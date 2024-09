A héten véget ér a várakozás, szombaton ugyanis újra elstartol Magyarország egyik legnépszerűbb tehetségkutatója, az X-Faktor, amely idén sok újítással várja majd a tévénézőket. De vajon az internet rohanó világában van még létjogosultsága a formátumnak, és ez valóban ugródeszka lehet-e a jelentkezők számára? Az Index legújabb videójából – amelyben Miller Dávid, Majoros Péter, Valkusz Milán és Gáspár Laci mondja el véleményét – ez is kiderül.

Ahogyan arról az Indexen már több ízben is írtunk, hamarosan visszatér a képernyőkre az ország egyik legsikeresebb tehetségkutatója, így hónapokkal ezelőtt már az is kiderült, hogy kik lesznek az X-Faktor idei mentorai és műsorvezetői. A székeket ezúttal Gáspár Laci, Valkusz Milán, Majka és Tóth Andi foglalják majd el, a színfalak mögött és az élő adásokban idén is Miller Dávid lesz a tehetségkutató műsorvezetője, akihez ezúttal a Pápai Joci csatlakozik – a műsor szabályai pedig a tábort követően sosem látott formában változnak meg az idei évtől.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a Magyarországon először 2010-ben adásba kerülő tehetségkutató vajon 14 évvel később hogyan képes megállni a helyét a képernyőn, és talán ennél is relevánsabb kérdés az, hogy az internet és a közösségi média erejével fel tudja-e venni a versenyet. Elég csak Azahriah sikerére gondolni, aki otthoni környezetben, tartalomgyártóként kezdett el zenélni, majd a közösségi hálónak köszönhetően mindössze néhány év leforgása alatt hazánk legnépszerűbb előadójává vált.

Persze ebben igazságot tenni nem egyszerű, az X-Faktor idei mentorai a műsor szombati adását megelőző szerdai sajtóeseményen mégis megpróbálták. De vajon mit gondol a megújult X-Faktorról a hetedik évadára készülő Gáspár Laci, a TV2-től frissen átigazolt Majka és Tóth Andi, vagy a korábban még egy tehetségkutatóban sem mentoráló Valkusz Milán? A mai videónkból erre is fény derül, de többek között megtudhatjuk azt is, hogyan lehet az X-Faktor műsorvezetőjeként még a Sztárboxban is helytállni.

Az X-Faktor új évada szeptember 7-én, szombaton 19.30-kor startol el az RTL képernyőjén.