Kiderült az igazság a hét legjobb mémalapanyagáról

Az amerikai sportmérkőzéseken korántsem meglepő az, hogy több kamera pásztázza a közönség sorait, ezúttal azonban a csókok helyett sokkal inkább egy csúnya kikosarazásnak lehettek szemtanúi a US Open nézői. Vagy talán mégsem, hiszen a rendkívül szórakoztató, ám legalább ugyanannyira félreérthető jelenetsort most az érintettek végre megmagyarázták, így pedig talán több mém sem születik a hét legszórakoztatóbb vírusvideójából, amelyen egy láthatólag kínos italosztást láthatunk. De miről is van szó?