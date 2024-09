Tóth Andi tehetségeket, Majka rengeteg pénzt keres az X-Faktorban

Bár egy olyan műsor kapcsán, mint az X-Faktor előzetesen mindig felmerül az aggodalom, hogy a sokadik alkalommal vajon még mindig szórakoztató tud-e lenni a meghatározott kereteken belül készülő show. Azonban a rutinosabb tehetségkutató-nézők számára szombat este hamar kiderülhetett, hogy a műsor temérdek újításon esett át az elmúlt egy év során, miközben az RTL a The Voice-szal igyekezett új színt vinni az őszi programfolyamba.

Az X-Faktor ugyanis teljesen új arculattal, stúdióval és mentorcsapattal tért vissza, a jelentkezők sorsáról ezúttal Majoros Péter „Majka”, Tóth Andi és Valkusz Milán dönt, kiegészülve az immáron hetedik évadban szereplő Gáspár Lacival. Szintén szembetűnő változás, hogy az elmúlt években a műsort egyedül vezető Miller Dávid ezúttal nem egyedül fogadja és küldi színpadra a jelentkezőket, ugyanis a Sztárboxban is versengő színész-énekes a csatorna egyik új szerzeményével, Pápai Jocival az oldalán végzi el a hol hálás, hol hálátlan feladatot.

A szórakoztatás így persze ezúttal sem maradt el, azonban kétségtelen, hogy egy válogatóadás felépítése sokat nem tud változni, hiszen ezek lényege az, hogy bemutatják az indulókat, akik közül majd kikerülnek azok, akik a legjobbnak bizonyultak, így esélyük lehet a 36 milliós fődíj megnyerésére – még ha a jelentkezők között ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek a kifejezetten rossz előadásokra. Nem véletlen, hogy a szombat esti premier ezúttal is hol szórakoztató, hol pedig rendkívül kellemetlen jeleneteket hozott, de persze kiemelkedő éneklésekből sem volt hiány…

A siker receptjén kár változtatni, de az új fűszerek dobnak rajta

Az X-Faktort figyelemmel kísérők számára bizonyára nem okozott meglepetést az, hogy hogyan is néz ki egy válogató, azonban a már megszokott tematikus csokrok és felépítés mellett a temérdek újítás pozitív eredményeivel is szembesülhettek a tévénézők.

Már az első percekben jól látható volt a mentorok átfarigcsált asztala, a műsor logójának és a stúdió dizájnjának átalakulása is, a teljesen megújuló mentorcsapat felkonferálása pedig már a bemutatkozó kisfilmek alapján is azt vetítette előre, hogy ezúttal egymást jól kiegészítő, mégis ellensúlyozó, más habitusú és felfogású brigád lesz.

Az elmaradhatatlan bejátszásokat követő pillanatok már a nevettetésről szóltak, erről pedig – ahogyan várható volt – ezúttal is főként Majka gondoskodott, ugyanis a szabad szájú előadó egy meglehetősen alacsony széket kapott, amit persze nem is hagyott szó nélkül, és az „oldjuk meg, mert átjöttem hülyének” mondattal be is bizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan és mitől működnek ezek a műsorok.

Sokat persze két percből még nem lehet levonni, a műsor szalagcímgyáros titulusát azonban már az első adásban igyekezett magához ragadni a TV2-től igazolt előadó, aki arra a kérdésre sem tudott sokkal komolyabban reagálni, amikor azt firtatták, hogy melyik mentor mit vár a műsortól. A tíz évvel ezelőtt az X-Faktort megnyerő Tóth Andi szigorúnak gondolja magát, és nem meglepő módon jó énekesekre vár. Valkusz Milán ByeAlex székébe ülve méltán olyan előadókat keres, akikből meghatározó hazai sztárokat tud faragni, a legegyenesebb választ azonban ezúttal is Majkától hallhattuk, aki viccesen azzal tudta le a kérdéskört, hogy ő pedig

rengeteg pénzt keres a műsorban.

Ehhez persze vélhetően nem is férhet sok kétség, ahogyan ahhoz sem, hogy a műsormenet jól ismert sablonjait kívülről fújók már jó előre tudhatták, ki lesz az az előadó, aki jó vagy éppen rossz produkcióval érkezett. A szombat esti műsorban ugyanis a megszokott felvezető viccelődés után a meglehetősen rossz előadások csokra mellett ezúttal is érkezett egy-két kiemelt figyelmet kapó, jó énekes, majd néhány olyan is, akinek csak egy rövid bejátszás jutott – így vélhetően már csak néhány körig lesznek majd versenyben.

Persze ezúttal sem maradhatott el az egyik legfontosabb tehetségkutatós fegyver, azaz a valóban szomorú és szívszaggató emberi történetek bemutatása sem, ami a nevetés után egy teljesen ellentétes érzelmet vált ki a nézőkből. Ezeket az elemeket az X-Faktor láthatóan továbbra is remekül tudja kombinálni, így megadva a műsormenet lendületét, és fenntartva az érdeklődést.

De mi történt az első adásban?

