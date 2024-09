Tátong a Harry és Vilmos herceg közötti szakadék

Harry herceg históriája annyi botránnyal teli eseményt tartalmaz, hogy könnyen hihetnénk, már vagy tíz éve tart fenn nem túl fényes viszonyt a rokonaival. A királyi sarj az Egyesült Államokba költözve távolodott el még inkább a családtól, ám az elmúlt napokban sok britben újra felcsillanhatott a remény, miután Vilmos herceg és öccse Lord Robert Fellowes temetésén – aki Diana hercegnő testvérének a férje volt – ismét találkozott. Ugyan a felek egy szót sem váltottak egymással, a brit lapok mégis arról kezdtek cikkezni, érzik a békülés szelét, kifejtve, III. Károly több időt szeretne a fiával tölteni. Bár a szigetország lakóinak jó része szeretné viszontlátni Harry herceget a királyi családban, a helyzet nem ennyire egyszerű.

Részben amiatt, hogy Harry herceg sérelmei nem pusztán az elmúlt évekre vezethetők vissza, hanem élete azon szakaszának egészére, amíg hivatalos feladatot töltött be a királyi család tagjaként – azaz egészen 2020-ig. Másrészt pedig Vilmos herceggel azért sem értik meg egymás álláspontját, mivel míg a trónörökösnek III. Károly utódjaként a monarchia fennmaradása lebeg a szeme előtt, addig öccsét nem a hagyományőrzés ezen formája érdekli a leginkább. Amennyiben pedig azt próbálnánk felidézni, mi a testvérek nézeteltéréseinek magja, valószínűleg megint csak az utóbbi megállapításra jutnánk. Bár könnyű eltévedni a sérelmek erdejében, megpróbáljuk összefoglalni, hogyan jutott odáig Vilmos herceg és Harry herceg kapcsolata, hogy már szóba sem állnak egymással.

Harry herceg arra már a Tartalék című könyvében is kitért, hogy testvérével mennyire különböző neveltetésben részesültek pusztán amiatt, mert bátyja trónörökösnek született. Már önmagában a memoár címe is erre utal, mivel édesapja, III. Károly a születésekor állítólag azt mondta Diana hercegnének, adott neki egy trónörököst és egy tartalékost, így a munkája ezennel el van végezve. A királyi sarj a kötetben mindemellett sérelemként rótta fel, hogy gyerekként kisebb szobát kapott, mint a bátyja, illetve édesanyjuk halálát is később közölték vele, mint Vilmos herceggel. Így már kiskoruktól kezdve azt érzékeltették a két herceggel, hogy nem egyenlő felek, legalábbis ami a királyi család nagy részét illeti. Diana hercegné annak ellenére is igyekezett hétköznapi életet teremteni nekik, hogy kiváltságaik révén mindennek voltak mondhatók csak hétköznapi gyerekeknek nem. Bár a protokoll tiltotta, vidámparkba vitte őket, vagy épp síelni, ahol a lesifotósokkal szembeszállva állt ki fiaiért, akik csak jól szerették volna érezni magukat, kamerák nélkül.

A hercegné halálával – aminek a napokban volt a 27. évfordulója – a két herceg gyermeki mibenléte eltörpült a monarchia akarata mellett, és kvázi bedarálta őket a rendszer. Míg Vilmos herceg trónörökösként a kötelességtudatot tűzte ki zászlajára, addig a magát folyton csak másodiknak érző Harry herceg egy lázadó karakterré vált. Hol náci jelmezben kapták lencsevégre, hol meztelenül fotózták le, amelyek hatására egy nem túl pozitív kép alakult ki a britekben róla, ezáltal még tovább növelve a szakadékot a hercegek között. A gödörből, amiben évekig tengődött, végül a katonaság rángatta ki Harry herceget, ami valamiképp egy közös pontot is jelentett bátyjával. Mint ismert, Vilmos herceg egy 44 héten át tartó kiképzésen vett részt az egyetem elvégzése után a Sandhursti Királyi Katonai Akadémián, majd 2006 decemberében tisztnek nevezték ki. 2008-ig a Blues and Royals ezredhez tartozott, majd csatlakozott a Királyi Légierőhöz és a Királyi Haditengerészethez. Míg Harry herceg tíz évig szolgált a hadseregben, majd kapitányi rangot kapott, és két szolgálatot teljesített Afganisztánban, 2007–2008-ig és 2012–2013-ig.

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a brit hadsereg korábbi vezetője, Sir Mike Jackson elmondása szerint Harry herceg csak annak köszönhetően vonulhatott be katonának, hogy nem volt trónörökös, így ezúttal ő részesült előnyben emiatt.

