A királyi család bizalmas adatai szivároghatnak ki

Harry herceg a mai napon töltötte be a 40. életévét, ami a kerek évforduló mellett azért is különleges alkalom számára, mert megkaphatja a dédnagyanyja, Erzsébet anyakirályné által a dédunokái számára elkülönített örökség rá eső részét. Az első összeget – 6 millió fontot – 21 éves korában utalták el neki. II. Erzsébet édesanyjának rendelkezése szerint pedig a második részletet akkor kaphatják meg dédunokái, amikor betöltik a 40. életévüket. Ezúttal egy 8 millió fontos, azaz jelenlegi árfolyamon 3,7 milliárd forintos summáról van szó, ám némiképp megnehezítheti Harry dolgát, ha a közeljövőben úgy dönt, fel kívánja venni az amerikai állampolgárságot. A királyi sarj korábban kissé ködösen fogalmazott ezzel kapcsolatban, azt állítva, megfordult már a fejében, de jelenleg más prioritások vannak az életében.

Mint ismert, a herceg Meghan Markle-lel kötött házassága révén jogosult lett a zöldkártyára, vagyis az amerikai állampolgárságra, amit egyelőre nem vett fel. A döntésben valószínűleg az is hátráltathatja őt, hogy amennyiben megteszi, el kell számolnia a vagyonával az amerikai adóhivatal előtt. Egy adószakértő elmondása szerint ez különböző bonyodalmakhoz vezethet, mivel így kényes adatok láthatnak napvilágot a brit királyi családról, illetve a hozzájuk fűződő szervezetekről. A Daily Mail úgy tudja, a família érdeke az, hogy Harry herceg továbbra is csak vízummal tartózkodjon az országban, és ne legyen amerikai állampolgár.

Egyes bevándorlási szakértők állítása alapján a herceg rendkívül ritka, A1-es államfői vízummal élhet jelenleg az Egyesült Államokban – ami nem összekeverendő a szimpla A1-es vízummal, amit vezető diplomatáknak adnak. Az Erzsébet királynétól kapott kisebb vagyont illetően ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy az Egyesült Királyság törvényei szerint a hercegnek adót kell fizetnie a 8 millió font után. Ha már zöldkártyával rendelkezne, akkor az Egyesült Államokban adózna, alapvető esetben viszont kizárólag az Amerikában szerzett bevételei után kéne jövedelemadót fizetnie. Clayton Cartwright nemzetközi adószakértő úgy fogalmazott, ha a királyi sarj megtartja az A1-es államfői vízumot, azzal bármeddig az országban tartózkodhat, illetve a brit királyi családnak is ez az érdeke – elkerülve a közös pénzügyekkel kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra hozását. Zöldkártya hiányában viszont pénzügyi hátulütőkkel szembesülhet, mivel feláldozza azokat az adókedvezményeket, amelyek az amerikai állampolgárokat megilletik.

Az amerikai külföldi banki és pénzügyi számlákról szóló törvény (FBAR) értelmében ugyanis amennyiben a herceg az Egyesült Államok állandó lakosává válna, és ott adózna, fel kéne fednie az Egyesült Királyságban lévő bankszámláit is – ami Cartwright szerint egy tőr lenne a brit királyi család szívébe. Egy másik eshetőség, ha a herceg nem A1-es államfői, hanem O1-es vízummal rendelkezik, ami rendkívüli képességekkel rendelkező külföldi állampolgárok számára kiadható ideiglenes, nem bevándorlóvízum. Az A1-es államfői vízum esetében még kiemelendő, hogy az azt megelőző biztonsági ellenőrzés valamivel alacsonyabb fokozatú, mivel az azt igénylőket kémkedés, terrorizmus és az Egyesült Államok külpolitikájával ellentétes tevékenységek kapcsán vizsgálják, nem a kábítószerhasználaton van a fókusz, ami a herceg esetében okozott némi gondot az elmúlt hónapokban.

A vízuma a tét?

Ahogy megírtuk, a herceg az önéletrajzi könyvében és a netflixes sorozatukban is beszámolt arról, milyen kapcsolata volt korábban a drogokkal, ami azért jelent problémát, mivel amennyiben jelenleg vízummal tartózkodhat az Egyesült Államokban, annak igénylésekor jeleznie kellett a droghasználatot. Ha ez nem történt meg, a vízumot érvényteleníthetik. Sőt, az ország törvényei értelmében azokat az állampolgárokat, akik beismerik az illegális kábítószer-használatot, vagy ezzel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélték el őket korábban, kitilthatják az országból. Ahhoz viszont, hogy valaki ennek ellenére mégis belépést nyerjen az Államokba, egy hosszadalmas folyamaton kell átesnie, ami magában foglalhat vér- és vizeletvizsgálatot, mellkasröntgent, illetve egy beszélgetésen is részt kell vennie annak megerősítésére, hogy jelenleg nem fogyaszt kábítószert.

A királyi sarj kábítószeres múltjával összefüggésben a The Heritage Foundation szervezet indított pert a Belbiztonsági Minisztérium ellen, hogy a bevándorlási hatóságok ne részesítsék különleges bánásmódban Harry herceget. A szervezet az erről szóló dokumentumok kiadását kérte az amerikai információszabadságról szóló törvény értelmében. A kérelmet első körben elutasították, majd a The Heritage Foundation egy keresetet nyújtott be a döntés hatályon kívül helyezése érdekében. A bíróság ezt is elutasította, ám a minisztérium megszellőztette, hogy valóban létezik egy nyilvántartás arról, hogy a herceg mikor lépett be, és mikor hagyta el az országot, viszont ennél többet nem akartak elárulni, kifejtve: ugyan Harry herceg egykor közszereplő volt, ez nem jelenti azt, hogy emiatt ne lenne joga a magánélethez. Mint közölték, csak akkor lennének hajlandók nyilvánosságra hozni az ügyről szóló dokumentumokat, ha bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a kormányzat helytelenül járt el.

Azokat az információkat, amelyek alapján egy utast egyidőben további vizsgálatoknak vethettek volna alá, előfordulhat, hogy egy későbbi időpontban időszerűtlennek és irrelevánsnak tekintik. E tények fényében egy személy országba való be- és kilépési nyilvántartása, még egy híres személyé sem elegendő bizonyíték ahhoz, hogy aláássák a vámhivatalba vetett bizalmat és a törvény szerint egyenlő mértékben járó igazságszolgáltatást

– közölték, míg a The Heritage Foundation igazgatója, Nile Gardiner korábban úgy nyilatkozott: „A migráció kérdése az Egyesült Államokban az elnökválasztás első számú kérdésévé vált. Az amerikai nép elvárja vezetőjétől, hogy szigorúan betartsa a bevándorlási törvényt, és ennek vonatkoznia kell mindenkire, aki belép az Egyesült Államokba, beleértve a királyi családokat, például Harry herceget.”

A már legalább egy éve húzódó ügy kapcsán ugyanakkor máig nem született döntés, ahogy az sem tudható biztosan, jelenleg milyen vízummal tartózkodik Harry herceg az Egyesült Államokban.

(Borítókép: A brit királyi család 2015. június 13-án, Londonban. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)