szituációkba, amelyekbe a szereplők kerülnek. Elgondolkodnak azon, ha mondjuk ők lennének ott, hogyan döntenének bizonyos helyzetekben, fejben tesztelgetve magukat és a párjukat, hogy vajon mennyire lennének hűségesek.

Nyilván felteszik majd rendre a kérdést, ki az, aki arra vetemedik, hogy egy ilyen műsorba jelentkezzen, veszélyeztetve a saját párkapcsolatát, de pont azért lesz az egész különösen izgalmas, mert a szereplők extrém dolgokat is bevállalnak.

Hogy miért kell Thaiföldig utazni ahhoz, hogy leforgassák a műsort, arra csak egy válasz van: az egzotikum miatt. Ezáltal ugyanis maguk a játékosok is úgy érezhetik, hogy ami velük történik, az az életük sztorija. Farkas Ákos egyébként már korábban is járt ebben az országban, és nem csak akkor, amikor az Ázsia Expresszt készítették – egy privát nyaralás alkalmával is megfordult Thaiföldön, Ko Samuit viszont korábban még sosem látta. A szakember megjegyezte: örül, hogy egy ilyen környezet ad otthont a műsornak, mert nagyon szereti az ázsiai emberek életvitelét, Kasza Tibit pedig házigazdaként nagyon jó választásnak tartja.

Bár Tibi ilyesmit még nem nagyon csinált, abszolút nem féltem a feladattól. Alapvetően szerkesztői aggyal gondolkodik, így nem is kell számára igazán instrukció. Tökéletesen analizálja a párkapcsolatokat, és átlátja, mikor mire van szükség

– magyarázta Ákos, hozzátéve: „Én úgy érzem, ebben a szerepben ő lubickol. Alapból a humor az egyik legnagyobb erénye, s bár az ember azt gondolná, a téma komolysága miatt ebben a műsorban arra kevésbé van szükség, ő jó érzékkel megtalálja, mikor lehet kicsit bandázni a szereplőkkel, vagy odaszólogatni, és mikor kell visszafognia magát, mert épp sír vagy összeomlik valamelyik. Sok az éles váltás, sokszor kell egyik pillanatról a másikra átállni fejben, előfordul, hogy egy nap indításakor még nevetünk, aztán sírás lesz a vége. Én azt gondolom, jól áll neki ez a szerep, és jó, hogy a nézők ilyen helyzetben látják.”

(Borítókép: A Kísértés című reality forgatása Thaiföldön. Fotó: TV2)