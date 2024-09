Leléptették az Orbán Viktorral melegítő Németh Kristófot, hogy barátok közt maradjon

Szinte még fel sem ocsúdhattunk az idei évad első adásának történéseit követően, Miller Dávid hatalmas kiütése, vagy éppen Noszály Sándor győzelme azonban hamar múlt idővé vált vasárnap este, így a Sztárbox idei második gálája is szinte egy szempillantás alatt lezajlott.

Mindez persze inkább pozitív mintsem negatív, ugyanis az RTL tavalyi zászlóshajója a kisebb megszakítások ellenére továbbra is izgalmas, egész estés gálaműsor, amelyben ezúttal az újjáéledt formátum elmúlt két évadának eddigi legjobb és legizgalmasabb mérkőzéseinek lehettünk szemtanúi.

Persze ezen sorok alapján sokan egyből dörzsölik is a tenyerüket, hogy bizonyára ezúttal is csúnyán padlóra küldték valamelyik hazai hírességet, ők azonban némileg csalódottak lehettek az adást nézve, ezúttal ugyanis senki miatt sem kellett a ringbe rohannia az orvosi személyzetnek. Erős pofonokból és taktikus mérkőzésekből azonban nem volt hiány.

De ne rohanjunk ennyire előre!

A műsor menete ezúttal is kísértetiesen hasonlított az eddigi show-khoz, az első adáshoz képest ezúttal azonban Lotfi Begit Yamina váltotta hangulatfelelősként a DJ-pult mögött, a vasárnapi adásban rajta kívül pedig egyetlen színpadra lépő előadó sem volt az este folyamán. A keresztpromó persze a többi elem kigyomlálása ellenére megmaradt a műsorban, így a szombaton elrajtolt X-Faktor és a Kabát FC is szóba került, ám a szemek arra a hat profi ökölvívóvá avanzsált hírességre szegeződtek, akik számot adtak tudásukról a ringben.

Az este női pehelysúlyban ezúttal Pap Dorci és Schóbert Lara csapott össze az influenszerek csatájában, majd férfi középsúlyban Dany Blue mentalista és Szecsei Valter rapper öklöztek egymással. Az est fénypontja ezúttal is a férfi nehézsúlyú mérkőzés volt, amelyet Németh Kristóf színész, színházigazgató és Lmen Prala rapper vívott meg egymással.

Schóbert Lara és Pap Dorci összecsapása a műsor legjobbjai között

A felhozatalhoz mérten már a show első mondatai is füstöltek, ugyanis Szujó Zoltán a TV2-n a Sztárbox idősávjában vetített Sztárban Sztárnak is odaszúrt egyet, hangsúlyozva, az ő műsorukban bizony nem lehet mások bőrébe és álarcok mögé bújni, mint a vetélytárs csatorna show-műsorában, hiszen a ringben mindenkinek saját magát kell adnia.

Ezt pedig az első mérkőzés versenyzői pontosan tudták is, ugyanis Papp Dorci és Schóbert Lara egyaránt rendkívül komoly felkészülést követően állt ringbe. A nevüket tudtunkkal egyelőre rövid o-val író Schobert család többi tagja ezúttal teljes összeállításban jelent meg a nézőtéren, amely nem feltétlen, hogy jó előjel, hiszen tavaly Schobert Norbi Jr. Istenes Bencét nem tudta legyőzni a ringben családja szurkolása ellenére sem.

Az este első meccse azonban színvonalban még talán azt is meg tudta közelíteni, ugyanis

a női mezőnyben talán még sosem volt ennyire összeszedett és hivatásos profikat idéző összecsapás a Sztárboxban.

Pedig az első menetben még úgy tűnt, Papp Dorci fizikumának jobban fekszik ez a találkozó, az első menetben pedig sokkal magabiztosabban és pontosabb ütésekkel is bokszolt, míg Schóbert Lara türelmesen, masszívan tartott kettős fedezék mögé bújva hárította az ütéseket.

Ez a kép már akkor felülírta a korábban látott, rendkívül hamar széteső és védekezés nélkül fújtatva egymásnak eső, cicaharcot folytató versenyzők által nyújtottakat, és már az első szünetben érezhető volt, hogy itt nüansznyi különbségek döntenek a végén.

Ez így is lett, ugyanis a négy menetet becsületesen, rendkívül sokat mozogva és támadva, magas színvonalon bokszolva bírták végig a felek, amelyet azonban a második menettől sokkal inkább Schóbert Lara dominált, és rendkívül erős és pontos ütések tucatját vitte be az addigra már kicsit fáradó, ám továbbra is jól védekező és néha be is találó Papp Dorcinak. Ez a fölény végül a pontozásnál meg is látszott, és egyöntetű döntéssel Schóbert Lara jutott be a súlycsoport szuperdöntőjébe, ahol a Földes Eszter–Lola-párharc győztesével találkozik.

A győzelem után persze Lara örömkönnyei sem maradtak el, aki elárulta, az ökölvívás rendkívül nehéz időszakban jött az életébe, ez pedig segített neki abban, hogy felálljon a padlóról. „Akármennyire is sz*r, ne adjátok fel!” – küldte útravalónak mindenkinek, ő pedig lehet, tényleg megtalálta a helyét, ugyanis Kovács Kokó István szerint a Schobert gyerekek egyaránt pályát téveszthettek, hiszen mindketten kiváló ökölvívók.

