Milliárdos örökség üti Harry herceg markát a hétvégén

A királyi sarj szeptember 15-én tölti be 40. életévét, ám ez a nap nemcsak a kerek évforduló miatt maradhat emlékezetes a számára, mivel a hírek szerint mesés vagyon hullhat az ölébe, amelyet dédnagyanyja, Erzsébet anyakirályné hagyott rá.

Ahhoz képest, hogy a 2023-as év Harry hercegtől és Meghan Markle-től volt hangos, az idei esztendőben kifejezetten keveset foglalkozik a sajtó a párral. Az már nyilvánvalóvá vált, hogy inkább kerülik a nyilvános szereplést – ugyanis pont emiatt ekézték őket a leginkább, köztük a South Park című sorozatban is –, így csak néhány eseményen való szereplést mertek bevállalni. Harry herceg legutóbb annak kapcsán járt az Egyesült Királyságban, hogy részt vegyen Lord Robert Fellowes temetésén – aki Diana hercegnő testvérének volt a férje –, amelyen ismét találkozott testvérével, Vilmos herceggel, ám egy szót sem váltottak egymással. A brit sajtóban több vélekedést is lehet olvasni arról, vajon a testvérek a közeljövőben békejobbot nyújthatnak-e egymás felé, ám az évek múlásával erre egyre kevesebb esélyt látni.

A sussexi pár még 2020-ban mondott le a közszolgálatról, így azóta nem végeznek hivatalos feladatokat az uralkodó nevében. Sőt, az Egyesült Államokba költözve igyekeztek még messzebb kerülni attól az őrülettől, ami a szigetországban övezte őket. Annak ellenére viszont, hogy ebben az értelemben a herceg már elkülönül családtagjaitól, a nemesi származásától sosem foszthatják meg őt. Születési jog révén továbbra is a trónöröklési rendben szerepel és a famíliához tartozik. Kizárólag a brit parlament szavazhatná meg, hogy ezt a privilégiumot is elvegyék tőle. A kötelezettségekről való lemondással Harry herceg számos kiváltságtól esett el, például a hatóságok már nem látják el a védelmét, ugyanakkor még mindig van kötődése a királyi családhoz, például az őt is megillető örökség miatt.

Mint kiderült, a szeptember 15-én, vasárnap 40. születésnapját betöltő herceg egy kisebb vagyonra számíthat néhai dédnagyanyjától, Erzsébet anyakirálynétól. A Times információi szerint II. Erzsébet édesanyja még 1994-ben egy külön alapot különített el dédunokáinak, akik között összesen 19 millió fontot oszt szét. A lap úgy tudja, az első kifizetés az arisztokraták 21. születésnapján történt meg, míg a második a 40. születésnapon. Előbbi 6 millió fontot, utóbbi pedig 8 millió fontot takar, azaz jelenlegi árfolyamon 3,76 milliárd forintot.

Palotabeli források úgy vélik, az anyakirályné ráadásul tetemesebb vagyont is szánt Harry hercegnek, mint bátyjának, Vilmos hercegnek – valószínűleg amiatt, mert a trónörökös amúgy is több előjoggal rendelkezik, mint a testvére. Úgy tudni, erre az örökségre Harry herceg és Vilmos herceg mellett jogosult még:

Anna hercegnő két gyereke, Zara Phillips és Peter Phillips,

András herceg és Sára yorki hercegné két lánya, Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő,

Margit hercegnő két gyermeke, David Armstrong-Jones és Sarah Chatto.

A brit Daily Express még tavasszal készített egy becslést azzal kapcsolatban, mekkora vagyona lehet Harry hercegnek és Meghan Markle-nek. Számításaik szerint 48 millió dollárról, vagyis jelenlegi árfolyamon 17,2 milliárd forintról lehet szó. Akkor azt írták, a pár montecitói luxusvillája – amiben kilenc hálószoba és tizenhárom fürdőszoba kapott helyet – 11 millió fontot ér. A vagyonukhoz pedig jelentősen hozzátett a királyi sarj Tartalék című memoárja, amivel a herceg 22 millió fontot keresett. A korábban a Spotify-jal kötött – és azóta már felbontott – egyezségük 25 millió fontot jelentett a számukra, a Netflixszel való megállapodásuk 81 millió fontot, míg a Penguin Random House kiadóval való együttműködésük 32 millió fontot.

Folytatódik a jogi hercehurca

Bár a herceg az anyagiak terén nem panaszkodhat, jogi értelemben van miért izgulnia. A Daily Mail információi szerint jövő áprilisban újra bíróság elé kell állnia. Mint ismert, mivel a királyi sarj már nem lát el hivatalos feladatokat az Egyesült Királyságban, az a jog sem illeti meg őt, hogy a hatóságok ügyeljenek a biztonságára – az adófizetők pénzén. Emiatt a herceg két éven át nem mert családjával együtt a szigetországba utazni, majd jogi eljárást indított az ügyben. A biztonsági intézkedések bírósági felülvizsgálatát kérte, kijelentve, amennyiben hazalátogat, szeretné, ha továbbra is ingyen járna neki a rendőri védelem, és ha ezt nem áll módjukban meglépni, akkor fizethessen a biztonságukért.

A bíróság elvetette a királyi sarj azon ajánlatát, miszerint alternatív megoldásként ő maga fizetne a rendőri védelemért. A rendőrséget és a Belügyminisztériumot képviselő ügyvédek azt mondták a tárgyaláson, nem várható el, hogy a rendőrök veszélybe sodorják az életüket egy fizető vendég érdekében. Emellett kifejtették, amennyiben a herceg ajánlatát elfogadnák, azzal egy kétszintű rendszert hoznának létre, amelyet csak a gazdagok tudnának kihasználni. A herceg fellebbezett az ítélet ellen, amit a bíró elutasított, ám a Fellebbviteli Bíróság engedélyt adott neki, hogy megtámadja a Legfelsőbb Bíróság ítéletét. A királyi sarj így folytatja a jogi csatát, és április 8-án és 9-én kétnapos tárgyalást tartanak a Fellebbviteli Bíróságon. Sussex hercege azt kívánja elérni, hogy továbbra is járjon neki a 24 órás védelem, amikor épp az Egyesült Királyságban tartózkodik, ami arra utal, hogy szeretne több időt a szülőhazájában tölteni – bár bizonyos esetekben eddig is járt neki a védelem, ám 28 nappal korábban kell értesítenie a hatóságokat a terveiről.