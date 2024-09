Kamerák előtt osztotta egymást Majka és Sebestyén Balázs

Tizenöt év után visszatért az RTL képernyőjére a Kalandra fal! című gameshow, amelyben hírességeket állítanak vicces kihívások elé. Az első epizód, ami szeptember 2-án, azaz ma este került adásba, ráadásul egyfajta médiatörténeti eseménynek is felfogható, ugyanis Sebestyén Balázst és Majoros Pétert korábban nem láthatták közösen műsort vezetni a nézők. Magyarország legértékesebb celebjeinek dobogósai folyamatosan oltogatták egymást, de így is megfért a két dudás egy csárdában.

Óriási csata várható a két legnagyobb kereskedelmi televízió között ősszel, amire láthatóan az RTL és a TV2 is rendesen felkészült. Az egész estés show-műsorok mellett ismét lesznek napi realityk, illetve olyan produkciók, amelyeket hosszú évekig pihentettek. Az RTL esetén az utóbbiak közé tartozik a Kalandra fal! című gameshow, amit 15 év után vett elő újra a csatorna, több újítással is megspékelve az eredeti verziót. Az első adást hétfőn láthatták a nézők.

Biztos sokan emlékeznek rá, hogy a műsor 2009-ben Sebestyén Balázs és Vadon Jani vezetésével debütált a képernyőn. A formátumot Japánból importálták, ahol 2006-ban hívták életre a Brain Wall (máshol Hole in the Wall) elnevezésű – a közönség által csak Human Tetrisként emlegetett – vetélkedőt, amit később világszerte nagyon sok ország átvett. A játékban két csapat küzd meg egymással, az ezüst ruhába öltöztetett versenyzők feladata pedig az, hogy a veszélyzónába lépve olyan testhelyzetet vegyenek fel, amivel a feléjük közelítő hungarocellfalba vájt alakzaton átférnek, máskülönben egy medencében kötnek ki.

Az első évadhoz képest némiképp megújította a versenyt a csatorna. Ezúttal minden héten hat, hírességekből álló, háromfős csapat küzd meg egymással. Hétfőtől szerdáig tartanak az elődöntők, amelyekben alkalmanként két csapat versenyez. Csütörtökön a három napi győztes team indul a továbbjutásért, hét végére pedig kiderül, hogy melyik lesz közülük a nyertes, és hogy kik küzdhetnek meg az utolsó akadállyal, az újdonságnak számító Pénzfallal, ami a megszerzett pontokkal arányban pénznyereményhez juttathatja őket.

Két dudás egy csárdában

A műsor arcai is mások lesznek – azt már korábban tudni lehetett, hogy a rádiós-tévés műsorvezető Vadon Jánost, aki tavaly decemberben visszavonult a mikrofontól, a Kalandra fal! második évadában nélkülözniük kell a nézőknek. Néhány héttel ezelőtt derült ki, hogy Sebestyén Balázshoz az első adásban Majoros Péter csatlakozik, akit az RTL 16 év után, tavaly decemberben csábított vissza a TV2-től. Majkát első körben az X-Faktorba szerződtette a csatorna, de az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese, Kolosi Péter már korábban is tett rá utalást, hogy a rapperre más műsorokban is számítanak majd – végül a Kalandra fal! lett az első olyan RTL-es produkció, amelynek Majoros a visszatérése után – az X-Faktor indulását is megelőzve – az egyik arca lett.

Bár Majoros és Sebestyén csak a Kalandra fal! első adását vezették párban (a rapperhez később Pápai Joci, a rádióshoz pedig Istenes Bence csatlakozik), ez a lépés remek húzás volt az RTL-től. Hiába vannak ugyanis mindketten már régóta a szakmában, korábban nem volt példa arra, hogy házigazdaként bármilyen produkcióban együtt szerepeljenek. A nagy dumás műsorvezetők évek óta dobogósok a Forbes magazin listáján, amely Magyarország legértékesebb celebjeit rangsorolja, két ilyen népszerű arcot egymás mellé rakni pedig – amellett, hogy egyfajta médiatörténeti pillanat –, a népszerűségük okán már önmagában nagy nézettséget előlegez.

