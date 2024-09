Orbán Viktor összemérte bicepszét a Sztárbox versenyzőjével

Szeptember 7-én, szombaton került sor a Fidesz szokásos évi kötcsei piknikjére, amit holdudvarával együtt a Dobozy-kúriánál tartott a kormánypárt.

Az eseményre, ahonnan az Index is tudósított, Orbán Viktor délután fél 2 körül érkezett, majd miután hosszasan válaszolt az újságírók kérdéseire, a sajtó előtt elzárt területen – ahogy minden évben – beszédet mondott a meghívottaknak.

A résztvevők között a politikusok mellett előadóművészek is voltak, többek között Nagy Feró és Németh Kristóf is megjelent Kötcsén. A Barátok közt című sorozatból is ismert színész, aki idén az RTL Sztárbox című műsorában száll majd ringbe, egy adandó alkalommal lecsapott a miniszterelnökre, hogy összemérje a saját bicepszének nagyságát a miniszterelnökével.

A Sztárboxban bokszolok. Csinálunk egy bokszolós képet? Bicepszeset csinálsz velem?

– támadta le a kormányfőt a színész, aki egyáltalán nem állt ellen a felkérésnek.

Na, gyere! Álljunk ide...

– mondta Orbán Viktor, majd nekivetkőzött, hogy mindenki jól lássa, milyen méretekkel rendelkezik befeszítve a bicepsze.

Ezután megkérdezte, ki lesz Németh Kristóf ellenfele a műsorban. A színész elmondta, hogy egy 35 éves gengszter-rapper sráccal mérkőzik majd meg – Lmen Prala az illető egyébként, de a nevét valamilyen oknál fogva végül nem árulta el a miniszterelnöknek.

A Sztárbox szeptember 1-jén indult az RTL-en. Németh Kristóf és Lmen Prala férfi nehézsúly kategóriában rögtön a második adásban, azaz ma este száll ringbe. A mérkőzésekről – ahogy múlt héten – ezúttal is beszámolunk majd az Indexen.