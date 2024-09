Miller Dávid kőkemény kiütéssel győzött, Majka behajtaná Hajdú Péter tartozását

Véget ért a várakozás, újra ringbe szálltak a tavalyi év egyik legnézettebb műsorában, a Sztárboxban a hírességek. A többfordulós versenysorozat idén két súlycsoporttal is bővült, így a férfiaknál immáron könnyűsúlyban, a nőknél pedig ezúttal két kategóriában méretik meg magukat a felek. Ezúttal így összesen 32 híresség, összesen öt súlycsoportban lép ringbe.

A második évad berendelése pedig korántsem volt meglepetés, ugyanis

Az RTL LEGSIKERESEBB MŰSORA A SZTÁRBOX LETT 2023-BAN, AMiNEK 6 EPIZÓDJA IS FELKERÜLT AZ ORSZÁGOS TOP 10-ES LISTÁRA

– így a csatornánál méltán remélik, hogy idén is sikerül uralniuk a vasárnap esti műsorsávot, az ökölvívósport népszerűsítése mellett pedig idén is zászlóshajójuk lehet a show-műsor.

A vasárnapi első adást tekintve a tavaly is a műsort követők körben nem okozott újdonságot, hogy az este felépítése valóban olyan, mint egy bokszgála, a közvetítések hangulatát pedig ezúttal is a már jól ismert műsorvezető-hármas, Csobot Adél, Szujó Zoltán és Héder Barna, illetve a ringspeaker Both András igyekezett minél élvezetesebbé és gördülékenyebbé tenni – míg a szakkommentátori székben ezúttal is Kovács Kokó István foglalt helyet. A tavalyi évadhoz képest újítás volt, hogy a Sztárbox online bejelentkezéseiért ezúttal a Mobilfox gerillatartalmai miatt ismertté vált, a műsorban kommentátorként szerepet kapó Szépréti Roland felelt, aki a vasárnap ezúttal már ringbe lépő Varga Ádámtól vette át a stafétát.

Szintén újítás idén, hogy a Sztárbox versenyzői ezúttal már hivatalosan is profiként lépnek ringbe, így a mérkőzésük bekerül az adatbázisba, emellett pedig a műsor ideje alatt professzionális licencet is kapnak.

17 Csobot Adél és Héder Barna Galéria: Sztárbox - 2024. 09. 01. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Az est felépítése az új kategóriák és a kisebb vérfrissítés mellett főként azt a struktúrát követte, mint amit tavaly megszokhattunk – betartva az elvet, miszerint a bevált recepten édesanyánk sem áll neki variálni vasárnaponként. Ez persze egyesek szerint ennek ellenére is hiba, hiszen megújulás nélkül hosszú távon sikert sem lehet elérni a televíziózásban, az RTL kreatív producere szerint azonban ez pont egy olyan műfaj, amelyben nem feltétlen ezen áll vagy bukik a siker.

Szerencsére ezt a műsort nem kell erőltetetten megújítani. Önmagában az, hogy bokszról, bokszmeccsekről beszélünk, ezen nem nagyon tudunk változtatni, és nem is akarunk. Ez olyan, mintha az X-Faktorban azt mondanánk, hogy innentől ne énekeljenek. Az egy énekes tehetségkutató műsor, ez pedig egy sportműsor. Olyanokban tudunk megújulni, hogy új sztárokat kérünk fel

– nyilatkozta korábban lapunknak Verebély Marcell, a csatorna senior kreatív producere.

És hogy ez működött-e a második évad nyitányán? Többnyire igen.

Az algériai bokszoló ekézése mellett még Majka „hajdúpéterezése” is belefért

A Sztárbox ugyanis ezúttal is egy egész estés show-val szögezte a képernyők elé a nézőket, ahol a három mérkőzés közötti időt sem csak az izgalomtól fűtve sokszor tényleg félórásnak tűnő reklámszünetek töltötték ki, hanem a műsor szerves részét képző show-elemek, kisinterjúk és persze a keresztpromóciók is hozzájárultak a közel háromórásra nyúló műsoridőhöz.

A szünetekben a nézőtéren ezúttal is nagy számban megjelent hírességektől így hol kínosabb, hol összeszedettebb megszólalást hallhattunk, a versenyzők felkészülését bemutató kisfilmek mellett pedig azt est végére már talán mindenki kívülről fújta, hogy jövő héten minden hétköznap a Kabát FC és a Kalandra fal! is érkezik az RTL-re, szombaton pedig már az új mentorbrigáddal induló X-Faktor válogatója is adásba kerül.

Ezen kötelező elemek mellett persze a szórakoztatás volt a műsor készítőinek a fő célja, amihez még több ismert nevet húzott be a műsor: a jó hangulatért Lotfi Begi felelt a lemezjátszók mögött, de a Sztárbox ringjében debütált a Wellhello legújabb dala is, amelyet ezúttal a Hősök és Lil Frakk közreműködésével készítettek el Fluorék.

