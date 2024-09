Zimány Linda szerint hasznot húztak belőle, feljelentette a Redditet

Zimány Linda nemzetközi feljelentést tett, miután megelégelte, hogy képeit és videóit engedély nélkül osztják meg a Redditen, amelyből a platform hirdetési bevételeket szerez. A közösségi oldalak elleni hadjárat így újabb fejezethez érkezett, amelyben a fő kérdés továbbra is az, hogy felelősségre vonható-e egy oldal a felhasználói által megosztott tartalmakért, vagy az csupán a bejegyzések létrehozóinak vállát nyomja?

A közösségi oldalak amennyire megkönnyítik az életünket, annyira meg is tudják keseríteni azt, a közszereplők esetében pedig amellett, hogy az oldal egyfajta hidat jelent köztük és a rajongóik között, legalább akkor a árkot is tudnak ásni a különböző platformok.

Általában mégsem ez okozza a legnagyobb problémát, ugyanis a közösségi média továbbra is meglehetősen kezdetleges, vagy nem túl pontos jogi szabályozása miatt már nem egyszer volt arra példa, hogy valakinek bíróságra kellett mennie a Facebook, az X (korábban Twitter), a TikTok vagy más oldalak miatt. A probléma pedig most a hazai celebvilágot is elérte.

Zimány Linda ugyanis megelégelte, hogy annak ellenére, hogy minden profilján fekete fehéren leírja, hogy képei és videói engedélykötelesek, saját tartalmait mégis állandóan megosztják az egyik platformon, ezzel pedig a hirdetési rendszernek köszönhetően hasznot is húznak belőle. Emiatt úgy döntött, hogy jogi útra tereli az ügyet, és nemes egyszerűséggel

feljelentette a Redditet

– írja a Ripost, amely kiemeli, hogy a közösségi oldalnak 62 millió napi felhasználója van, így kétség kívül a legnagyobbak közé tartozik.

Elküldtem egy nemzetközi feljelentést a Reddit ellen, mert ők pénzt keresnek abból, hogy szponzorált tartalmat helyeznek el azok között a posztok között, amikben olyan emberek szerepelnek, akik nem is adtak engedélyt

– idézi az ügyvédnőt a lap.

Persze felmerül a kérdés, hogy vajon az oldal felelős-e azért, hogy ezeket a tartalmakat az ő felhasználóik osztják tovább a platformon, Zimány Linda ügyvédjének magyarázatából azonban egyértelműen kiderül, hogy valóban felelősségre vonható az oldal ezért.

Az Európai Unióban, így itthon is az adott portál felelős azért, ami megjelenik a felületein. Tehát nekik kellene ezeket moderálni, leszedni. Ez vonatkozik a képmásokra, de a sokszor becsületsértő, fenyegető kommentekre is

– magyarázta, majd hozzátette, hogy ezeken az oldalakon a tartalmak között hirdetések vannak elhelyezve, amiből maga a Reddit is profitál, így úgy vélik, ezzel hasznot húznak többek között Zimány jogtalanul megosztott tartalmaiból is.

Mindez különösen fájó lehet, hiszen a Reddit állítólag a tavalyi évben 29,7 milliárd forintnak megfelelő összeget kaszált a reklámoknak köszönhetően...