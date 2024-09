Orlando Bloom annyit fogyott új filmje miatt, hogy azt hitte, belehal a súlyvesztésbe

Drámai fogyáson ment keresztül legújabb filmje, a The Cut miatt Orlando Bloom. A színész azt is elárulta, hogy a szerep miatti súlyvesztés annyira megviselte, hogy egy ponton azt hitte, meghal. Menyasszonya, Katy Perry is megrendült Orlando Bloom átalakulását látva, de végig támogatta őt a forgatás alatt.