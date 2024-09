Molnár Gusztáv ismét megjárta az elvonót, párjával is kibékült

A nemrég szomorú képeken szereplő Molnár Gusztáv interjút adott a Blikknek, melyben párjáról, eddigi útjáról és felépüléséről beszélt. A színész elmondása szerint egy olyan tükörbe nézett bele, amelybe soha többé nem akar, párja azonban rengeteget segít neki a felépülésben.

Ahogy megírtuk, Molnár Gusztávot augusztus végén fotózták le Budapesten, ahogy a Corvin-negyednél egy kuka mellett alszik. A közfelháborodást kiváltó képek azonban ébresztőként szolgáltak a színésznek, aki önként vonult be a Semmelweis Egyetem Addiktológiai Osztályára.

– mondta a színész. Az őt látogató lány párja, Dorina volt, akivel azóta a Pozsonyi Pikniken is lencsevégre kapták. Mióta bevonult, felépülő csoportba járt, de elárulta, hogy két hónap múlva ismét egy hónapos elvonóra megy az Egyetemre.

A színész tavaly megjárta a komlói Leo Amici 2002 Rehabilitációs Központot, ahol elmondása szerint megtanulta, hogyan kell kezelni a függőségét. Nagy különbség szerinte most az, hogy párja kiáll mellette, így a küzdelme most sokkal eredményesebb lehet.

Egy éve vagyok kinn, de nem találtam az utam sem színészként, sem a civil szférában. Annyit azonban tudok, hogy jól vagyok, most vagyok kéthetes a tiszta utamon, és most – minden negatív energiát kiszűrve – a gyógyulásra koncentrálok, ami nemcsak abból áll, hogy letettem az alkoholt, hanem abból is, hogy a lelkemet is gyógyítom szakemberek segítségével