Beyoncé új whiskey-márkája csak az egyik az idei év italkülönlegességei közül

Az idei év egyik legnagyobb attrakciója az alkoholos italok piacán Beyoncé együttműködése az LVMH luxuskonszernnel, hogy piacra dobják az énekesnő saját whiskey-jét, amelyet dédapjáról nevezett el. Emellett számos márka rukkolt még elő az idei évben olyan nedűkkel, amelyek akár egy luxusingatlan árába is kerülhetnek, ezek közül választottuk most ki a tíz legkirívóbb tételt – amelyek befektetésnek sem éppen utolsók.

„Mindig vonzott az erő és magabiztosság, amit egy minőségi whiskey kortyolgatása közben érzek, így szerettem volna, hogy minél több ember élje át ezt az érzést. Amikor rájöttem, hogy a dédapám egy moonshine man volt, úgy éreztem, a whiskey iránti szeretetem sorsszerű. A SirDavis mód arra, hogy tisztelegjek előtte, egyesítve minket egy új, közös örökségen keresztül” – nyilatkozta a sztár a Texasban készített és palackozott italról, amely szeptember 4-én, az énekesnő születésnapján, 32 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron került forgalomba. (A moonshine man, azaz „holdfényférfi” kifejezést arra használták az USA-ban, aki a szesztilalom idején illegálisan párolt le vagy értékesített alkoholos italt, és e bűncselekményeket éjszaka követte el – a szerk.)

A sherryhordóban érlelt, félig rozsból és félig malátázott árpából készült SirDavis aromájában állítólag fahéjas, szegfűszeges, mézes, gyömbéres, mazsolás, cukornádas, cseresznyés, citromos, vajkaramellás és sevillai narancsos ízjegyekre lehet számítani.

Az ital a sztár egyik dédapjának, a földművesként dolgozó Davis Hogue-nak állít emléket, aki saját whiskey-jét a birtokán lévő cédrusfák odvaiba rejtette el, hogy barátai és vásárlói átvehessék azokat. Azonban nem csak a szesztilalom időszakára reflektáló art deco stílusú palack (és hozzá az énekesnőnek a Louis Vuitton által legyártott, egyedi whiskey-s utazóládája) figyelemre méltó, az ital – amelyen a sztár a Moët-Hennessyvel több évig dolgozott együtt – már két szakmai díjat is nyert különböző megmérettetéseken.

A márka kilenc koktélreceptet is közzétett a weboldalán azoknak, akiknek a tradicionális amerikai whiskey túl erősnek bizonyulna tisztán fogyasztva. Az énekesnőnek egyébként nem ez volt idén az első kitekintése a zeneiparból, hiszen az év elején elindította saját hajápolási márkáját, a Cécredet is, amelyet gyerekkora inspirált, hiszen rengeteg időt töltött édesanyja fodrászszalonjában.

Az alábbiakban pedig sorra vesszük az idei év eddigi tíz legkülönlegesebb alkoholos italát, amelyek közt vannak csillagászati és relatíve elérhetőbb árfekvésűek, illetve akár egészen művészi fizimiskájú palackok is.

The Dalmore Luminary No.2 – The Rare

A skót whiskey-gyártó tavasszal rukkolt elő a Luminary sorozat második etapjával – a 2022-es első, szoborszerű alkotást és az elérhetőbb árcímkéjű verzió dobozát is Kengo Kuma japán építész tervezte egyébként. A The Dalmore idén a Zaha Hadid Architectset kérte fel, az irodát alapító, 2016-ban elhunyt, iraki származású tervezőnő pozícióját jelenleg elfoglaló Melodie Leung művészeti igazgató egy örvénylő, szoborszerű üvegalkotást álmodott meg a gyűjtői kiadású palack köré.

Több mint 300 prototípus készült a The Rare-ből, míg elégedettek lettek a végeredménnyel, amelynek a legyártása több mint három hónapba telt. A palackba egy 49 évig többféle hordóban érlelődött skót felföldi single malt whiskey került, amelynek vaníliás, bogyós gyümölcsös, kakaós, körtés, diós és fahéjas aromája van többek közt. A műalkotásból hármat gyártottak csupán, az egyiket kiállították, a másik a cég pincéjébe került, a harmadikat pedig májusban a Sotheby’s aukciósház árverezte el. 35 millió forintért ütötték végül le (a teljes fizetnivaló azonban több mint 43,5 millió forintra rúgott), a leütési árat a cég teljes egészében felajánlotta a 2018-ban nyílt dundeei Victoria & Albert Múzeumnak, amely Skócia egyetlen dizájnmúzeuma, London híres iparművészeti múzeumának a kis testvére.

