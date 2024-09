Németh Kristóf habban, Kocsis Tibor tengerben úszik – nem kispályásoknak való az RTL új műsora

Elstartolt az RTL egyik új őszi műsora, a Fort Boyard – Az erőd, amelyben erőnléti kihívások elé állítják a versenyzőket. A főleg vicces próbatételek mellett ugyanakkor akadnak olyanok is, amelyek elvégzésére valószínűleg nem sokan vállalkoznának.

Mint arról a korábbiakban beszámoltunk, az RTL szeptember 16-án debütáló műsorával, a francia Fort Boyard – Az erőddel korábban, 2000-ben a TV2 tett már egy próbát – azt a szériát anno Demcsák Zsuzsa vezette, az erőd mestere Vizy András volt, míg az admirális a 2013-ban 92 évesen elhunyt Bárdy György Jászai Mari-díjas színművész. A produkció megálmodója a francia Jacques Antoine producer, és a műsor különlegessége, hogy annak helyszíne egy tengeri erődítmény Franciaország nyugati partjainál, az Aix és Oléron szigetek között a Pertuis d’Antioche-szorosban. Az építmény nyolcvan méter hosszú, negyven méter széles, illetve a falai elérik a húszméteres magasságot. A Fort Boyardot legelőször 1990 nyarán adták le a francia tévében Les Clés de Fort Boyard néven, majd később Fort Boyardra rövidítették a címét – és már összesen 34 országban sugározták. Az eredeti formátum szerint a versenyzőket fizikai és állóképességi kihívások elé állítják a műsorban.

A világ negyedik legnépszerűbb kalandjátékáról beszélünk, amely előtt csak a Lehetetlen küldetés, A rettegés foka és a Survivor áll a rangsorban, így azok a hírességek, akik elvállalták a felkérést, igen kemény fába vágták a fejszéjüket. A műsor debütáló részét tekintve pedig valóban nem szántak könnyű feladatokat nekik. Ahogy az adás elején a műsorvezető, Istenes Bence kifejtette, ezen a héten két csapat küzd meg egymással: a zöldek, azaz Janicsák Veca, Varga Ádám, Dobos Evelin és Kocsis Tibor, illetve a kékek, vagyis Németh Kristóf, Frohner Fecó, Bódi Sylvi és Noé Viktor. A feladatuk pusztán annyi, hogy a játékokat sikeresen teljesítsék, így kulcsokhoz juthatnak hozzá, amelyekkel bejuthatnak a kincseskamrába, ahol aranyat gyűjthetnek, amit pénzre váltanak át nekik – ez az összeg minden esetben jótékony célra megy. Annak a csapatnak pedig, amelyik rosszabbul teljesít, meg kell válnia az egyik tagjától, akinek még van lehetősége menteni a bőrét, de nem egykönnyen.

Már a Fort Boyard – Az erőd első perceit, különösen a bejátszókat látva megállapítható volt, hogy a korábbi, TV2-s verzióhoz képest jelentős ráncfelvarráson estek át a próbatételek, amelyekben a csapatok összemérhetik erejüket. Néhol jóval extrémebbek és ötletesebbek lettek – és más kalandjátékokhoz képest pörgősebbek –, ám számos korábbi elemét megtartották a formátumnak, köztük azt, hogy törpe termetű figurák kísérgetik a szereplőket az erődben. A feladatok közötti áttűnések még inkább azt a hatást keltik, mintha a versenyzők egy társasjáték részét képeznék, mivel olykor játékmező jelenik meg a képernyőn – ami alatt afrikai törzsi rigmusokra hajazó dallam szól. A látottak és hallottak alapján könnyen asszociálhatunk a Jumanji című filmre, amelynek felújított változatában Dwayne Johnson játssza a főszerepet, és amiben diákokat szippant be egy kalandjáték. Játékossá válva pedig a saját erősségeiket kiaknázva kell remekelniük.

A Fort Boyard névre hallgató tengeri erődítmény szintén ad egy pluszt a játékhoz, mivel azt az érzetet kelti, mintha a játékosok valóban az életükért küzdenének a világ végén – ez a koncepció némileg hasonlít Az Árulókéhoz, ahol egy kastélyba vannak elzárva a szereplők. Az ebből fakadó feszítő érzést pedig tökéletesen oldja a műsorvezető, Istenes Bence állandó heccelése, aki lépten-nyomon igyekszik elbizonytalanítani a versenyzőket, vagy éppen azzal stresszelni őket, hogy már alig maradt idejük az adott feladat teljesítésére. Istenes jól láthatóan fürdőzik ebben a szerepkörben, mivel ez a típusú humor amúgy sem áll túl messze tőle. Ebből következik egyébként a műsor másik nagy erénye, hogy látszólag partnerre is talál, ha ugratásról van szó. A csapattársak ugyanis ugyanúgy szórakoznak egymással, mint ahogy Istenes próbálja hátráltatni őket a feladatvégzésben – ráadásul úgy, hogy az nem válik túl idétlenné, pedig könnyen át lehetne esni a ló túloldalára.

Ne aggódj, senki nem látja

Az első részben a zöld és a kék csapat tagjait tették próbára, akik között látszólag rendben volt a kémia, igyekeztek egymást segíteni meg akkor is, ha épp nem sikerült teljesíteni egy feladatot, ami egyébként is a siker kulcsa. A próbatételek között viszont már akadtak olyanok, amelyeket a legtöbbünk nem vállalna el jó szívvel. A viccesebbek közé tartozott például, amikor Németh Kristóf és Noé Viktor összebilincselve egy óriási, mozgó mosógép dobjában, öblítősflakonnal a kezükben – amiben egy mágnes volt – próbáltak kihalászni egy kulcsot, miközben zúdult rájuk a hab, így estek-keltek, és a végén úgy festettek, mint akik túlzásba vitték a habfürdős mosakodást.

Hasonlóan vicces volt Kocsis Tibor próbatétele, aki egy kabinban ülve csúszott le egy drótkötélen, majd létrával mászott át egy másikba. Ott két gombot kellett egyszerre megnyomnia, amivel a saját lába alól tüntette el a talajt, beleérkezve a tengerbe – amibe vele együtt egy kulcs is beleesett, amelynek kódját kellett megadnia. Nem is önmagában a feladat volt a vicces, hanem ahogy próbálták az énekest belehúzni a csónakba, és mindeközben mindkét cipőjét is elhagyta. Csapattársa, Dobos Evelin humorosan megjegyezve méltatlannak nevezte a helyzetet, azzal nyugtatva Kocsist, hogy ne aggódjon, csak ők látják – meg további százezrek a képernyők előtt.

Janicsák Vecának és Bódi Sylvinek viszont már egy jóval nehezebb feladat jutott. Előbbinek egy vízzel teli metrószerelvényben egy csőre rögzített kulcsot kellett volna kimenekítenie, míg utóbbinak a jéghideg vízben egy alagúton átúszva kellett megszereznie egy kardot, amivel egy nagy jégdarabot kellett volna széthasítania, hogy megszerezze a kulcsot, ám ez a próbatétel valószínűleg még a férfi csapattársain is kifogott volna. Az adás végére a kék csapat maradt alul, akik Noé Viktort választották az utolsó küzdelemre, amiben nem sikerült győznie, így kiesett, és kedden új játékos érkezik a csapatba.