Persze pont emiatt megvan a veszélye is a dolognak: két ennyire erős egyéniség azonos pozícióba helyezése az egók küzdelmét is eredményezheti, ami nem feltétlenül tesz jót a műsornak. Azonban ezt vélhetően jó előre felmérték mindketten, a hétfői adásban ugyanis egyáltalán nem tűnt úgy, hogy a froclizás és a poénkodás szintjén bármelyikük is a másik fölé akarna kerekedni – ugyan odaszúrogatásból egyik fél esetében sem volt hiány, abszolút megvolt az egyensúly Majoros és Sebestyén között.

Balázs már az első percben bekóstolta Majkát

A műsor főcíme és a díszlet a korábbi évadhoz képest szinte semmit sem változott. A versenyzők ugyanúgy ezüst ruhában érkeztek – a kék csapatot Dobos Evelin, Rácz Jenő és párja, Gyuricza Dóra, míg a pirosat Megyeri Csilla és az akkori kedvese, Molnár Zsolt, valamint Hajmásy Péter Hagyma alkotta. Az első adásban Pápai Jocit érte a megtiszteltetés, hogy úszni nem tudó úszómesterként helyet foglaljon a medence szélén – őt ugye legközelebb már műsorvezetőként láthatják Majka oldalán a nézők. A szuperduóként felvezetett házigazdák már az adás kezdetén éreztették, hogy nem fognak csalódást okozni a nézőknek – alighogy beköszöntek, máris beindult az odaszólogatás.

„Én ámulok, Balázs, hát ennyi pénz van? Keveset kértem! Medence, víz, közönség…” – csattant fel Majoros, ahogy körbenézett a stúdióban, mire Balázs azzal vágott vissza, hogy amikor utoljára itt járt, nagyobb volt a medence, de a rapper gázsija miatt most csak ekkora jutott.

De hát Isten hozott az RTL-en! Hallottam, hogy jöttél te meg egy talicska”

– célozgatott a rádiós Pápai Jocira, mire Majorosból kitört a nevetés: „A talicska jön velem! Egyébként ahogy néztem magunkat itt a kulissza mögött, azért ennek a csatornának kellettem én” – húzogatta képletesen Sebestyén bajszát, aki erre csak annyit mondott: „Úgy gondolod? Én annyira nem éreztem…”

Még egy darabig ment az adok-kapok, közben pedig az is kiderült, hogy az előző évad állandó úszómestere, Dávid a közönség soraiból figyeli a történéseket – ekkor érkezett a stúdióba a lifeguard szerepet egy adás erejéig bevállaló Pápai Joci, akit Sebestyén Balázs persze rögtön oltogatni kezdett.

Joci, én láttalak a másik oldalon – amit a Zsákbamacskában csináltál, az itt kevés lesz, jó? Úgyhogy annál több kell

– szúrt oda a rádiós Majoros barátjának, aki előzőleg már azt is tisztába tette, hogy Pápai csak azért került át az RTL-hez, mert Majka kérte, illetve bele is rakatta a szerződésébe. Az énekes szívatása ráadásul nemcsak szóban, hanem tettekben is megnyilvánult: a vetélkedő legfontosabb kellékét, a mozgó falat elsőként Pápain tesztelték a műsorvezetők. Az alkalmi úszómester egyébként nagyon ötletesen oldotta meg a feladatot: a kivágott alakzatba ülve utazott egy darabig a fallal a medence felett.

Kiszel Tündét is bevetették

Annyit érdemes leszögezni, hogy a műsornak a szórakoztatáson kívül más célja nincs, úgyhogy azoknak, akik kedvelik a könnyed műfajokat, és esténként már csak egy jó nevetésre vágynak, feltehetőleg tetszeni fog a Kalandra fal! Tulajdonképpen az is teljesen mindegy, melyik csapat nyeri meg a végén a heti versenyt, hiszen a pontozás jórészt szubjektív, miután a feladatokat elég nehéz tökéletesen végrehajtani – a lényeg tehát inkább csak annyi, hogy

a komfortzónájukon kívülre helyezett hírességek sutaságán nagyokat mulassanak a nézők.

Épp ezért nagyon fontos, hogy a műsorvezetők között meglegyen kémia, illetve hogy olyan szereplők alkossák a csapatokat, akik egy hullámhosszon vannak, és szeretnek bolondozni, a köztük zajló párbeszédek ugyanis meghatározó részét képezik a produkciónak. Ezzel a hétfő esti epizódban nem volt probléma, láthatóan minden szereplő vette a poénokat, és ha úgy alakult, saját magukon is jókat kacagtak.

