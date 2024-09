Fél év börtön jár Észak-Koreában, ha ilyen haja van

Észak-Korea egyike azon országoknak, amely olyannyira el van zárva a föld más szegleteitől, hogy a lakosok el sem tudják képzelni, hozzájuk képest mennyire civilizált lett a világ. Arról nem is beszélve, hogy a diktatórikus államot közel sem a jólét jellemzi, kivéve Kim Dzsongunt és a családját. Az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) szerint a 25,9 millió lakosú országban mintegy 10,7 millió ember alultáplált. Sőt, a mérések alapján 2020-ban a teljes lakosság 60 százaléka élt a szegénységi küszöb alatt. Az országban ráadásul rendkívül szigorú törvények uralkodnak. Közéjük tartozik például, hogy halálbüntetés jár azért, ha valaki elalszik Kim Dzsongun beszéde közben, illetve rács mögé küldik azokat, akik nem porolják le rendszeresen a Kim Ir Szen elnököt ábrázoló képet, aminek minden házban ott kell lógnia. Sőt, lakástűz esetén előbb kell kimenteniük a fotót, mint az ott élő embereket, különben három generációra visszamenőleg büntetéssel sújtják az adott családot.

Hasonlóképp büntetik azokat, akik külföldi kulturális termékeket fogyasztanak, ottani szlengeket használnak, vagy afféle ruházati stílusokat, frizurákat viselnek. A 2021-ben szigorított jogszabály értelmében ha valakinél nagy mennyiségben találnak dél-koreai, amerikai vagy japán médiaterméket, azt halállal büntetik. Az ilyen típusú anyagok fogyasztásáért pedig akár 15 év munkatábort is kaphatnak a törvénysértők. A rezsim veszélyes méreganyagnak definiálta a külföldi termékeket, és a rendelet többek között egy olyan kitételt is tartalmaz, ami szerint ha egy gyerek a dél-koreai trendeknek megfelelően öltözködik, a szülőket is felelősségre lehet vonni – három tizenévest állítólag átnevelőtáborba küldtek, mivel K-pop-sztárok által viselt frizurát hordtak. Bár Kim Dzsongun látszólag ellene van a nyugati kultúra beszivárgásának, mégis nagy rajongója az ottani árucikkeknek, médiatermékeknek, videójátékoknak, és az amerikai kosárlabdának – ahogy azt is elnézi, ha a lánya épp Diort hord.

Az előbb felsoroltak fényében tehát nem túlzás kijelenteni, hogy az észak-koreai lakosság nap mint nap agymosáson megy keresztül. A rezsim egyrészt azt hiteti el velük, hogy Észak-Korea a legdicsőbb ország a földön, másrészt az egységesség iránti rögeszméjük miatt számos öltözködési szabályt hoztak már meg. Tilos például szaggatott farmert, bőrkabátot, testhez tapadó nadrágot vagy márkás pólót hordani, ám ezen szabályokat most újabb ruhadarabokkal és hajviseletekkel toldották meg. Mint kiderült, azon állampolgárok, akik félig átlátszó ujjú vagy ujjatlan felsőt, nem gyűrődő nadrágot, külföldi felirattal rendelkező pólót, válltáskát, rövidnadrágot vagy szűk felsőt hordanak, komoly büntetéssel számolhatnak. Ezen felül nem engedélyezett:

a hajfestékek használata,

a derék alá érő haj,

a lófarokban hordott frizura féloldalas frufruval, amely eltakarja az egyik szemet,

férfiak esetében az olyan stílusban beállított haj, ami hasonlít Kim Dzsongunéra.

Amennyiben pedig valakit elkapnak, hogy a tiltott frizurák valamelyikét viseli, kopaszra kell borotválnia a fejét, és akár pénzbüntetést, kényszermunkát vagy fél éves börtönbüntetést is kaphat. Ahogy egyes források arról beszámoltak, az újabb szabályok főleg a szomszédos Dél-Koreában jelenleg divatos öltözködési stílusokra és hajviseletekre reflektálnak, amelyeket azért korlátoztak, mivel nem illenek bele abba a konzervatív, szocialista képbe, amilyet Észak-Koreáról kívánnak festeni. Bár a lakosság nagy része viszonyítási alap híján nem kérdőjelezi meg a rezsim döntéseit, úgy tűnik, az utóbbi törvényekkel különösen elrúgta náluk a pöttyöst az állam, így egyre frusztráltabbak – egyesek már sikeresen meg is szöktek az országból. Pláne a kettős mérce miatt, mivel ezen regulák a Kim Dzsongunhoz közel állókra nem vonatkoznak. Így eshetett meg az, hogy korábban lányát, Kim Dzsuét egy körülbelül hétszázezer forintot érő Christian Dior kabátban fotózták le, a közelmúltban pedig egy félig átlátszó ujjú blúzban jelent meg a nyilvánosság előtt.

A lakosok tiltakoztak, mondván: »Nem hordhatod kontyban a hajadat, nem takarhatod el a homlokodat és a szemedet a frufruval. Mik az emberek, gépek?«

– mondta egy helyi lakos.

Egységben az erő?

Az észak-koreai rezsim, ha tehetné, a lakosok mindennapi életének szinte minden másodpercét beszabályozná, mivel céljuk a társadalmi homogenitás fenntartása. Így küzdenek azért, hogy a nép ne ébredjen öntudatra. Ennek mentén állami jóváhagyáshoz kötött a hajvágás is, a lakosok 15, a kormány által elfogadott frizurából választhatnak. A férfiak esetében például az az elvárás, hogy rövid maradjon a hajuk, míg a nőknél jóval szélesebb a kínálat, ám mindnek tükröznie kell a konzervatív szemléletet.

A hagyományos észak-koreai viseletet Chosonnak nevezik, amit nyilvános összejöveteleken viselnek a helyiek, hogy erősítsék a nemzeti identitás érzését és a koreai örökség iránti büszkeséget. Emellett a rezsim azt is elvárja az állampolgároktól, hogy öltözködésükkel a szerénységet, az egyszerűséget sugározzák. Az országban ugyanis a nyugati divatirányzatok követése egyet jelent a kapitalizmussal és a kulturális beszivárgással, ami sérti a szocialista etikett elveit.

(Borítókép: Kim Dzsongun 2019. június 30-án. Fotó: Brendan Smialowski / AFP)