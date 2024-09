Liptai Claudia megszondáztatta Stohl Andrást

Két élő show-val megy tovább a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsora ezen a hétvégén is. A múlt héten a 24-ből nyolcan estek ki, így most 16-an vágtak neki a 2024. szeptember 14–15-ei hétvégének, közülük 12-en mehetnek tovább. A két szombati kieső Király Linda és Hevesi Tamás volt, ma, vagyis vasárnap szintén ketten búcsúznak.

A szabályok kicsit változtak az előző adásokhoz képest, ezúttal ugyanis két négyfős csapatban mérkőztek meg egymással a Sztárban Sztár All Stars versenyzői: szombat este az első csoportban volt Hevesi Tamás, Oláh Ibolya, Tóth Gabi és Szabó Ádám, a másodikban Király Linda, Gubik Petra, Zámbó Krisztián és Peter Srámek.

Az első csapatból Szabó Ádám és Tóth Gabi, a másodikból Gubik Petra és Peter Srámek jutott tovább a zsűri pontjai és a nézők szavazatai alapján, a vigaszágon négy énekesnek újabb produkcióval kellett bizonyítania, hogy érdemes a folytatásra. Az újabb kör után a közönség Oláh Ibolyát és Zámbó Krisztiánt juttatta tovább, így Hevesi Tamás és Király Linda számára véget ért a verseny.

Vicces, érzelmes, tökéletes

Az énekes vetélkedőműsoroktól megszokott módon ebben az adásban is voltak vicces, érzelmes és tökéletes produkciók. A megható pillanatoknál a zsűritagok szeme nem egyszer könnybe lábadt, a vicces előadók maguk sem bánták, hogy rajtuk köszörülik a nyelvüket az ítészek, a két tökéletes produkciót pedig ezen az estén Gubik Petra szolgáltatta Janis Joplinként, illetve Oláh Ibolya, aki a 4 Non Blondes legismertebb dalát adta elő.

A zsűriben ismét régi motorosok ültek: Hajós András, Liptai Claudia, Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna.

Közülük messze Hajós András volt a legszellemesebb,

és érdekes volt látni, ahogy az egy generációhoz tartozó férfiak (Hevesi, Stohl és Hajós mellett a műsorvezető, Till Attila) mennyire másképp élték meg és reagálták le az idő múlásáról szóló poénokat. Visszafogott stílusával Hajós volt a legszórakoztatóbb, azt pedig egyenesen megható, amilyen alázattal Hevesi Tamás részt vett a küzdelemben.

Hombártest és alkeszláb

Hevesi Tamásra bízták a feladatot, hogy beindítsa a show-t, az első négyesből tehát ő lépett először színpadra, Elvis Presley bőrébe bújva. Egy fekete, bőrhatású lebernyeget adtak rá, és ez máris az élcelődés céltáblájává tette: Tilla egy pankrátorhoz hasonlította, Hajós szerint pedig úgy nézett ki, mint egy genderváltás előtt álló batman. Liptai Claudia a nevetések közepette is megfogalmazta azt, amit egyébként mindannyian gondoltak, hogy mennyire szeretik és tisztelik őt, és Hevesi is partner volt a mókában.

Másodiknak Oláh Ibolyát láthattuk, aki Bryan Adams Summer of ’69 című dalát adta elő, fergeteges mulatságnak ágyazva meg, hogy vajon mi is az a 69. „Valaki mondja már meg” – nézett körül tanácstalanul Tilla.

Fordított szexpóz

– sietett megadni a választ Stohl, Hajós a maga részéről pedig csak annyit tett hozzá, hogy ő 69-ben született. A zsűri megdicsérte Oláh Ibolya visszafogott előadását, amelyben jól hozta le a kanadai zenész stílusát, bár neki nem volt ennyi tetkója.

Tóth Gabi a vicces előadások számát gyarapította az erdélyi Open Stage Aranka, szeretlek című örök érvényű paródiáját parodizálva, és nem rejtette véka alá, mennyire élvezi a tájszólásban előadott nótát. Liptai Claudia szerint – az átalakítás után – Gabi „hombártestéből vékonka alkeszlábak” nőttek ki, Hajós nem is értette, hogyan kerültek az ő lábai az énekesnőre. Tóth Gabi önfeledt hülyéskedését a nézők is értékelték, egyenes ágon továbbjuttatták, ahogy az utána következő Szabó Ádámot is.

Szabó Ádám az első blokk záróprodukciójaként csalt könnyeket a nézők és a zsűri szemébe Balázs Fecó Maradj velem! című dalával – ehhez még egy nagymama története is hozzájárult, aki egy napon halt meg a legendás énekessel. Szabó alázattal kívánt tisztelegni Balázs Fecó emléke előtt, és ez sikerült is. A zsűriben a legőszintébb mondatokat Liptai Claudiától hallhattuk, aki ennél a produkciónál azt mondta, hogy Ádám egy jóképű fiú, Balázs Fecó viszont nem volt az, és a másfajta életút másképp jelenik meg az éneklésben is.

