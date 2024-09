Brad Pitt végre megfogta az isten lábát?

A színész több sikertelen házasságot követően, úgy tűnik, végre révbe ért. Szerelme, Ines de Ramon nagyban eltér Pitt korábbi párjaitól, köztük abban, hogy nem szereti a rivaldafényt, és annak ellenére is sikeres karriert tudhat magáénak, hogy azt nem Hollywoodnak köszönheti.

Nem kell sokáig keresgélnünk a hollywoodi hírességek között, hogy olyanokat találjunk, akik a karrierjüket nézve igen, ám a magánéletükben annál kevésbé sikeresek. Példaként lehetne említeni akár Leonardo DiCapriót és a 25-ös csapdáját, mivel korábban csak olyan barátnői voltak, akik nem lépték át ezt a bűvös számot, ám e kapcsolatok is tiszavirág-életűek voltak. Sőt, szintén ezen ismert személyek sorába tartozik Jennifer Lopez, aki több mint húsz évvel azután házasodott össze Ben Affleckkel, hogy egyszer már nekifutottak a frigynek, ami végül zátonyra futott. A második próbálkozás szintén nem járt túl sok sikerrel, mivel két év után nemrég az énekesnő hivatalosan is beadta a válókeresetet. Akad viszont egy színész, aki sok sikertelen kapcsolat után, úgy tűnik, most megtalálta számításait. Brad Pittről van szó, aki évekig legényéletet élt, ám egy nála 27 évvel fiatalabb nő, Ines de Ramon elrabolta a szívét.

Mint ismert, Pitt megjárta a hadak útját, mivel két olyan házassága is volt, amelyek végeztével hosszú időbe telt, mire a média túllépett a magánéleti krízisein. A 2000-es években előbb Jennifer Anistonnal jött össze, akkoriban ők voltak Hollywood egyik álompárja, akik minden címlapról visszaköszöntek. Részben a nagy nyilvánosság okozta végül hét évig tartó kapcsolatuk vesztét is, illetve Pitt hűtlensége, aki a Mr. & Mrs. Smith című film forgatásán szűrte össze a levet Angelina Jolie-val. Utóbbival 11 évig alkotott egy párt, hat gyermekük van, hármat közülük örökbe fogadtak. A felek házassága kibékíthetetlen ellentétek miatt bomlott fel, 2016-ban adta be Jolie a válókeresetet, azt állítva, volt férje nem bánik szépen gyerekeikkel. Azóta sem rendezték egyébként a viszonyukat, mivel több ügyben is a bíróságon kellett megegyezniük, például a szülői felügyeleti jog és a közös szőlőbirtokuk kapcsán.

Előbbiek fényében könnyen leszűrhető, hogy a párkapcsolatok terén nem szegődött Pitt mellé a szerencse, ám ez az átok két évvel ezelőtt megtörni látszott. A színész akkor kezdett el randizni Ines de Ramon 34 éves ékszerkészítővel, aki az első nő volt, akinek az oldalán nyilvánosan is megjelent Angelina Jolie-tól való elválását követően – legutóbb vasárnap, a velencei filmfesztiválon mutatkoztak együtt. Kapcsolatuk egyik titka pedig az lehet, hogy teljesen kizárják a nyilvánosságot és a rivaldafényt, aminek Ramon egyébként a mestere. Korábban a Vámpírnaplók színésze, Paul Wesley volt a férje három éven keresztül, ám a magánéletüket sosem teregették ki, és még az esküvőről sem tudott sokáig senki. A színész újdonsült párjáról úgy tartják, hogy egy tüzes és független nő, aki képes volt színt vinni Pitt életébe. Azzal együtt, hogy nem próbálja beárnyékolni Pitt sikereit, saját szakterületén szép karriert tudhat magáénak – amit nem a színésznek köszönhet.

Egy bennfentes elmondása szerint Pitt nagyon szerelmes, amire az is utal, hogy a nyilvánosság előtt mutatta meg barátnőjét, holott nem szeret azzal villogni, hogy ki a párja. Mint hozzátette, a velencei filmfesztiválon való megjelenésük egy újabb lépcsőfokot jelenthet. Sőt, a színész olyannyira komolyan gondolja Ines de Ramonnal való kapcsolatát, hogy azon gondolkozik, feleségül veszi. Bár már hat gyermek édesapja – akik közül hármat Angelina Jolie szült neki, míg további hármat örökbe fogadtak –, nem zárkózik el attól a gondolattól, hogy új párjától is szülessen utódja. Legalábbis arról számolt be egy informátor nemrég, hogy már egy éve dolgoznak a babaprojekten, de nem adják fel.

Brad és Ines próbálkozik, de egyelőre nem jártak sikerrel. Nem adják fel. Brad a barátainak arról is beszélt, hogy nem csupán egy gyermeket szeretnének, nem érik be eggyel. És igen, a korábbi kapcsolatából született gyermekeivel való viszonya nagyon elszomorítja, de leszögezte: nem fájdalmában szeretne családot alapítani a barátnőjével

– mondta egy közeli ismerős, aki szerint az örökbefogadástól és a béranya keresésétől sem zárkóznak el:

A béranyaprogram Brad szerint nagyszerű dolog, főleg, hogy így nagyobb az esély arra, hogy ikreik legyenek.

Megfogta vele az isten lábát

Az angolul, spanyolul, németül és olaszul is beszélő Ines de Ramon Kölnben nőtt fel. Előbb egy svájci középiskolában, a College Calvinban, majd a Genfi Egyetemen tanult. 2013-ban szerzett diplomát üzleti szakon, amit követően dolgozott a Kempinski Hotels ügyfélszolgálatán gyakornokként, illetve a Christie’s aukciósház ékszerekkel foglalkozó osztályának gyakornokaként. 2020 óta az Anita Ko Jewelry cég nagykereskedelmi vezetője, ami vásárlói között tudhatja többek között Kourtney Kardashiant és Hailey Biebert. Emellett pedig fitneszedző végzettsége is van, és nagy energiát fordít az egészség megőrzésére.

Úgy tudni, Brad Pitt-tel egy közös barátjukon keresztül ismerkedtek meg, és 2022 novemberében egy Los Angeles-i Bono-koncerten látták őket együtt először nyilvánosan. A pár ezután közösen töltötte az újévet Mexikóban, februárban Párizsba utaztak, illetve Pitt a kaliforniai otthonában is vendégül látta párját. Együtt ünnepelték a színész 60. születésnapját tavaly decemberben, idén februárban egymás oldalán szerepeltek a Santa Barbara-i Nemzetközi Filmfesztiválon, majd össze is költöztek Pitt Los Feliz-i otthonában. A nyarat pedig a Chateau Miravalban, abban a francia pincészetben töltötték, amelyen a színész egykor Angelina Jolie-val osztozott. Ugyan Pitt jelenleg az F1 című filmet forgatja, emiatt Magyarországon is megfordult, igyekszik minél több időt tölteni Ines de Ramonnal, akit, ha minden jól alakul, könnyen meglehet, hogy hamarosan a feleségének mondhat.

(Borítókép: Brad Pitt és barátnője, Ines de Ramon a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2024. szeptember 1-én. Fotó: Stefanie Rex / picture alliance / Getty Images)