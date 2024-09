Krausz Gábor megszólalt arról, hogy gyereket vállalnak-e Mikes Annával

Januárban derült ki, hogy Krausz Gábor séf és Mikes Anna táncos egy párt alkotnak. A Dancing with the Stars győztesei a műsor forgatása alatt találtak egymásra. Márciusban Mikes Anna azt is elárulta, hogy már együtt is élnek, most pedig Krausz Gábor arról beszélt, hogy hamarosan a családjuk is bővülhet.

Az Ázsia Expressz egyik feladatában a párosnak helyi szavakat kellett megtanulnia ázsiai gyerekek énekléséből, viszont Mikes Anna nem tudott teljes mértékben a feladatra koncentrálni, mivel mint mondta, „annyira cukik ezek a gyerekek, hogy elolvad tőlük”.



Krausz Gábor ezt követően a Borsnak beszélt arról, hogy nem a forgatáson tűnt fel neki először, hogy párja miként viszonyul a gyerekekhez, hiszen Mikes Anna pedagógus is, így többször is látta már őt gyerekek közelében a Csillámpóni csoportban, ahová a séf lánya, Hannaróza is jár.

Bevallom, könnybe lábad a szemem, amikor figyelem őket együtt. Amióta pedig hármasban élünk, nap mint nap érzékelem, ahogy Annában egyre inkább erősödnek az anyai ösztönök

– jegyezte meg Krausz Gábor, majd hozzátette, hogy nem zárkózik el attól, hogy közös gyermekük is legyen.

„Én már átéltem, milyen apává válni, s Anna nem titkoltan vágyik az anyaságra. A kapcsolatunk bomba biztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk. Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem” – mondta a séf.