Kész tények elé állított. Azt mondta: »Az unokáim bevonultak a hadseregbe, ezért teljesíteniük kell a kötelességüket.« Végül Vilmos esetében, mivel ő a trónörökös örököse, túl nagynak ítélték meg a kockázatot, míg az öccse számára a kockázat elfogadható szinten volt

– emlékezett vissza Sir Mike Jackson II. Erzsébet királynővel való beszélgetésére.

A hercegné hozta el az armageddont

Az ellentétek viszont akkor csúcsosodtak ki igazán, miután Meghan Markle a família tagjává vált. Kezdetben még a britek is úgy gondolták, jót fog tenni a királyi családnak egy kis vérfrissítés, és piros pontot jelent majd nekik, hogy befogadják berkeikbe a színes bőrű Markle-t, ám erre a végkifejletre talán nem számítottak. Harry herceg a Netflixen megjelent sorozatukban, illetve az önéletrajzi könyvében is hosszasan taglalja, a média hogyan próbálta befeketíteni a nép előtt párját, amit főleg annak kapcsán említett meg, hogy a palota nyilvánosan egyszer sem védte meg sem őt, sem Markle-t. Tekintve, hogy a brit királyi család mottója a soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj, meglepő lett volna, ha az ő esetében nem eszerint járnak el. A herceg ugyanakkor rosszul élte meg, hogy amikor Vilmos herceget illetően terjedtek el pletykák, akkor egyből közleményt adott ki a palota. A kettejük közötti megkülönböztetés így nemcsak a gyerekkorukat határozta meg, hanem a felnőtt életükre is ekkora hatással volt.

Harry herceg és Meghan Markle végül 2018-ban mondták ki egymásnak a boldogító igent, ám a színfalak mögött már ezt megelőzően is nagy volt a kalamajka. Elsőként az esküvő helyszínének meghatározása okozott némi gondot, mivel Harry előbb a westminsteri apátságra, majd a Szent Pál-székesegyházra gondolt, azonban testvére elvetette ezen ötleteket. A pár egyébként eredetileg egyáltalán nem gondolkodott fényűző esküvőben.

Valójában meg akartunk szökni. Az volt az álmunk, hogy mezítláb Botswanában, esetleg egy barátom közreműködésével keljünk egybe. De elvárták, hogy megosszuk ezt a pillanatot másokkal. Nem rajtunk múlott

– fejti ki könyvében a herceg, majd végül a Szent György-kápolnára esett a választásuk. Mint hozzátette, a következő rizikófaktort a szakálla jelentette, amivel kapcsolatban a nagymamájához, II. Erzsébethez fordult segítségért.

A sok stressz után, hogy engedélyt kellett kérnem a nagyitól, hogy feleségül vehessem Meget, azt hittem, soha nem lesz bátorságom bármi mást kérni tőle, és mégis megtettem: »Nagyi, kérlek, megtarthatom a szakállamat az esküvőre?« Ez nem kis kérés. Egyesek szerint a szakáll egyértelműen megsérti a protokollt és a régóta fennálló normákat, különösen mivel a hadsereg egyenruhájában álltam oltár elé. A brit hadseregben pedig tilos volt a szakállviselés

– írta, hozzátéve, hogy ugyan a királynő beleegyezett, testvére azonban feldühödött a hír hallatán:

Kellemetlen helyzetbe hoztad, Harold! Nem volt más választása, mint igent mondani

– vágta hozzá Vilmos herceg, akivel még egy héten át vitatkoztak ezen, mivel a trónörökös nem akarta annyiban hagyni.

Harry herceg elmondása szerint végül testvére megparancsolta, hogy borotválja le a szakállát. Ekkor kérdőre vonta bátyját, miért olyan fontos ez a számára, mire kibökte, neki sem engedték, hogy legyen arcszőrzete az esküvőn. A herceg hozzátette, testvére gyűlölte a gondolatot is, hogy olyan előnyben részesülhet, amelyet tőle korábban megtagadtak.

A harcnak nincs vége

Az esküvőt követően Harry herceg és Vilmos herceg kakaskodása még nagyobb méreteket öltött. Ahogy arról előbbi a memoárjában beszámolt, testvére 2019-ben fizikailag is bántotta őt. Összeszólalkoztak, mivel a trónörökös gorombának nevezte Meghan Markle-t, aminek az lett a vége, hogy Vilmos megragadta öccse gallérját, letépte a nyakláncát, majd a földre lökte őt. Harry herceg egy kutyatálon landolt, ami megrepedt a háta alatt, és megsebesítette őt. Bátyja ezután arra biztatta, üssön vissza neki, amibe ő nem ment bele. Bár ezt követően bocsánatot kért tőle, és azt mondta, ne szóljon erről a nejének, Meghan Markle-nek, ő észrevette a sebeket.

