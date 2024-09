Bejelentették a jövő évi Super Bowl félidei show-jának fellépőjét

Roc Nation, az Apple Music és az NFL vasárnap délután jelentette be, hogy Kendrick Lamar lesz a 2025-ös LIX Super Bowl félidei show-jának sztárfellépője. A február 9-én New Orleansban megrendezésre kerülő esemény már Lamar második Super Bowl-fellépése lesz, 2022 után így a rapper ismét megmutatja, miért ő az egyik legmeghatározóbb alakja a hiphop világának.

A világ sporteseményeinek egyik legnagyobbikja kétségkívül a világszerte követett NFL-nagydöntő, azaz a Super Bowl, amelyet legalább annyian tekintenek meg az amerikai futball iránti rajongásuk miatt, mint a meccs félidejében fellépő világsztárok miatt.

Emiatt nem is meglepő, hogy minden évben komoly találgatások övezik azt, hogy ki lesz a szerencsés, aki a világ legdrágább reklámszünetében a színpadra léphet – erre pedig jövő évi döntővel kapcsolatban már várni sem kell többet.

2025-ben Kendrick Lamar lesz a fő fellépő az Apple Music Super Bowl LIX félidei show-jában

– jelentette be a Roc Nation, az Apple Music és az NFL vasárnap. A mérkőzést február 9-én rendezik meg a New Orleans-i Caesars Superdome-ban, és hivatalosan a Fox közvetíti majd – írja a Variety.

Ez lesz Lamar második fellépése a Super Bowl félidejében, ugyanis korábban, 2022-ben Dr. Dre sztárcsapata részeként fellépett Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem és 50 Cent társaságában. A felkérés ráadásul egy igen fontos személyes győzelem után érkezik, amelyet idén tavasszal aratott Drake ellen a zenei párharcban. Ez a rapcsata ihlette ugyanis Lamar Not Like Us című számát, amely az év egyik legnagyobb slágere lett.

Lamar a bejelentést követően elmondta, hogy a rapzene továbbra is a legnagyobb hatással bíró műfaj, és alig várja, hogy a világot emlékeztesse erre. „Ők a legjobbat választották” – mondta az énekes.

Shawn „Jay-Z” Carter, a Roc Nation alapítója így nyilatkozott Lamar kiválasztásáról:

Kendrick Lamar egy igazi generációs művész és előadó. A hiphop és a kultúra iránti mély szeretete meghatározza művészi látásmódját, és globálisan képes alakítani a kultúrát.

Lamar ráadásul olyan korábbi Super Bowl-fellépők sorát követi, mint Usher, Rihanna, a Coldplay vagy éppen Eminem, ami így mindenképpen karrierjének egyik legnagyobb sikereként könyvelhető el.

Oliver Schusser, az Apple Music és Apple TV+ alelnöke úgy nyilatkozott: „Az Apple Music Super Bowl Halftime Show a zene ünnepe, és azoké a hihetetlen művészeké, akik ezt a világ legnagyobb színpadán elhozzák nekünk. Kendrick Lamar bulija biztosan felejthetetlen lesz.”

Seth Dudowsky, az NFL zenei részlegének vezetője hozzátette: „Kendrick Lamar egyike azoknak az előadóknak, akik mélyen megérintették a zenét és a kultúrát. Izgatottan várjuk, hogy együtt dolgozzunk Kendrickkel és a Roc Nationnel ezen az ikonikus fellépésen.”

(Borítókép: Kendrick Lamar 2022. június 26-án. Fotó: Joseph Okpako / Getty images Hungary)