Jobb élet reményében adta örökbe a lányát, a nevelőapja pedig megölte

Kamaszként szülte meg a lányát, majd bízott a nevelőszülőkben, hogy csodás életet biztosítanak neki. Évtizedekkel később viszont azzal kellett szembesülnie, hogy lánya megszökött a bántalmazó nevelője elől, és az csak később derült ki, hogy a kegyetlen férfi meg is ölte áldozatát. Egy anya szüntelen küzdelmét mutatja be a Titkok hálójában című sorozat.

Nyomasztó történettel állt elő a Netflix legújabb dokusorozatában, amelynek a végén talán nem is a gyilkosság ténye, hanem az odavezető út borzolja leginkább a kedélyeket. Egy kamaszlány, miután elmenekült az erőszakos anyja elől, a kisbabáját örökbe adja, bízva abban az ígéretben, hogy a gyermekének ezzel lesz a legtöbb esélye szerető családban felnőni.

Azzal csak később szembesül, hogy a tinédzserlány elszökött a nevelőszülőktől, és soha nem tért haza. Charlize Theron valós eseményeket bemutató sorozatában Cathy Terkanian éveken át küzdött azért, hogy megtalálja a lányát, arra viszont nem számított, hogy ezzel szörnyeket fog leleplezni.

Az eltűnt lány

Terkanian 1974-ben tinédzserként szült egy lányt, akit a családja nyomására örökbe adott. 2010-re férjhez ment egy Edward nevű férfihoz, megállapodott, és jól érezte magát, amíg egy nap fel nem keresték azzal, hogy DNS-mintát kellene adnia. Rendszeresen gondolt a lányára: azon tűnődött, mi lett vele, boldog-e, ki akart-e valaha is deríteni, hogy ki volt a szülőanyja.

Csak azért találtak meg, mert zaklattam őket

– mondta Terkanian a szociális munkásról, aki végül elárulta neki, hogy lánya, Alexis 1989-ben tűnt el Michiganből – és hogy a nemrég Wisconsinban felfedezett azonosítatlan maradványok az övéi lehetnek. Ekkor a lányt már 21 éve eltűntként keresték.

A kisbabát Brenda és Dennis Bowman vették magukhoz, ám a lány sorsa nem úgy alakult, ahogy az anyja remélte, és erre csak az ő munkájának köszönhetően derült fény. Cathy Terkanian feldühödött a tényen, hogy lánya mindösszesen 14 évesen elmenekült a szeretőnek vélt közegéből, és a saját példájából tanulva tudta, hogy nem fogja őt keresni a rendőrség.

Titkok hálójában

Terkanian így férje segítségével az interneten keresztül próbálta felkutatni azokat, akik ismerték a lányát. Egyiküktől tudta meg, hogy Dennis nemcsak verte, de molesztálta is a kamaszt, aki ez ellen tenni akart. Jelentette az esetet az iskolájában, valamint a rendőrségen és a helyi templomban is próbált segítséget kérni, ám az egykori osztálytársak emlékei szerint a felnőttek elfordultak tőle, mert szemtől szemben már nem mert kiállni a bántalmazójával szemben. Nem ő volt az egyetlen gyerek, akivel a nevelőszülők nem megfelelően bántak. Több gyereküket is alultáplált volt, míg ők jobb minőségű ételeket ettek előttük az asztalnál, Dennis pedig más nevelt lányával is erőszakoskodott.

Alexis másnap eltűnt, a Bowman házaspár állította, hogy meglopta őket a kamasz, és megszökött az otthonukból. Cathy Terkanian és párja nyomozása kellett ahhoz, hogy kiderüljön

Dennis Bowman végzett a saját nevelt lányával, majd a holttestet elásta a családi ház kertjében.

A férfi 2021-ben a bíróság előtt is beismerte tettét, amivel egy több mint harminc éven át tartó keresési folyamat zárult le. Cathy Terkanian azonban nem nyugodott meg, a harcot még nem zárta le Bowmannel szemben. A nő ugyanis szeretné, ha megölt lánya anyakönyvi kivonatáról lekerülne a férfi neve, hogy gyilkos és áldozat neve még véletlenül se szerepelhessen ugyanazon a papíron.

Ebben a cikkben a szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.