A formabontó épületet egyébként Kengo Kuma tervezte, így az ő gyűjtői palackjának eladásából is ez a közintézmény profitált. A kollaborációk megjelennek kereskedelmi forgalomban is, a The Dalmore Luminary No.2 egy 16 éves tétel, és kb. 120 ezer forintért kapni díszdobozban.

Richard Hennessy Magnum

A Hennessy az alapítójának, Richard Hennessynek a 300. születési évfordulóját ünnepli ezzel a 7,8 millió forintba kerülő gyűjtői kiadással, amelynek dekantálóját, illetve a hozzá adott kiegészítőket (két poharat és egy pipettát) a világhírű építész, Daniel Liebeskind tervezte és a Baccarat kristálymanufaktúra gyártotta le.

A francia Cognac városába költöző és ott vállalkozást indító ír katona és üzletember portréjával maratott, 1,75 literes palackban érkező virágos és fűszeres aromájú konyakot csupán 110 darabban gyártotta le az LVMH, és elsősorban gyűjtőkre szakosodott kereskedőkön keresztül értékesíti.

Les Remarquables de Martell Dame-Jeanne

Valószínűleg a Martell konyakház a világ legdrágább konyakját dobta idén piacra, a konkrét ital és a hozzá adott, Dame-Jeanne névre hallgató dekantáló ugyanis több mint 390 millió forintba kerül együtt. A nedű két, 70 évig hordóban érlelt brandy elegye, de az árát igazából a csomagolás adja meg. A cég Laurentine Perilhou makraméművészt kérte fel, hogy tervezzen egy olyan műalkotást a dekantáló köré, amely a szőlőnövényt jeleníti meg a gyökerétől a fürtökig.

A kreációt 800 munkaóra volt elkészíteni, 3 mesterséges zafír és egy 22 karátos gyémánt is díszíti, valamint 40 darab fa cabochon, amelyeket egy 300 éves tölgy fahordóból esztergáltak, továbbá a fonalba valódi arany lett beleszőve. A szetthez ennyi pénzért tartozik pipetta, fehér kesztyű, Baccarat kristálypoharak – és a nyilvánosság számára nem részletezett VIP-élmények is.

Johnnie Walker x Scott Naismith

A skót alapítású, globálisan talán legismertebb whiskey-márka edinburghi élményháza a 2022-es megnyitása óta az egyik legfontosabb turistalátványosság lett az országban a vendéglátóegységeinek és az olyan különleges aktivitásainak köszönhetően, mint hogy eredetileg csak itt, a Princes Streeten lehetett megkóstolni a tavaly ősszel bemutatott, umami ízesítésű whiskey-jét a cégnek.

A webshopokon jelenleg 150 ezer forinttól elérhető ital különlegessége, hogy a négy alapíz (édes, sós, savanyú, keserű) mellett az ötödik íznek tekintett umami adja az aromáját. (Az umami sokféle élelmiszerben jelen van, a távol-keleti konyhák nagyrészt elengedhetetlen kelléke, a nyelv teljes felületén képesek érzékelni azt az ízlelőbimbók – a szerk.) Az ital elkészítésében a Párizsban Michelin-csillagos éttermet vezető séf, Kei Kobayashi segédkezett.

Augusztus hónapban pedig a mesterséges intelligencia felé fordult a cég figyelme, ugyanis a vásárlók saját címkét nyomtathattak az üvegekre az AI segítségével az edinburghi üzletben Scott Naismith skót festőművész stílusában – akinek művei a ház bárját is díszítik. A vásárlóknak három egyszerű kérdésre kellett válaszolniuk, így egyedi parancsokat kapott az AI, amely ezeket és a művész stílusáról, színhasználatáról és témaválasztásairól betáplált információkat felhasználva alkotta meg az egyedi címkéket 112 ezer forintért.

Louis XIII x LaQuan Smith

A Rémy Martinhez tartozó Louis XIII konyakház nagy húzása volt a két éve piacra dobott The Drop, azaz a stílusos kis feles kiszerelés, amelyet bőrszütyőben lehet akár nyakban is viselni, hogy az embernél a legnagyobb szükség idején is legyen pár korty jóféle konyak.

Ezt fejlesztették tovább most a LaQuan Smith divatházzal, amely a maga szexi stílusában tervezett egy bársonydíszítésű organzakesztyűt, amiben jól áll a felhörpinteni való, illetve a bőrtasak helyett fémből egy hálószerű nyakláncot, amelynek a medálja gyakorlatilag a szeszesüveg. Estélyi ruhához is ajánlják a viselését. A limitált darabszámú, díszdobozos, 5×10 ml-es konyakok egy pár kesztyűvel több mint 800 ezer forintba fognak majd kerülni.