Az első adásból az is kiderült, hogy a csapatoknak kiosztott feladatok nem feltétlenül egyformák, és bizony minden újabb veszélyzónás etap tartogathat meglepetéseket. Volt, hogy egyénileg, máskor párban, vagy csapatban kellett a falon átjutniuk a versenyzőknek, akik a futamok során egyéb nehezítő faktorokkal is kénytelenek voltak szembesülni. Pluszkellékek, kvízfeladvány, sőt még meglepetésvendég is érkezett a műsorba – olyasvalaki, akire valószínűleg nem sokan számítottak. Egy ponton Majkáék

Kiszel Tündét szólították be a stúdióba,

aki legutóbbi tematikus naptárának megfelelően a Jégvarázsból ismert Elsának öltözve jelent meg. A naptárdíva ajándékokat, sőt kellékeket is hozott magával: a piros csapatból Molnár Zsoltnak Olaf-jelmezt, Hagymának pedig Anna parókáját kellett magára öltenie, majd így helytállnia a veszélyzónában. A versenyzők persze már a kellékek elosztásában is hibáztak kicsit – valami miatt végül Hagymára került Olaf répaorra.

Bár a feladatot nem sikerült végrehajtaniuk, Kiszel Tünde jó szívének köszönhetően a piros csapat így is maximális pontot kapott – ebből is látszik, hogy az értékelés sok esetben minden szabályt mellőzve abszolút szubjektív. A futamok alatt talán csak egyszer fordult elő, hogy valaki hibátlanul jutott át a falba vájt alakzaton: a kék csapat kapitányának, Rácz Jenőnek a párbaj során sikerült olyan pózba vágnia magát, amivel

a mozgó falba ütött résen áthaladva a hungarocell szélét szinte nem is érintette.

Ő volt egyébként az is, akit rögtön az adás elején megvicceltek a fallal, amibe emberi alakzat helyett poénból csupán két méretes lyukat vájtak – a pillanatnyi döbbenet után viszont Rácz Jenőnek végül az egyik résen sikerült valahogy átpréselnie magát.

A kusza pontozással egyébként mindvégig fej-fej mellett haladt a két csapat. Az utolsó feladatnál azonban, mivel akkor épp ők vezettek, a kékeknek volt lehetőségük eldönteni, hogy megmérkőznek-e a Megafallal – ennél a futamnál az egész csapatnak veszélyzónába kellett volna vonulnia, és csak akkor jutottak volna tovább a középdöntőbe, ha mindhárman makulátlanul jutnak át a falba vágott alakzatokon. Rácz Jenőék „nagyon bátran” átengedték a próbálkozás lehetőségét a pirosaknak, akik persze nem tudták megoldani a lehetetlennek tűnő feladatot: Megyeri Csilla és Hagyma is a medencében kötött ki, miután sikerült a testükkel a Megafal egy részét kibontani.

Az első elődöntőben tehát a kék csapat győzedelmeskedett, velük a csütörtöki középdöntőben ismét találkozhatnak a nézők. Hogy kedd este mely hírességek kalandoznak a mozgó fallal, egyelőre nem lehet tudni – ugyan a beharangozó videókból, illetve a csatorna korábbi közleményéből már kiderült, hogy a Schobert család és Hajdú Péter, valamint Vajtó Lajos és Járai Máté csapata is megküzd majd egymással, de hogy melyik napon, és hogy pontosan kik alkotják a teameket, még nem pontosították. Ami biztos, hogy kedden már Majoros Péter és Pápai Joci vezeti a műsort, úszómesterként pedig valamikor Dudás Miki is felbukkan majd.

Az UFA Magyarország gyártásában készített Kalandra Fal! adásait minden hétköznap este 19:55-től láthatják a nézők, a gameshow-nak tehát a konkurencián ugyanebben az időpontban futó Ázsia Expressz című realityjével kell megküzdenie. Az epizódok az RTL+ felületén visszanézhetők lesznek.

(Borítókép: Majoros Péter Majka és Sebestyén Balázs. Fotó: RTL)