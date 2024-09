Egy ideje már azon pörög az internet, vajon mikor kezdődhetnek el a Britney Spearsről szóló életrajzi film munkálatai, mivel a Universal Pictures megszerezte a jogokat, hogy feldolgozzák a posztár nemrég megjelent memoárját, a The Woman in Me című könyvet. Az Independent hírei szerint a filmen Jon Chu dolgozik majd, aki korábban olyan alkotásokat rendezett, mint a Step Up 2, a Szemfényvesztők 2 vagy a hamarosan megjelenő Wicked.

A popsztár pár napja tett ki Instagram-oldalára egy bejegyzést. A fotón egy lány látható, aki két macskát figyel. Mellé a következő szöveget írta az énekesnő:

Az esetleges projekt, amin dolgozom nem egy életrajzi mű... Ez egy fiktív musical, ahol egy rendkívül intelligens karaktert alakítok majd ;) !!! Felemelő olyan remek emberek társaságában lenni, mint Jon Chu!!!

Milliárdos üzlet

Britney Spearsnek a valaha volt legjövedelmezőbb könyvszerződést sikerült aláírnia, amikor 2022-ben belement, hogy 15 millió dollárért (több mint 5 milliárd forintért) papírra vesse életútját. A projektről nem sokat tudni, csupán annyit, hogy szintén Jon Chu dolgozik rajta, illetve Marc Platt lesz a producere, akinek nevéhez többek közt olyan filmek fűződnek, mint az élő szereplős Disney-adaptációk közül az Aladdin, A kis hableány vagy a hamarosan érkező Hófehérke és a hét törpe.

Egy ideig arról is terjedtek pletykák, hogy az életrajzi filmben majd Emma Roberts alakíthatja Britney Spearst, amire a színésznő nemrég reagált:

Valóra vált álom lenne számomra, hogy Britney Spearst alakíthassam. Ez csupán pletyka, de nagyon remélem, hogy valóra válik majd. Emlékszem, ahogy anno bezárkóztam a szobámba, hallgattam az In The Zone-t, és azt mondtam, hogy: »Nem hagyhatom el ezt a szobát, amíg nem jegyeztem meg minden egyes sorát.«

Bár a Cosmopolitannek tagadta, hogy bárki megkereste volna a projekttel kapcsolatban, ez nem zárja ki, hogy a későbbiekben akár a fiatal Britney Spears szerepében tűnhessen fel egy életrajzi drámában.