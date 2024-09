Elájult a világ az újranyitott Nyugati téri McDonald’stól

Több mint fél évig tartottak a felújítási munkálatok a világ egyik legszebb McDonald’sának választott éttermében, a Nyugati téren. A műemléki épület különleges belsőépítészeti elemeit megtartva, természetes építészeti anyagok használatával nagyságrendileg 1,8 milliárd forintból újult meg teljesen.

World’s most beautiful McDonald’s that’s like a ‘5-star hotel restaurant’ reopens https://t.co/N7mKukBz5u pic.twitter.com/dnqTlKPDjy — New York Post (@nypost) September 3, 2024

Az influenszerek már a felújítás előtt is rácsodálkoztak a hely szépségére, az augusztus közepén újranyitott étteremről azonban most ódákat zengenek. A New York Post egyenesen „ötcsillagos szállodai étteremként” hivatkozik a Mekire, ahogyan a The Sun is – vette észre a 24.hu.

A belső tér teljesen gyönyörű, és inkább úgy néz ki, mint egy étterem egy 5 csillagos szállodában

– idéz utóbbi lap egy vendéget.

Olyan is akadt, aki szerint a budapesti McDonald’sban lenni „olyan érzés, mintha visszautaznál az időben”.

11 Galéria: Újranyitott a Nyugati téri McDonalds Fotó: Szollár Zsófi / Index

A Nyugati téri McDonald’sot már korábban is többször a lánc legszebb éttermének nevezték, bár van olyan lista, amiben az első tízbe sem került be. A Lovefood idén májusban összeállította a világ legszebb Mekijeinek listáját, amelyen a 19. lett a VI. kerületi egység, igaz, akkor még a felújítás nem történt meg.