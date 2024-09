Kádár János is szónokolt az épületben, ahova az RTL költözött

Új épületbe költözött többek között az RTL hírszerkesztősége, valamint a csatorna üzleti működéséhez szükséges részlegek. A megnyitón az Index is jelen volt, így az elsők között ismerhettük meg a műemléknek számító épületegyüttes múltját, valamint felújításának körülményeit.

Mint ismert, az RTL korábban hosszú éveken át kizárólag a Nagytétényi úton lévő bázisukról látta el a műsorkészítési és egyéb vállalati feladatokat, ami idén júliusban megváltozott. A csatorna egy része ugyanis a Dózsa György útra helyezte át a székhelyét, közvetlenül a Néprajzi Múzeum szomszédságába. A hivatalos megnyitón szeptember 9-én délelőtt az Index is részt vett. Az eseményen Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, Horváth Krisztina, az RTL Magyarország pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója és Angel Gábor, a WING Zrt. irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese avattak be minket abba, mit kell tudni a felújított, egyébként műemléknek számító épületről, amelyben egykor Kádár János és Leonyid Iljics Brezsnyev is beszédet mondtak.

Ahogy Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója a megnyitón kifejtette, több éves vágy volt, hogy az RTL Magyarország egy része elköltözzön a régi bázisról. Hozzátette, az épület kiválasztása a Covid-járvány alatt történt, de akkor még nem ebben a pompában volt látható, és négy év kellett hozzá, hogy a saját igényeikre formálják. Mint mondta, bár a Dózsa György úti épület újratervezésének projektje lezárulni látszik, a Nagytétényi úton lévő is átalakításokon esik át. Míg Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, azért erre az épületre esett a választásuk, mert küldetésként élték meg, hogy a műemlék jelleggel bíró irodaházat ne csak fizikálisan újítsák fel, hanem új életet adjanak neki, és a mai kor szellemében új funkciókkal lássák el.

Vidus elmondása szerint hosszas keresés előzte meg, hogy rátaláljanak a Dózsa György út 84/a szám alatt álló irodaházra. Mint kifejtette, az a plusz, amit ez az épületegyüttes tudott nekik adni, a hagyomány megőrzése volt, és érzelmileg fogta meg őket, hogy ilyen múltra visszatekintő irodaházba leheljenek új életet.

Számos teljesen új épületet tudtunk volna választani, de úgy éreztük, hogy az RTL életének, ami már akkor közel negyed évszázados volt, adnunk kell egy újabb lendületet

– mondta, kiemelve, nem azért döntöttek a költözés mellett, mert lejárt a cég bérleti szerződése, hanem mert másik életszakaszba lépett a vállalat. Sőt saját bevallása szerint már másfél évvel korábban kellett volna költözniük:

A vállalat sebessége, a kollégáim munkaritmusa, a nyílt terek sokkal jobban támogatják azt a munkát, amit most már végzünk. Ahhoz képest, hogy egy egycsatornás televízió annak idején kiválasztott egy épületet, és elköltözött a Nagytétényi útra, most egy tizenkét csatornás lineáris portfólió mellett Magyarország legnagyobb streamingszolgáltatását és a legmodernebb hírstúdiót is ide költöztettük, amelyek teljesen más funkciójú tereket igényeltek.

Horváth Krisztina, az RTL Magyarország pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese emellett megjegyezte, az épületben az irodai szekciót volt a legkönnyebb átalakítani, ám mivel egy műemléki épületről beszélünk, a műemlékvédelem határozottan megszabta azokat a kereteket, amelyek között változtathattak. Mint kiderült, kőbe vésett szabály volt többek között, hogy nem nőhetett az épület külső mérete. A felújítási munkálatok közben terjedő koronavírus-járvány, valamint az energiaválság szintén megnehezítette a dolgukat, ám a kompromisszumoknak hála nem lépték túl a büdzsét.

Még Leonyid Brezsnyev is mondott itt beszédet

Ahogy az eseményen elhangzott, a Dózsa György úti komplexumba – amely három egységből áll: az ötemeletes irodaházból, az Auditoriumból és a kettőt összekötő szárnyból – főleg az üzleti tevékenységhez köthető területek költöztek, azaz többek között a jogi és pénzügyi osztály, a HR és szervezetfejlesztés, valamint a hírkészítéshez kapcsolódó részlegek, azaz az rtl.hu munkatársai. Innen közvetítik a Híradót, a Fókuszt és az időjárásjelentést, míg a Nagytétényi úton lévő bázisuk RTL Stúdiók néven működik tovább, ott a szórakoztató műsorok gyártása folyik. A hírstúdió, ami a legendás televíziós újságíró, Baló György nevét viseli, szintén ráncfelvarráson esett át, a csaknem 200 négyzetméteres tér legfőbb újdonsága a 10 méter szélességű, hajlított LED-fal.

Az átalakítások során nagy hangsúlyt fektettek az örökségvédelemre és a fenntarthatóságra, így a belsőépítészeti koncepció a régi és az új elemek ötvözésére épül. Tekintve, hogy műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, annak számos pontján megtalálhatóak műemléki védettség alatt álló elemek, például fal- és padlóburkolatok, oszlopok és tartószerkezeti elemek. Az Auditorium legkülönlegesebb eleme a mennyezet, amelyet hullámzó világító- és plexicsövekkel alakítottak ki, és megidézi a kongresszusi tömb egykori kubainád-burkolatát – ez egyébként az épületben haladva több ponton is visszaköszön, köztük az ebédlőben és az előtérből az Auditorium felé tartó folyosón. További érdekesség, hogy szinte az egész komplexumban megtalálható szőnyeg mintája a már nem létező adásszünetet szimbolizálja.

A helyszínen az előbbieken felül az irodaház múltját is megismerhettük, mivel az 1948 és 1950 között megépült modernista épület egykor a szocialista idők legnagyobb szakszervezetének, a Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) volt a székháza. Ehhez a korszakhoz köthető többek között az Auditorium épületének külső falán található festmény, amelyet szobrászok segítségével újítottak fel, így szinte eredeti formájában tekinthető meg. Régen még vörös csillag is volt az épületen, amelynek terveit Gádoros Lajos, Perényi Imre, Preisich Gábor és Szrogh György készítették.

Az épületegyüttes legérdekesebb része az Auditorium, amely egykor egy teljesen zárt, sötét színházterem volt, körülbelül 1300 fő befogadására volt alkalmas, és itt tartották a pártkongresszusokat is. A színpad pont a jelenlegi hírstúdió területén volt, ahol olyan ismert személyek mondtak beszédet annak idején, mint Kádár János és Leonyid Iljics Brezsnyev. Sőt a néhai Che Guevara kubai miniszter is megfordult ebben az épületben, amikor a kubai küldöttség Budapesten járt, így azok, akik jelenleg a Dózsa György úti irodaházban dolgoznak, tulajdonképpen ugyanazon a padlón sétálhatnak, ahol régen ők is tették.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)