A mentalistát és Kertész Gézát célzó poénokkal fárasztották a nézőket

Az est ezt követően vett váratlan fordulatot, ugyanis az addig meglehetősen komoly hangulatot igazán kellemetlen poénkodás váltotta fel, amelynek középpontjában a férfi középsúly versenyzője, Danny Blue állt, aki mentalistaként ugyebár mindent képes kiolvasni az emberek fejéből, ráadásul előre is látja a történéseket, így a ringbe szólítása előtt állítása szerint azzal is pontosan tisztában volt, hogy mi fog történni.

A mérkőzés előtt a munkájára vonatkozó kellemetlen és erőltetett megjegyzések és kérdések pedig nem akartak megszűnni, hol Héder Barna, hol Szujó Zoltán, hol pedig Csobot Adél oldott meg ezzel egy-egy átkötést, vagy tett fel kérdést a versenyzőknek, amelyről azonban hamar be is bizonyosodott, hogy nem a legjobb megoldás valaki szóra bírásában. Danny Blue ellenfele, az Ibbigang duóban rappelő Szecsei Valter ugyanis Csobot Adél azon kérdésére, hogy ellenfele vajon belelát-e a fejébe, kicsit odaszúrt, és válasz helyett inkább

azt firtatta, hogy az este folyamán vajon hány mentalistás poént sütnek még el.

A következőre persze már sokat nem kellett várni, ugyanis a rapper és a mentalista nem sokkal később ringbe is lépett, ahol hamar kiderült, hogy annak ellenére, hogy a Pápai Joci helyett beugró Szecsei Valter mindössze másfél hónapot tudott készülni a meccsre, egyenrangú ellenfele volt a már egy éve bokszoló Danny Blue-nak.

A kettejük közti felkészülés különbsége ehhez mérten szinte ki sem jött a ringben, sőt már a találkozó elejétől érezni lehetett, hogy Szecsei hosszú kezei, magassága és jó lábmunkája nagyban megnehezíti azt, hogy a mentalista a stabil védekezése után tiszta ütéseket tudjon bevinni. Ez végül azonban olyannyira sikerült neki egyszer-kétszer, hogy még rá is számoltak a végig kifejezetten taktikusan és higgadtan bokszoló Szecseire, a bírák korábbi menetekre adott pontszámain azonban már ez sem tudott változtatni, és végül

rendkívül szoros pontozással Szecsei Valter jutott tovább a súlycsoport elődöntőjébe.

A színvonalas mérkőzések után így nem volt más hátra, mint a sportág királykategóriája, a férfi nehézsúly, amely nevéhez méltó módon feltette a koronát az estére – még akkor is, ha ezúttal már nem a mentalistás, hanem a Barátok köztben Németh Kristóf által alakított Kertész Gézát célzó viccek, utalások és szójátékok vették át a stafétát, amelyek közül egyet a műsorban történtek érzékeltetése miatt címként természetesen mi magunk is kipróbáltunk.

A lényeg persze korántsem ezen volt, vagy azon, hogy Németh Kristóf a műsor előtt Orbán Viktor közösségi oldalain tűnt fel, ahogyan a kötcsei pikniken bicepszméregetésbe kezd a miniszterelnökkel, aki, mint később kiderült, ahogyan szombaton Szoboszlai Dominikéknak, úgy ezúttal Némethnek sem hozott szerencsét.

Ellenfele a kemény fizimiskájú, ám végtelenül alázatos és tisztelettudó gengszter-rapper, Lmen Prala ugyanis ahogyan azt tőle edzője is várta, Mike Tyson stílusában, agresszív támadásokkal ostromolta ellenfelét, akire hamar rá is kellett számolni, ám akkor még folytatni tudta a meccset. De nem sokáig, ugyanis Prala csapott ütései rendre betaláltak, a vezetőbíró pedig úgy döntött, hogy mivel

Németh nem képes hárítani az ütéseket, így testi épségének megóvása érdekében véget vet a mérkőzésnek – amelyet így technikai kiütéssel a rapper nyert meg. Persze Németh is örülhetett, hiszen így nem húzták le nála a rolót, és rémes szójátékkal élve barátok közt maradhatott.

Kifejezetten minőségi mérkőzésük után ráadásul sportszerűségből is mindkét fél jelesre vizsgázott, Németh Kristóf ugyanis annak ellenére, hogy csalódott volt, mindenkinek megköszönte a szurkolást, ahogyan a bíró döntését is elfogadta, ellenfelét pedig teljesítménye miatt méltatta, Prala pedig szintén többször is kezet fogva és megölelve ellenfelét beszélt a sikerről és kettejük összecsapásáról.

És hogy a körömrágós összecsapások ellenére mi volt a legnépszerűbb momentum az egész este folyamán? A legnagyobbat a Barátok közt főcímdalának feldolgozása tarolta, az erre a számra bevonuló Németh Kristóf ringbe lépéséig ugyanis minden néző állva őrjöngött és énekelt a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, amelyre még korábban sosem volt példa a Sztárbox történetében, így az ország Kertész Gézája veresége ellenére is történelmet írt a műsorban vasárnap este.

(Borítókép: Lmen Prala és Németh Kristóf . Fotó: RTL)