Vadon Jani visszatér az RTL képernyőjére

Tavaly év végén derült ki, hogy 15 év közös munka után Vadon Jani elköszön a Balázsék című reggeli műsortó l, és januártól végleg felhagy a rádiózással. Döntését akkor csupán annyival kommentálta: „Szép dolog az álmodozás, de még szebb, ha az álmaidat valóra is váltod. Én most pont ezt teszem. Hálás vagyok azoknak, akik eddig velem tartottak, és azoknak is, akikre a jövőben is számíthatok!”

Vadon később a Televíziós Újságírók Díja díjátadó gáláján nyilatkozott stábunknak tavasszal, ahol a Várfoglaló című televíziós sorozata is jelölést kapott. Kérdésünkre elmondta, hogy a Spektrum csatornának készít műsorokat, amelyekben százszázalékosan önazonos, és azt is aláhúzta: olyasmivel foglalkozik, amelyek csak róla, illetve olyan dolgokról szólnak, amelyek számára fontosak.

Sebestyén Balázzsal egyébként korábban nemcsak a rádióban, hanem televíziós produkciókban is dolgozott – bár nem volt állandó munkatárs az RTL-nél, a csatornánál több műsort is együtt vezettek. Ilyen volt például a Kalandra fal!, amelynek új évadában egy adás erejéig Majka, a maradékra pedig Istenes Bence lépett a helyébe, vagy a Celeb vagyok, ments ki innen! című reality, amit legutóbb 2022 őszén láthattak a nézők. Emellett kreatív háttéremberként is funkcionált olykor, szerkesztőként dolgozott például a Széf és a Kész átverés című műsorokban.

Szereplőként tér vissza az RTL képernyőjére

A napokban jelent meg az RTL egyik sikerprodukciójának, a szakma által a realityk közül az év műsorának választott Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évadának első beharangozója. Ugyan a promóvideó elég rövid, azért felismerhető benne néhány szereplő, és bizony Erős Antónia, Dér Heni és Molnár Áron mellett

Vadon Jani is feltűnik idén ősszel a krimi-realityben.

Időközben leleplezték a teljes névsort

Hétfőn délelőtt az RTL közleményben is megerősítette, hogy celebévaddal tér vissza Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban. Mint írták, szeptember 23-tól újabb 22 híresség játssza az ártatlant az ódon kastély falai között: a folyamatos bizonytalanságban a bőrük alá beférkőzik a paranoia, a félelem és az állandó szorongás, ebben a műsorban ugyanis nem tudhatják, hogy kiben bízhatnak. A tét óriási: higgadtnak kell maradni és végig tiszta fejjel kell gondolkodni az élet-halál játékban, ahol akár 20 millió forintot is nyerhetnek. Persze nem csak Ártatlanokból áll a társaság: vannak gyilkosok is közöttük – ők az Árulók, akik éjszakánként végeznek áldozataikkal. Az Ártatlanok legfőbb feladata, hogy gyilkost fogjanak: kiismerjék a ravasz játékosokat, akik csak színlelnek, és lebuktassák őket a Kerekasztal szertartásokon.

Az Ártatlanok csak akkor nyerhetnek, ha minden Árulót lelepleznek. Ha csak egy Árulónak is sikerül a játék végéig elrejtenie gyilkos kilétét, akkor az Árulóké a győzelem.

A csatorna friss közleményéből az is kiderül, hogy a játékmester Árpa Attila meghívását

Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó,

Bereczki Zoltán színész-énekes,

Bíró Beáta exmodell,

Dér Henrietta énekesnő-dalszerző,

Erős Antónia műsorvezető,

Gáspár Kata színésznő,

Hadas Krisztina szerkesztő-riporter,

Herceg Erika előadó,

Hermányi Mariann színésznő,

Hevér Gábor színész,

Kozma Dominik világbajnoki bronzérmes úszó,

Lakatos László humorista,

Megyeri Csilla műsorvezető,

Mehringer Marcell énekes-dalszerző,

Molnár Áron színész,

Muri Enikő énekesnő, színésznő,

Szorcsik Viktória színésznő-műsorvezető,

Url Izabell író,

Vadon János műsorvezető,

Vályi István újságíró

és Zdroba Patrik énekes

fogadta el. Egy híresség kiléte az indulás pillanatáig titok marad – vele a játékosok és a nézők is csak az első epizódban találkoznak majd.

Az eredetileg Hollandiából származó formátum tavaly abszolút újdonságnak számított a hazai piacon, s bár már több országban is sikert aratott, azért mindig rizikós az eddig megszokottaktól ennyire eltérő struktúrájú műsorral kísérletezni. Ez a húzás viszont abszolút megérte, mert – ahogy azt a tavalyi nézettségi adatok alátámasztották – a reality szabályosan beszippantja a nézőt. Az adásokat a képernyős premier után az RTL+-on lehet majd visszanézni.