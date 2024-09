Lerántották a leplet a Dancing with the Stars új évadának versenyzőiről

Új évaddal tér vissza idén ősszel a Dancing with the Stars, amelynek legutóbbi szériáját Krausz Gábor és Mikes Anna nyerte. Hogy ezúttal mely hírességek szállnak harcba egymással a győzelemért, az a TV2 szeptember 16-án tartott sajtótájékoztatóján derült ki. A műsor október 26-án indul.

A brit Strictly Come Dancing műsor alapján készült amerikai Dancing with the Stars a világ számos pontján lett bevált formátum, az Egyesült Államokban például már a 33. évadnál járnak. Magyarországon előbb az RTL-en futott Szombat esti láz néven 2006 és 2014 között, majd 2020-ban a TV2 tűzte műsorra Dancing with the Stars címmel. A produkció azóta a csatorna egyik zászlóshajójává vált, amelyből eddig négy évadot készítettek. Az elmúlt szériák nyertesei Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan, Tóth Andi és Andrei Mangra, Csobot Adél és Hegyes Bertalan, illetve Krausz Gábor és Mikes Anna voltak.

Mint az már a korábbiakban kiderült, idén az ötödik évadával visszatér a TV2-re a Dancing with the Stars, ám hogy kik lesznek a versenyzők, azt eddig nem árulták el. A szereplők kilétére szeptember 16-án, egy sajtóeseményen derült fény, és az is biztossá vált, hogy az előző évadhoz hasonlóan a zsűritagok Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk, míg a műsorvezetők Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek. Újdonság, hogy a korábbi évadokban még a parketten bizonyító Lissák Laurát a műsorban ezúttal online riporterként láthatják a nézők.

13 Galéria: Dancing with the Stars sajtótájékoztató Fotó: Szollár Zsófi / Index

A hétfő esti sajtóeseményt Fischer Gábor nyitotta meg. A TV2 Csoport programigazgatója az őszi szezon első két hetének nézettségéről beszélt, és a csatorna formátumainak sikereit méltatta, kiemelve az Ázsia Expressz, a Kísértés és a Sztárban Sztár All Stars című műsorokat. Ezt követően Lékai-Kiss Ramóna vette át a szót, akinek műsorvezetőtársa, Stohl András videón jelentkezett be. Miután a zsűritagok is mondtak néhány mondatot, bejelentették az idei mezőny versenyzőit.

Akik a Dancing with the Stars október 26-án induló ötödik évadában biztosan parkettre lépnek:

Szabó Zsófi és Andrei Mangra; Kucsera Gábor és Stana Alexandra; Mihályfi Luca és Hegyes Berci; Psg Ogli és Szőke Zsuzsanna; Törőcsik Franciska és Baranya Dávid; Kamarás Norbert és Sebesi Daniella; Tóth Gabi és párja, Papp Máte Bence; Whisperton és Tóth Katica; Hosszú Katinka és Suti András.

A tizedik páros kilétét a csatorna egyelőre titokban tartja.

(Borítókép: Lékai-Kiss Ramóna a Dancing with the Stars 5. évadának versenyzőivel. Fotó: Szollár Zsófia/Index)