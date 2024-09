Az alkohol keserítette meg Hollywood egyik tündöklő csillagának életét

Patrick Swayze-t mi, magyarok főleg a Dirty Dancing-filmekből és a Ghost című drámából ismerhetjük, előbbiben Johnny Castle-t, utóbbiban Sam Wheatet alakította. A színésznek viszont annak ellenére is színes élete volt, hogy viszonylag rövid idő adatott számára a földi létben. A texasi Houstonban született, édesanyja táncos-koreográfus volt, míg édesapja műszaki rajzoló. Iskolai tanulmányai során több területen is kipróbálhatta magát, köztük a művészetek és a sportok terén. Korcsolyázott, klasszikus balettozott, focizott és harcművészeteket is űzött, például wushut, taekwondo-t és aikido-t. Az akkor még fiatal színész azt állította, a benne tomboló düh levezetésére szolgáltak ezek a harcművészeti formák.

Azonban igazán a tánc lopta be magát a szívébe, így a houstoni vidéket hátrahagyva New Yorkba költözött, hogy ott végezze el a tánciskolát. Még egy külön darabot is terveztek a számára, amit térdproblémái akadályoztak meg a leginkább. Profi színekben először a Disney Theatrical Group táncosaként volt látható a Disney on Parade című műsorban, majd egyre több Broadway-produkcióban kapott szerepet. 1979-ben szerepelt először filmben, a Skatetown, U.S.A.-ben, illetve reklámokban és sorozatokban is feltűnt, köztük a M.A.S.H.-ben.

A kezdeti sikereket színészként A kívülállók és az Észak és Dél filmekkel érte el, majd jött a Dirty Dancing – Piszkos tánc, ami egy alacsony költségvetésű alkotásnak indult, ám annál nagyobbra nőtt. Ez lett az első produkció, amit egymillió példányban vásároltak meg videókazettán, illetve a jegyeladások 214 millió dollárt hoztak a konyhára a készítőknek. A Dirty Dancing ihletett később tévés sorozatokat, színdarabokat és számítógépes játékokat is. A nemzetközi siker következményeképp Swayze a legkeresettebb színészek között találta magát, még Golden Globe-díjra is jelölték, ám ebben az időszakban több sikertelen filmben is feltűnt.

A legnagyobb durranásnak a Ghost bizonyult, amely 1990-ben a legtöbb bevételt hozó produkció lett. Az alkotásban Patrick Swayze mellett Demi Moore, Whoopi Goldberg és Tony Goldwyn is szerepel. Állítólag a színész győzte meg a producereket arról, hogy Goldberg is kapjon egy szerepet. Az ötlete pedig kifizetődött, mivel mindamellett, hogy a Ghost a legjobb film kategóriában versenyezhetett, Goldberget a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjjal jutalmazták. A színésznő köszönőbeszédében egyébként meg is említette Swayze-t, aki nem mellesleg újabb Golden Globe-jelölést kapott.

Bár Swayze-nek a karrierét tekintve nem lehetett oka a panaszra, megvoltak a saját démonai. Tíz éven át alkoholizmussal küzdött, ami teljesen átformálta a személyiségét, és felesége elmondása szerint amikor ivott, sem ember, sem állat nem volt biztonságban a környezetében. Végül sikerült letennie az alkoholt, miután neje egy időre elhagyta őt, ám ezután sem örvendett jó egészségnek. 2008-ban hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, amivel nem sokáig küzdött, 2009. szeptember 14-én 57 éves korában hunyt el. Utolsó filmje a Fenevad című drámasorozat volt, amiben Charles Barker FBI-ügynököt alakította. Egy kritikus az alkotás kapcsán akkoriban úgy fogalmazott, ebben a produkcióban nyújtotta élete legjobb teljesítményét, amit talán az táplálhatott, hogy sosem adta fel a küzdelmet a rák ellen. Amennyiben további érdekességeket szeretne megtudni a ma 15 évvel ezelőtt elhunyt Patrick Swayze-ről, töltse ki az alábbi kvízünket!

(Borítókép: Patrick Swayze 1984. augusztus 3-án. Fotó: CBS / Getty Images)