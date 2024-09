Egy magyar influenszer, Bakó Diána gyermeket vár a Telegram és a Vkontaktye orosz milliárdos alapítójától, Pavel Durovtól, akit az elmúlt hetekben tartóztattak le Franciaországban – írja a Blikk.

A Telegram 39 éves alapítóját augusztus 24-én vették őrizetbe, miután a magángépével Azerbajdzsánból megérkezett Párizsba. Az orosz milliárdost ugyan négy napig tartó kihallgatást kvetően szabadon engedték, de azóta sem hagyhatta el Franciaországot.

Pavel Durovot 12 bűncselekménnyel, többek között drogkereskedelemmel, terrorizmus támogatásával és online zaklatással összefüggésben gyanúsítják. A titkosított kommunikációt is kínáló Telegrammal és így vele szemben is a legfőbb vád, hogy a felületet nem moderálják, miközben nagyjából 950 millió ember használja, köztük Oroszország és Ukrajna is.

Azonban, mint most kiderült, a Telegram atyja azonban egy másik botrányban is érintett.

Francia sajtóértesülések szerint, bár jelenlegi párja egy orosz hölgy, Julija Vavilova, azonban eközben egy magyar nő, a 25 éves Bakó Diána éppen a milliárdos gyermekével várandós. Az influenszerként és Only Fansen is aktív, tiszakécskei születésű hölgy 2015-ben a Miss Tini Hungaryn második udvarhölgyként végzett, a következő évben pedig egy Athénban megrendezett szépségversenyen képviselte Magyarországot.

A Blikk szerint a magyar influenszer egy munkája közben ismerkedett meg az éppen Magyarországon tartózkodó orosz milliárdossal. Francia lapok beszámolója szerint Durov és a jó ideje Dubajban élő Diána egészen mostanáig egy párt alkotott, és a közös gyermeküket várták, a nő ezzel kapcsolatban az Instagramján is megosztott fotókat.

A saját barátnője csapta le a kezéről a milliárdost

Az örömteli babavárás azonban már a múlté, ugyanis a lap információi szerint Diána egyedül maradt, mert milliárdos összejött a fentebb említett orosz hölggyel. A dolog pikantériája, hogy Julija Vavilova Bakó Diána barátnője volt, ráadásul a magyar influenszer volt az, aki bemutatta őket egymásnak.

Diána és Pavel jó ideje együtt voltak, 2-3 éve kezdtek el próbálkozni, hogy gyermekük szülessen. Többször vetélés után végre sikerült, ám Dia egyedül maradt, a barátnője ugyanis hátba támadta. Anyagi gondjai mondjuk biztos nem lesznek, hiszen Durov két luxuslakást vett neki Dubajban, kettőt pedig Budapesten, és valószínűleg továbbra is támogatja őt egy jelentős összeggel havonta, ahogy eddig is tette, de ennél jobban nem hiszem, hogy részt venne a gyermek életében

– mesélte a Blikknek egy informátor.

Az orosz milliárdosnak nem ez lesz az első gyermeke, köztudott ugyanis, hogy Durov az elmúlt tizenöt évben rendszeres spermiumadományozó volt, így legalább 100 gyermek biológiai apja lehet.