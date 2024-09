Kabát Petiék dinnyés Mercikkel rodeóztak Albániában Sebestyén Balázs fogadása miatt

Tovább ostromolja az RTL a nézőit, a Sztárbox és a Kalandra fal! után ugyanis elstartolt Kabát Péter első saját műsora, a Kabát FC is. A műsorban az újpesti kedvenc klubelnöknek áll, újdonsült csapata láttán azonban még a lila-fehérek leggyengébb szerepléseit is vélhetően visszasírja majd az albániai edzőtábor után. A felbujtó persze ezúttal is Sebestyén Balázs volt, aki egy fogadás miatt vezényelte a Balkánra a válogatottakat is megszégyenítő szakmai stábot verbuváló korábbi csatárt.

Még szinte el sem csendesült a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont vasárnapi közönsége, a Sztárbox új évadának első adása után hétfőn már újra a sportrajongók örülhettek igazán, amikor az RTL-re kapcsoltak. Útjára indult ugyanis a labda Kabát Petiék focis műsorában, a Kabát FC-ben, amelyben a szórakoztató televíziós szereplővé faragott korábbi labdarúgó végre a saját terepén mutatja meg magát, ezúttal ugyanis a focipálya mellett, mint klubelnök bizonyítja rátermettségét.

Persze már az újpesti legenda szerepválasztása is előrevetítette, hogy komolyságról ezúttal sem lesz szó, az pedig szintén a hétfői adás első pillanataiban kiderült, hogy a Kabátra ráaggatott futballistasztereotípiára, miszerint a labdarúgók nem a legélesebb kések a fiókban, ezúttal is minden lehető módon rá fognak erősíteni a műsor készítői.

Fogadás miatt állt elnöknek

És hogy a főszereplő savazása mellett miről is szól a műsor? A Kabát FC a történet szerint onnan indult, hogy a Nyerő Párosban Kabát Petivel együtt dolgozó Sebestyén Balázs és a korábbi magyar válogatott csatár egy baráti teniszezés során fogadást kötött, mivel Kabát azt hangoztatta a veresége után, hogy ha másban nem is biztos, de fociban ő bizony verhetetlen. Több sem kellett Sebestyén Balázsnak, és kitalálta, hogy ha ekkora mellénnyel van jóbarátja, akkor bizonyítsa be, hogy egy albán sokadosztályú csapatot is le tud győzni, ehhez pedig egy 14 fős csapatot verbuvál. Igen ám, de a kiválasztási folyamat korántsem Kabát szájíze szerint zajlik.

A castingon megjelentek között ugyanis leginkább olyanok voltak, akik még életükben nem játszottak egy mérkőzést sem, sokszor pedig még a szavakat is könnyebben találják meg, mint a labdát – ami egy ilyen műsor esetében bizony meglepő. A csapatban így természetesen olyan önjelölt labdarúgók kaptak helyet, mint a zakóban és sétapálcával érkező gróf, a pocakos kidobó, a térdsérülés miatt csak mankóval járó férfi, vagy az a magyar bajnok birkózó, aki a válogatón az orrával még a Boci, boci, tarkát is elfurulyázta a csapatba kerülésért.

Mindez nyilvánvalóan a szórakoztatófaktor miatt lett így kitalálva, a scriptben pedig egyértelműen az is feketén-fehéren le lehetett írva, hogy azok a jelentkezők, akik bele tudnak rúgni a labdába, ne kerülhessenek pályára – hiszen azon túl sokan nem szórakoznának. A műsor így nagyban hajaz a Lúzer FC-re, ezúttal azonban a Viasat korábbi műsorötlete jóval összeszedettebben és hírességekkel megszórva került képernyőre az RTL-en.

Ráadásul az öltözőszekrény falára került képekből kiderült az is, hogy a csapatba azért bejutott olyan is, aki rendelkezik labdarúgómúlttal, így például az Éden Hotelben is szereplő Kenderesi Dávid „Kendy”, de a vélhetően majd lila mezben szereplő csapatban helyet kapott a magyar TikTok egyik legismertebb tartalomgyártója, Kovács Ricsi is, akiben szintén komolyan bízhat Kabát és szakmai stábja.

De kik segítik az újpesti közönségkedvenc munkáját?

Stábját az öregfiúk válogatottja is megirigyelné

Az alapvetően sportközpontú szórakoztató műsorból természetesen nem hiányozhatnak a sportágban ismerős arcok sem, Kabát Peti pedig ehhez mérten az elmúlt két évtized legjobb hazai labdarúgói közül, na meg persze baráti társaságából válogatta össze a szakmai stáb tagjait.

A csapat elnöke a DVSC-vel két bajnoki és kupagyőzelmet ünneplő Kondás Elemért választotta a csapat vezetőedzőjének, de a stábban helyet kapott Sebők Vilmos, Remili Mohamed, Simon Attila, Lencse László, Dusan Vasziljevics és Völgyi Dániel is – így a kétezres évek futballját követők is több ismerős arccal találkozhatnak az RTL képernyőjén hétköznap esténként.

A stáb összeállítása az első adás alapján meglehetősen jól sikerült, hiszen a köztük lévő ismertség és dinamika a tévéképernyőn is működik, az egyes karakterek jellemrajzát pedig hamar megismerhettük – hiszen a készítők, ahogy egy ilyen műsornál kénytelenek, meglehetősen hangsúlyosan az arcunkba tolták ezt már az első epizódban.

Ez alapján Kondás Elemér, mint a rangidős tiszt, egyfajta édesapaként hozza a családi nyaralások higgadtságának hangulatát, amelyet csak tovább erősített az Albániába érkezését követően lehúzott rakija is, amit a többiekkel ellentétben kifejezetten finomnak titulált. De a megjelenésére sokat adó, David Beckham-rajongó Völgyi Dániel kapcsán is hamar egyértelművé vált, hogy miért pont csak az ő bőröndje tűnt el a repülőtéren.

A műsor a futballistákat övező tanulatlanság mellett a Balkánt is a régiót övező előítéletekhez hasonlóan ábrázolja, a gyönyörű földrajzi adottságokkal rendelkező ország szegénységét hangsúlyozva. Ezt ezúttal a még a mai napig jellemző, dinnyeárusokhoz illő, 30 éves, lelakott Mercedesekkel igyekeztek a nézők fejébe verni.

Az első adásból ugyanis kiderült, hogy korántsem olyan luxuskörülményekkel kell számolnia a csapatnak, mint amilyenre korábban számítottak, a közlekedés és a jurtaszállás nehézségei mellett pedig a leginkább egy legelő, egy dögkút és egy szeméttelep egyvelegét adó, évtizedek óta pusztuló falusi focipálya is hamar bosszúságot okoz majd a stábnak. Vagyis nem csupán a stábnak, ugyanis Remili Mohamed és Simon Attila felesége és gyerekei is elutaztak a csapattal, akik a családi nyaralás helyett ezúttal sokkal inkább egy túlélőtáborba csöppentek – szerepük azonban igazi realityvé formálja a sokszor már túlságosan is érezhetően előre megírt műsort.

A Kabát FC azonban annak ellenére, hogy sok dolgot tényleg talán már túlságosan is az arcunkba akar tolni, könnyed kikapcsolódásnak ígérkezik hétköznap esténként, a játékosok fejlődését végigkövetve pedig még az is meglehet, hogy a lehetetlen küldetés végén nem Kabát Peti lesz az, akinek a fogadás miatt a Groupama Arénában fognia kell majd a fejét.

(Borítókép: RTL)