Varga Viktorék kocsmaharca után Pulai Imre egyenesei festették vörösre a Sztárbox ringjét

Az RTL sikerműsora mit sem változott az előző adásokhoz képest – a műsorvezetésért ezúttal is a jól bevált mesterhármas, Csobot Adél, Szujó Zoltán és Héder Barna felelt, míg a ringben Both András konferálta fel a versenyzőket rá jellemző, utánozhatatlan stílusával. Egyetlen változást azért mégis hozott a harmadik negyeddöntő: az első igazi mérkőzésre a korábbiakkal ellentétben nem fél, hanem csaknem két órát kellett várni, Dóra Béla és Varga Viktor ugyanis szakmai szempontból értékelhetetlen játékot játszott.

Szujó Zoltán: Ez nagyon ronda mérkőzés volt

Az este az egóját hátrahagyó színész, Dóra Béla, valamint a luxusjurtáját bokszringre cserélő zenész, Varga Viktor mérkőzésével indult, akik már az első menetben teljes erővel egymásnak estek. Ennek meg is lett az eredménye: szabálytalanságot szabálytalanságra halmoztak, a bírónak 5-10 másodpercenként félbe kellett szakítania a mérkőzést. Hasonló energiák jellemezték a második menetet is, annyi különbséggel, hogy a heves küzdelem miatt egyaránt Dórának és Vargának is sokat romlott az állóképessége, emellett pedig a taktikázást is teljesen hátrahagyták.

Nagyon vadak akarnak lenni, nagyon bele akarnak ütni, de ezt így nem lehet

– jegyezték meg a kommentátorok. A harmadik menetre még annyi ereje sem maradt a játékosoknak, többet ölelkeztek, mint bokszoltak, a mindent eldöntő negyedik mérkőzésre azonban mintha új erőre kaptak volna. Bár a küzdelem továbbra is rendkívül kiegyenlített – és szabálytalan – volt, itt láthattuk a legizgalmasabb pillanatokat, az utolsó másodpercben pedig Vargának sikerült egy olyan ütést is bevinnie Dórának, ami vélhetően az egész mérkőzés végkimenetelét megpecsételte.

A bírák 38–38-cal döntetlenre értékelték a ringben látottakat, a Sztárbox szabályai értelmében azonban mindenképp továbbjutót kellett választaniuk – ennek köszönhetően juthatott tovább a középdöntőbe 2–1-gyel Varga Viktor; még annak ellenére is, hogy a kommentátorok által az est folyamán többször is elhangzott, hogy nem ez lesz az a mérkőzés, amit bármikor is szívesen visszanéznének. Az ütközet után Jauri szórakoztatta zenéjével a helyszínen lévőket, majd méretes promót kapott az RTL+-on követhető új formátumú Bajnokok Ligája is – ezek után azonban már az újabb bokszolókra irányult a reflektorfény.

16 Galéria: A Sztárbox harmadik negyeddöntője Fotó: RTL

Kocsmaharc után véres TKO

Megannyi reklám és időhúzás után a ringet az olimpiai magyar kenus Pulai Imre és az Éjjel Nappal Budapest Gábora, azaz Király Péter tették magukévá. Az előző menetekkel ellentétben sokkal sportszerűbb mérkőzést láthattunk, a 201 centi magas, 56 éves sportoló fölénye azonban már az első perctől kezdve egyértelmű volt – hegyomlásként zúdultak rá balegyenesei Király Péterre, akinek orra már az első menet végére vérezni kezdett. Helyzete a második menetre sem javult, a harmadikra pedig olyannyira elfáradt,

hogy Kovács Bence bíró technikai KO-t kiáltott,

ezzel idő előtt véget vetve a férfi nehézsúlyban induló Pulai és Király összecsapásának. Királyt később a mentősök is meglátogatták, akik a helyszínen ellátták, állapota azonban még megengedte, hogy nyilatkozzon a mérkőzésről. Elmondása szerint csalódott a vereség miatt, a féléves felkészülés azonban adott számára annyit, hogy ne keserű szájízzel távozzon.

A TKO miatti sokkból azonban még fel sem ocsúdtunk, máris jött az újabb meglepetés – összeomlott a Sztárbox közvetítése, miután meghekkelték az RTL szervereit. Meg kell hagyni, egy pillanatig még minket is sikerült átverni, hamar kiderült azonban, hogy csak egy újabb – ámbár rendkívül látványos – promóról van szó; ezúttal a hétfőn induló Fort Boyardot népszerűsítette a Sztárbox alatt a csatorna. A műsorok közötti utalgatások egyébként olyanná teszik az élő közvetítést, mintha a néző az RTL saját univerzumába csöppenne.

16 Galéria: A Sztárbox harmadik negyeddöntője Fotó: RTL

Elszállt a veréb

Az estét a férfi középsúlyban induló Veréb Tamás színész és Törőcsik Dániel tetoválóművész mérkőzése zárta. Az már a bemutatkozóvideók alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a fiúk nem fogják egymást kímélni, ez pedig a ringben is bebizonyosodott – ennek ellenére mégis rendkívül kiegyensúlyozottan kezdték a bokszot, egyikőjük sem izgulta túl az első menetet; bár Veréb védekezés közben elcsúszott, ami miatt hátrányba került. A második menet már sokkal hevesebben indult, Törőcsik és Veréb is kapott ütéseket ellenfelétől, utóbbi azonban az egyiktől annyira megszédült, hogy a bírónak rá is kellett számolnia – ekkor azonban még folytatni tudta a küzdelmet.

A harmadik menetben Törőcsik több további ütést is tisztán be tudott vinni, így Veréb Tamással szemben végül technikai KO-val győzedelmeskedett,

a színész egyszerűen beismerte, hogy nem képes folytatni a küzdelmet. Ennek hátterében – mint az utólag kiderült – többek között az állt, hogy a mérkőzés előtt tíz nappal eltörte az orrát. Ennek ellenére mégis boldogan távozott a ringből, reményei szerint pedig a boksz élete végéig elkíséri mostantól.

A negyedik negyeddöntőben Földes Eszter és Lola csapnak össze a női pehelysúlyt képviselve, míg a férfi középsúlyban Shane Tusup és Torghelle Sándor bunyóznak majd. Nem marad ki továbbá a negyeddöntőből a férfi nehézsúly sem: ebben a kategóriában Czutor Zoltán és Mészáros András fog szembeszállni. Hogy közülük ki csatlakozik majd a most továbbjutott Varga Viktorhoz, Pulai Imréhez és Törőcsik Dánielhez, az vasárnap 19:30-tól fog kiderülni.

(Borítókép: Pulai Imre a Sztárbox harmadik negyeddöntőjében. Fotó: RTL Sajtóklub)