A műsor első etapjában ennek ellenére akadtak olyan, az élő adásból is fakadó monológok vagy megszólalások, amelyeket egy rögzített adás esetében nem biztos, hogy minden szerkesztő nyugodt szívvel leadott volna. A rá jellemző szabadszájúsággal talán

Majoros Péter Majka vitte a prímet, aki viccesen Hajdú Péternek nyújtott be fizetési meghagyást a „Hajdú Péter lóg egy csomó pénzzel” sorokkal.

Héder Barna is meglehetősen rizikós módját választotta Kovács „Koko” István felkonferálásának, ugyanis a néhány hete az egész sajtót uraló algériai bokszoló esetére visszacsatolva nemes egyszerűséggel az „algériai női ökölvívók nagy rajongója” titulussal méltatta (?) a korábbi bajnokot, utalva vélhetően arra, hogy Koko többek között csalónak nevezte az olimpián a Hámori Lucát búcsúztató, későbbi aranyérmes Imane Helifet.

Miller kőkemény kiütéssel gazdagította a műsor KO-gyűjteményét

A műsor kötelező szórakoztató elemeitől eltekintve a hangsúly természetesen a hosszú hónapok óta a megméretésre készülőkön, és a bokszmérkőzéseken volt, amelyek sorát ezúttal a férfi könnyűsúly két versenyzője, a színész Varga Ádám és a RTL műsorvezetője, az előadóként és szintén színészként is tevékenykedő Miller Dávid nyitott meg. Vagyis ütötte át a nem létező falat, ugyanis már a legelső összecsapáson sem múlt semmi azon, hogy a pontozóbírók milyen számokat véstek fel a lapjaikra.

Pedig kettejük összecsapásának legelső másodperceiben is már óvatosságra adhatott volna okot, hogy a kezét a legtöbb esetben lent tartó Varga több komoly ütést is bekapott a műsorra rendkívül jó kondiba került ellenfelétől, aki az első menet után sem állt le a támadással. A válaszul szintén több tiszta ütést bevivő Varga Ádám pedig ezzel, és vélhetően a versenyhelyzetben az agyát elöntő adrenalin miatt nem tudott mit kezdeni, és a második menet elején

három jól célzott Miller-ütést követően, láthatóan egy kis pillanatra még az eszméletét is elveszítve terült el a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban felállított ringben.

A képsorok persze a tapasztalt ökölvívó-rajongók és a Sztárbox előző évadának nézői számára inkább örömet, mintsem traumát okoztak, hiszen tavaly ennél brutálisabb kiütések is tarkították az adásokat – elég csak a Kabát Péter vagy Nagy Ervin által elszenvedett tavalyi meglehetősen durva KO-kra gondolni. Mégsem biztos, hogy a médiahatóság idén nem gondolja majd ismételten úgy, hogy ezek a képsorok korántsem megfelelőek a 12-es karikához...

Pedig tavaly a Sztárbox című műsorfolyam hét részét is jogsértőnek ítélte meg a Médiatanács, emiatt szankciókat alkalmazott a médiaszolgáltatóval szemben. A testület álláspontja szerint a show-műsor 7 epizódja esetében is téves volt az RTL által választott 12+-os korhatári kategória. A műsorsorozat kifogásolt részeit az erőszakos jelenetek és az erőszak következményeinek bemutatása képezték, ezek negatívan befolyásolhatták a kiskorúak személyiségfejlődését. Ezért ezeket 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelzéssel kellett volna műsorra tűzni, este 9 óra után.

Szerencsére komolyabb baj ezúttal sem történt a szorítóban, Varga Ádám rövid ápolást követően már gratulálni is tudott a megérdemelten nyerő Miller Dávidnak, később pedig végtelenül önkritikus nyilatkozatában is inkább edzőitől kért elnézést a védekezés mellőzése miatt, ellenfele bírálata helyett – így sportszerűségből mindketten jelesre vizsgáztak.

Noszály Sándor ismét „cicaharc” után került képernyőre, ceremóniája után ezúttal a meglepetés búcsúzott

Az est második összecsapása aztán a meglehetősen mozgalmas első találkozót követően Halastyák Fannira, azaz Nemazalányra és Hódi Pamelára várt, akik a női könnyűsúly mezőnyében csaptak össze a döntőbe jutásért (a női súlycsoportokban kettő, a férfiaknál három győzelem kell az öv megszerzéséhez).

A korábban már több műsorban is szereplő énekesnő kisfilmjéből ezúttal is kiderült, hogy többször meggyűlt a baja a gondolattal, miszerint feladja a felkészülést a felmerülő nehézségek miatt, ahogyan azonban végül a rivális csatorna kalandrealityjében is (amelyet akkori partnerével meg is nyert), úgy ezúttal is végül végigcsinálta a küzdelmet. Nem is akárhogyan, ugyanis a fizikailag meglehetősen jó formába került Hódi Pamelával az egész összecsapás alatt egyenrangú ellenfélként harcolt, azonban az állóképesség végül az influenszer győzelmét hozta, miután Nemazalány a harmadik menetet követő szünetben, közönsége és edzői unszolása ellenére végül feladta a mérkőzést – így tovább kellett várni arra, hogy egy meccs pontozással érjen véget.

