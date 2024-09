Börtönbe kerülhet a férfi, aki a manchesteri robbantó bőrébe bújt halloweenkor

Több mint hét évvel a manchesteri terrortámadás után is mély fájdalmat ébreszt az érintettekben és az egész országban a tragédia, amelyben 22 fiatal vesztette életét Ariana Grande koncertjén. A merénylet kegyetlensége miatt különösen érzékeny téma, így érthető, hogy az is hatalmas felháborodást váltott ki, amikor egy brit férfi, David Wootton halloweenkor a támadás elkövetőjének bőrébe bújva, sértő módon emlékeztetett az eseményekre. Woottont azóta letartóztatták, és sértő online tartalom gyártásában bűnösnek vallotta magát, amiért akár két évre is a rácsok mögé kerülhet.