Jack Black hasonmása, a csajozógép és a pakisztáni Úristen is továbbjutott

Az érdeklődés fenntartásához persze szórakoztató vagy ténylegesen kiemelkedő előadók kellenek, akiket a castingcsapat ezúttal is érezhetően jól verbuvált össze, hiszen több olyan arc is feltűnt, akiket korábban már láthattak a műsor nézői. Ilyen volt a legelső bevágott produkció főszereplője is, ugyanis a műsort ezúttal az előző évadban egyszer már befürdő, ám most továbbjuttatott Grófo Kozák Péter nyitotta meg, aki elmondása szerint nem más, mint Kis Grófo mostoha-unokatestvére. A vérvonal így ugyan más, a sikerhez vezető útra ő is ráléphetett, ugyanis sikerült olyan rossz produkcióval előrukkolnia, hogy a mentorcsapat igenlése nem is lehetett kérdés…

Ahogyan a valóban jó produkcióval előrukkoló előadók továbbjuttatása sem, akik közül elsőként a rövidnadrágja miatt kritizált, Jack Black-hasonmásnak kikiáltott Kundra István Zsombor vívta ki a mentorok elismerését, és zsebelte be az igeneket, de szintén nagy ováció fogadta a magát csajozógépnek tartó Fehér Krisztián saját dalát is, aminek refrénjét az előadása végére már Majkáék is kívülről fújtak.

A bulizós perceket aztán a 20 éves Kanalas Cintia Dorka kisfilmje törte meg, amiből egy valóban szívszorító történetet ismerhettünk meg – sajnálatos módon korántsem egyedülálló jelenségről árulkodik. A kertészetben dolgozó fiatal énekes ugyanis másfél éves kora óta egy gyermekotthonban nevelkedett, mivel édesanyja nem tudta számára megteremteni a megfelelő körülményeket ahhoz, hogy nélkülözés nélkül felnevelhesse. Kanalas Cintia ennek ellenére nem adta fel az álmait, tehetsége pedig, úgy tűnik, most az igazi kitörési lehetőséget is megadhatja számára, mivel Jessie Reyez Figures című dalával az este egyik legjobb éneklését nyújtotta, az eddig látottak és hallottak alapján pedig meglepő lenne, ha végül nem jutna el az élő show-ig.

A jelentkezők sorában a hazai tehetségek mellett ezúttal is feltűnt több külföldi vagy határon túlról érkező versenyző is, így erdélyi és felvidéki továbbjutója is van már az X-Faktornak. A nemzetközi csokor legjobb előadása mégis ahhoz a magyarul nem beszélő pakisztáni fiúhoz köthető, aki a rá jutó műsorpercekből ítélve vélhetően a döntőig ugyan nem jut el, de több honfitársunkat is überelő magyarsággal adta elő a ValMar: Úristen című slágerét.

Mulatóssal romboló finálé, könnyfakasztó lezárással

A show-t végül a korábban hallott, a mezőnyből kiemelkedő produkciók ellenére mégis a dörgicsei mulatós koronázatlan királya, Jakus Ferenc vitte el, aki kétségkívül az idei évad eddigi legszórakoztatóbb jelensége. A férfi ugyanis már az érkezésével felhívta magára a figyelmet, hiszen egy nagy demizson borral, kilós kenyérrel és szalonnával érkezett a válogatóra, amelyet eredetileg ugyan Miller Dávidnak és Pápai Jocinak szánt, de az ajándék átadása előtt azért maga is megbizonyosodott arról, hogy az RTL-székházban is jó-e még a hazai…

A versenyző ráadásul saját dalait tartalmazó CD-vel és DVD-vel érkezett, s ezeken olyan – eddig sosem hallott – slágerek találhatók, mint a Zalaerdődön berúgtam, az Elment a villanyáram, vagy az Elromlott a sörcsap… Jakus Ferenc választása ezúttal az Adjál kölcsön generátort című számra esett.

Mindez persze meglehetősen trash-szórakoztatást ígért, azonban a mulatósszám mind dalszövegben, mind pedig az egyedi előadásmódnak köszönhetően kétségkívül új és szórakoztató vonalat vitt a műsorba – így az est fináléját megnyitó előadó továbbjutása sem lehetett kérdés, aki ráadásul valóban egy kölcsöngenerátorral távozhatott a helyszínről.

A mulatós miatt felpörgött mentorbrigád a finálé szórakoztató első részét követően a méltó befejezést is megkapta, így a már megszokott vonalat követve az adás utolsó fellépője ezúttal is leénekelte a bulimámorban égő közönség fejét. Köszönhető ez Szabó Bencének, aki már a tavalyi The Voice-ban is megmérette magát, most pedig újra szerencsét próbált a tehetségkutatók világában, amely ezúttal vélhetően nagyobb szerencsét hoz majd számára.

Az énekes ugyanis Josh Groban You Raise Me Up című, minden évadban felcsendülő slágerével lépett a színpadra. Az pedig már az első sortól érezhető volt, hogy a mezőny egyik legjobb hangját hallhatják éppen a nézők és a mentorok. A hibátlanul elénekelt dal mellett Szabó Bence ráadásul úgy tűnt, hogy bizony az érzelmeket is sikeresen közvetítette, ugyanis az állva tapsoló négy mentor közül Valkusz Milán és Gáspár Laci szemét sem hagyta szárazon az előadása.

A válogatók sora jövő héten folytatódik az RTL-en, az adás szombaton 20 órától lesz látható. Addig sem kell azonban X-Faktor nélkül maradnia a rajongóknak, a műsor sajtóvetítésén készült videónkat ide kattintva vagy alább tekinthetik meg.

(Borítókép: Az X-faktor első válogatója 2024. szeptember 7-én. Fotó: RTL Sajtóklub)