17 Halastyák Fanni és Hódi Pamela Galéria: Sztárbox - 2024. 09. 01. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A mérkőzés ugyan sokszor a kommentátorok által használt kifejezés szerint valóban inkább cicaharchoz hasonlított, fontos leszögezni, hogy minden résztvevő szinte a nulláról vágott bele a bokszolásba, amelyből a lehető legtöbbet magukba is szívták. Ám mivel alapvetően nem rutinos sportolók, így egy ilyen helyzetben gyakran előfordul, hogy a ringbe lépve csak töredékét tudják megmutatni a kiélezett helyzet miatt annak, amire képesek, ezért korántsem tisztességes senkinek a teljesítményét kritizálni otthon a fotelból – ha jó volt, ha nem.

De elég a fejtágításból, vissza a ringbe, hiszen szinte még ki sem fújhatták magukat Hódi Pameláék, máris következett a sport királykategóriájának tartott nehézsúlyú összecsapás, amelynek egyik résztvevőjét a műsor ezen pontjáig titok fedte. A sérve miatt a Sztárboxtól visszalépő Henry Kettner helyére beugró híresség nevét ugyanis mindeddig titokban tartotta a csatorna, és

csak néhány perccel a kisfilmek felkonferálása előtt derült ki, hogy a tartalomgyártót a színész, előadó, producer Pribelszki Norbert váltja, és csap össze a teniszikon, korábbi Nagy Ő, Noszály Sándorral.

Kettejük meccsét pedig igazi generációs küzdelemként tálalták, talán nem is véletlen, ugyanis míg Pribelszki 28 éves, addig Noszály már az 52. gyertyát is elfújta, ám ennek ellenére sem lehetett kijelenteni azt, hogy melyikük az esélyese a párharcnak.

Sportolói múltja és korát jócskán meghazudtoló fizikai állapota miatt az egyik pillanatban a jelenleg edzősködő exteniszező tűnt a befutónak, a másikban azonban a tréningeket és az edzőtermet szintén szorgosan látogató, elszánt Pribelszki mellett szóltak inkább az érvek. Ez a fajta szoros küzdelem pedig végül a ringben élesben is megmutatkozott, ugyanis az est legtaktikusabb bokszolását láthattuk, a felek nem estek egymásnak dúvadként már az első gongszó után, hanem igazi profihoz méltóan, ellenfelük stílusának kipuhatolása után indították meg az idő múlásával láthatóan egyre nehezebb karokat.

17 Noszály Sándor és Pribelszki Norbert Galéria: Sztárbox - 2024. 09. 01. (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Az első két menetben úgy tűnt, hogy Pribelszi Norbi vitte be a több tiszta ütést, azonban láthatóan elfáradt, így a 3. és a 4. menetben már Noszály vette át a kezdeményezést, és több erős ütése is fejen találta az ekkorra már egyre kevésbé biztos fedezéket tartó ellenfelét.

A rutinos sportoló taktikája pedig végül bevált, és egyhangú pontozással megnyerte a mérkőzést, így továbbjutott.

Némi üröm az örömben, hogy a meccs során Pribelszki többször is kiütötte Noszály szájából a fogvédőjét, sőt meglehet, hogy még a fogát is, ugyanis az összecsapást követően Héder Barna kérdéseire vérző szájjal és kicsit selypítve válaszolt a korábbi Nagy Ő, aki teljesítményével meglehet, hogy ismételten akkora rajongótáborra tett szert, ami miatt több szingli hölgy is újabb rózsaceremóniáért kiált.

Egy biztos: győzelem ide vagy oda, kétségen felül áll, hogy a műsor a szórakoztatás mellett népszerűsíteni tudja az ökölvívást, és a sportolást is általánosságban, amelyben a hírességek által vasárnap megfogalmazottak is nagy segítséget nyújthatnak. A bokszolók közül ugyanis Pribelszki Norbert, Miller Dávid, és a műsorról sérülése miatt végül lemaradó Pápai Joci is kiemelte, hogy a felkészülés során sikerült kiszakadniuk a hétköznapok nyomásából, felszabadultak az azzal járó szorongás alól, és talán sosem érezték még mentálisan annyira jól magukat, mint azóta, hogy nekiálltak bokszolni – ez pedig jó üzenete lehet a Sztárboxnak és az ökölvívásnak is.

Mindenesetre a műsor vasárnap dübörög tovább, a hét végén ringbe lép Danny Blue és Szecsei Valter, egymásnak feszül Papp Dorci és Schóbert Lara, de összeméri erejét Lmen Prala és Németh Kristóf is.

(Borítókép: Varga Ádám és Miller Dávid 2024. szeptember 1-jén. Fotó: Szollár Zsófi / Index)