Hasonló vita alakult ki közöttük Fülöp herceg temetését követően, amikor a Frogmore Cottage közelében sétáltak. Harry herceg elmondása szerint ő próbált megoldást találni a helyzetre, amelybe neje, Meghan Markle keveredett, zaklatásnak volt kitéve, azonban Vilmos herceg és III. Károly király meg sem hallgatták. Sőt, kifejtése szerint a trónörökös újra begőzölt és megragadta őt, amikor próbált elmenni.

Dühös voltam, de integettem neki, mire ő hirtelen rám támadt, megragadta az ingemet. Elhúzódtam, nem voltam hajlandó ránézni, de kényszerített, hogy a szemébe nézzek, majd azt mondta: »Figyelj rám, Harold! Szeretlek! Azt akarom, hogy boldog légy«

– írta a kötetben.

Vilmos herceg az összezörrenésük tetőfokán a titkos kódjukat is bevetette, amelyet csak a legkritikusabb helyzetekben szoktak használni. A trónörökös ugyanis azt vágta a fejéhez, miszerint édesanyjuk, Diana hercegné életére esküszik, csak azt akarja, hogy boldog legyen. Harry herceg azonban nem hitt neki. Apjuk, III. Károly pedig a vitájukat látva csak annyit mondott: „Kérlek, fiúk, ne tegyétek nyomorúságossá az utolsó éveimet.”

Lesz békülés?

A két herceg kapcsolata azután vett még nagyobb fordulatot, hogy Harry megjelentette a könyvét, illetve azt megelőzően a netflixes sorozatukat, és olyan történeteket mesélt családtagjairól, amelyek igen negatív színben tüntették fel őket, így bátyja azóta sem szeretne hallani róla. Tekintve, hogy a királyi sarj és Meghan Markle már az Egyesült Államokban élnek, viszonylag kevés alkalom nyílik arra, hogy egyáltalán találkozzanak a családdal. Bár akirályi kötelezettségekről való lemondásuk, azaz 2020 óta néhányszor jártak már Európában. Mindketten részt vettek például a II. Erzsébet királynő uralkodásának 70. évfordulóját ünneplő eseményen, az uralkodó pár hónappal későbbi temetésén, és az idei Invictus Gamesen Düsseldorfban. A herceg emellett egymaga érkezett Fülöp herceg temetésére, III. Károly megkoronázására, az általa létrehozott Invictus Games megalapításának 10. évfordulóját ünneplő eseményre, és legutóbb Lord Robert Fellowes temetésére. Sőt, Harry herceg a rákkal küzdő édesapját is meglátogatta, miután megtudta, hogy ezzel a betegséggel diagnosztizálták.

Vilmos hercegnek és Harry hercegnek tehát bőven lett volna alkalma arra, hogy rendezzék soraikat, ám az esetükben annál sokkal mélyebben megbúvó problémákról van szó, hogy szimplán csak fátylat borítsanak a múltra. Tény, hogy a trónörökösre nagy teher zúdult amiatt, mert nejét, Katalin hercegnét és édesapját, III. Károlyt is rákkal diagnosztizálták, így a testvérével való viszály csak hab a tortán. Amennyiben békejobbot nyújtanának egymásnak, az annyi könnyebbséget jelentene Vilmos hercegnek, hogy a családot érintő problémákkal nem egyedül kellene megküzdenie, Harry herceg pedig talán kevésbé érezné magát kívülállónak. Az árulónak tartott herceg ugyanis azáltal, hogy elmondása szerint a saját igazságát szerette volna megosztani a közzel, olyan protokollokat és a családtagjai által támasztott határokat lépett át, ami már önmagában a megbízhatóságát kérdőjelezi meg. III. Károly egyébként korábban is nyilatkozott arról, hogy szeretné többet látni Harry herceget, Vilmos herceg viszont látszólag jól megvan öccse nélkül. A trónörökös ugyanis annak ellenére, hogy csak azt szerette volna, hogy testvére boldog legyen, azt nem vette számításba, hogy már az.

(Borítókép: Meghan hercegné, Harry herceg, Vilmos herceg, és Katalin hercegné a Buckingham-palotában 2018. július 10-én Londonban, Angliában. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)