Utánozni az utánozhatatlant

Többször elhangzott a műsorban, hogy az utánozhatatlant kell utánozni, ilyen feladat elé nézett a második blokk első előadója, Király Linda is, akinek a brit popsztárt, Adelt kellett életre keltenie. Ez nem sikerült tökéletesre, a zsűri szerint azért, mert ehhez „le kellett faragnia magából” az énekesnőnek, akinek ezekkel a hangi adottságokkal nehezebb is egy ilyen műsorban részt venni. Lékai-Kiss Ramóna szerint izgult, majd hozzátette: „te magad vagy a csoda”.

Zámbó Krisztiánnál aztán nem fogták vissza magukat a zsűritagok, de maga Zámbó Krisztián sem, aki, miután elénekelte Rick Astley slágerét, még hasat is villantott.

Jól eltaláltad Rick Astley hangját, csak nem tudtál rajta énekelni

– mondta Hajós Zámbónak, aki, saját bevallása szerint, azért nem tudott sokat gyakorolni, mert a nyolcvanas évek sztárját utánozva úgy kellett énekelnie, mintha ásítana, ezért mindig elaludt. Zámbó Krisztián pont annyira volt vicces, amennyire egy ilyen műsorban kell, beleállt minden ugratásba, de nem tolta túl.

A két utolsó előadó volt a második négyes két továbbjutója: Gubik Petrát egy műorral próbálták csúnyábbá tenni, hogy hasonlítson Janis Joplinra, de ez teljesen mindegy is volt, mert úgy énekelte el a dalt, hogy felrobbant a hippikkel és vodkás üvegekkel teli színpad.

Énekelje ezt el utánad az, akinek két anyja van

– mondta Tilla, és a zsűri tagjai megegyeztek abban, hogy Joplin ezt a hangot nagyon sok alkohollal, cigarettával, és még ki tudja, mi mindennel érte el – amivel Petra nem. Ekkor hangzott el egy zavarba ejtő párbeszéd Liptai Claudia és Stohl András között: Liptai azt mondta, megszondázta, és Stohl nem ivott, mire Stohl így válaszolt: „Autóval vagyok.” Claudia mindezt nevetve kommentálta: „Mit jelent ez, ugyan már!”

A második négyesnél is az utolsó szám volt az érzelmeké: Peter Srámek Takáts Tamás bőrébe bújva énekelte el a Karthago együttes Elefántdübörgés című dalát, bár Hajós szerint jobban hasonlított korosztálya kedvenc labdarúgójára, Lisztes Krisztiánra. A produkció után felelevenítették a szám keletkezésének szomorú történetét: a Karthago egyik koncertjén szívinfarktust kapott és meghalt egy fiú, az ő emlékére született ez a dal.

A zsűri kettészakadt

A vigaszágra tehát Hevesi Tamás, Oláh Ibolya, Király Linda és Zámbó Krisztián jutott, nekik egy újabb produkcióval kellett meggyőzni a nézőket. Itt már nem volt idő többórás maszkmesteri munkára, mindegyikőjük a saját arcával és egy parókával jelenítette meg azt, akinek a dalát előadta.

Hevesi Tamás Thomas Andersként énekelte el a Modern Talking „Jomaha, jomaszó” című számát – ezt egy egész generáció énekelte így, Liptai Claudia is fonetikusan írta le magának. A zsűri itt rögtön ketté is szakadt, mert míg Liptai szerelmes volt Thomas Andersbe, és gyűlölte, hogy Nora feliratú medált hord a nyakában, addig Hajós magát a Modern Talkingot utálta, és

még egy csókról is képes volt lemondani, ha a lány túlságosan rajongott az együttesért.

Ezek után Oláh Ibolya adta elő a 4 Non Blondes dalát rasztahajjal, kalapban, bakancsban, háromnegyedes kabátban, ahogy kell, a siker nem is maradt el. Hangban, kiállásban, megjelenésben is profi előadást láttunk.

Ezúttal nem kellett visszafognia magát a zsűrinek Király Linda produkciója után sem, hiszen a szőke hajkölteményben előadott Dolly Parton-dal szintén fergeteges volt, nem győzték dicsérni. Sajnos azonban ez sem volt elég a továbbjutáshoz, mert a nézők jobban értékelték Zámbó Krisztiánt, aki édesapja, Zámbó Jimmy egyik dalával állt a közönség elé. Őt és Oláh Ibolyát juttatták tovább, Hevesi Tamás és Király Linda búcsúzott. Ennek az adásnak a továbbjutói tehát:

Oláh Ibolya

Tóth Gabi

Szabó Ádám

Gubik Petra

Zámbó Krisztián

Peter Srámek.

Ma, vagyis vasárnap este pedig Tolvai Reni, Orsovai Reni, Vastag Tamás, Sipos Tamás, Oláh Gergő, Emilio, Pál Dénes és Puskás-Dallos Péter mérkőzik meg egymással, szinten két négyfős csapatban, és közülük is hatan jutnak tovább, így alakul ki a következő hét 12 fős mezőnye.

(Borítókép: TV2)