Perrier-Jouët Belle Époque 2008 Libelulle

A francia champagne-ház az Objets Extraordinaires Collection vonala legújabb kiadásaként mutatta be ezt a mindössze tíz darabban legyártott, 35,5 millió forintba kerülő Jeroboam-palackot még a januári párizsi haute couture divathét alatt. Az üveg köré álmodott dekoráció formáit és színvilágát az I. világháborút megelőző boldog békeidők és a párizsi szecesszió, valamint a stílushoz kötődő ólomüveg ablakok és a szitakötő-motívum inspirálták.

A 24 karátos aranyozott és kézzel festett, 3D-nyomtatott műanyag keretre a gyöngyszitakötőket is kézzel készítette el 75 munkaóra alatt a Chanel-csoporthoz tartozó Atelier Montex – alapvetően hímzésre és textilapplikációk felvarrására specializálódott – manufaktúra kézművese.

The Macallan Horizon

A skót whiskey-gyártó 700 palackot készített ebből a 17,7 millió forintért árult tételéből, amelyet többéves munka előzött meg a Bentley Motorsszal. A luxusautók több módon is inspirálták az italgyártót. A legfontosabb, hogy a járgányok vízszintes tájolását akarták valahogy lemodellezni, így jött létre a világ első horizontális whiskey-s dekantálója. Ez a hatféle hordóban érlelődő nedű egy üvegből, fából, fémből és bőrből készült borítást kapott, ezzel is a Bentley-k kialakítása előtt tisztelegnek.

A réz egy régi lepárló berendezésből származik a The Macallan főzdéjéből, a faanyag az egyik hordóból, amely kapott egy pluszborítást: a Bentley autók belső teréhez használt ikonikus mintázatú diófát. Az alumínium is az autókra utal, de több részlet is van még a palackon, ami egy Bentley-tulajdonos számára nem lesz újdonság.

Hermitage Cognac Siécle d’Or

A világ legidősebb, hordóban érlelt konyakját dobta piacra a francia konyakház, a száz éve érintetlenül heverő, cumbriai kristálypalackban kapható egyliteres tételek ára több mint 11 millió forint – de sietni kell, mert csak 68 üveg állt eredetileg rendelkezésre. A Franciaország aranykora után csak „Aranyszázadnak” nevezett ital egy fadobozban érkezik, mellette egy levéllel, amelyet a cég vezetője írt.

A különösen hosszú időnek köszönhetően az ital kifejezetten gazdag ízvilágú, kókusz, égetett karamell, gomba, gyömbér, kandírozott gyümölcs és kumkvat ízjegyek fedezhetők fel az aromájában.

Port Ellen Gemini

A Johnnie Walkerhez hasonlóan szintúgy skót whiskey-márka, a Port Ellen is a Diageo portfóliójába tartozik, a vállalat pedig most nem sajnálta a kutatás-fejlesztésre a pénzt, ugyanis létrehozták az első whiskey-ket, amelyeket komplex matematikai algoritmusok fejlesztettek – persze ennek az árát meg is kérik, a két palack együtt közel 18 millió forintba kerül. A SmokeDNAi technológiával jobban érthető, miként megy végbe az érési folyamat a hordóban, a szoftver képes analizálni az ízprofilokat, ezáltal a gyártó jobban bele tud nyúlni, hogy milyen legyen a kész ital íze és illata.

A procedúra során az italt kémiai analízisnek, gázkromatográfiának vetik alá, a kinyert adatokat pedig az algoritmus elemzi. Mindkét „ikerwhiskey” egyébként 44 éves, a legidősebb, amit a főzde valaha piacra dobott – nyilván tökéletes marketingeszköz is volt ez a termékfejlesztés, hogy az újrainduló céget bevezesse a köztudatba.

The Macallan Time:Space

A skót whiskey-gyártó idén ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, így egy 200 darabos limitált kiadással is előrukkolt. A Time:Space névre hallgató, kerek dekantáló két italt is rejt: a cég pincéjében eddig érlelődő legidősebb whiskey 84 éves, a legfiatalabb pedig 6 esztendős, az 1940-es és 2018-as évjárat jól megfér egymás mellett az idő kerekét szimbolizáló dekantálóban.

A különleges gyűjtői kiadás ára 67,5 millió forint, és csakis azok vásárolhatják meg, akiknek a cég felkínálja ezt a lehetőséget. Előrukkoltak azonban egy olcsóbb verzióval is, a közel félmillió forintba kerülő Time:Space Masteryre nem csak meghívásos alapon lehet lecsapni.

A szerző luxusszakértő, az Inda Press gondozásában megjelent Stílusgourmand című könyvét ide kattintva rendelheti meg: