Katalin hercegné újra munkába állt

Katalin walesi hercegné kedden megtartotta első hivatalos munkamegbeszélését a kemoterápiás kezelésének befejezése óta. A találkozót a királyi elfoglaltságokat felsoroló udvari körlevélben is rögzítették.

Mint arról beszámoltunk, a 42 éves Kate Middleton, vagyis Katalin walesi hercegné március 22-én videóüzenetben közölte: daganatot diagnosztizáltak nála, és már meg is kezdődött a kemoterápiás kezelése. Szeptember elején szintén videóüzenetben számolt be arról, hogy a kezelés befejeződött, és a következőkben arra fog összpontosítani, hogy mindent megtegyen azért, hogy tünetmentes maradjon. Azt is elmondta, alig várja, hogy újra munkába állhasson és vállaljon még néhány nyilvános szereplést az elkövetkező hónapokban.

A közéletbe való visszatérésének újabb apró lépéseként a walesi hercegné kedden a windsori kastélyban tartott egy megbeszélést a kora gyermekkori fejlesztéssel kapcsolatos projektjével kapcsolatban – írja a BBC. A találkozót a királyi elfoglaltságokat felsoroló udvari körlevélben is rögzítették.

A találkozóról mást nem tudni, fényképek sem készültek róla, de Katalin hercegné egyik kiemelt projektje a Shaping Us kampány volt, amely a kisgyermekkor fontosságára hívja fel a figyelmet, és amelyet „életművének” nevezett.

A hercegnő korábban is dolgozott otthonról, tartott otthon megbeszéléseket is, de ez volt az első hivatalosan rögzített munkahelyi elfoglaltsága, mióta megkezdődött a kemoterápiás kezelése.

Katalin hercegné több nyilvános szereplést is vállalt március óta. Júniusban a Trooping the Colour elnevezésű ünnepélyes felvonulásra látogatott ki. A parádé előtt egy nyilatkozatban azt mondta, hogy vannak jó és rossz napjai, de jó úton halad, és a kezelése még néhány hónapig folytatódik. Júliusban ott volt a wimbledoni férfi döntőn, augusztus 25-én pedig egy istentiszteleten vett részt a Crathie templomban Vilmos herceggel, György herceggel és a királyi család több tagjával.

Egyes feltételezések szerint a hercegné még idén két eseményen is részt vehet. Előbb novemberben, a fegyverszünet napján – amely az első világháborút lezáró compiègne-i egyezmény aláírását hivatott ünnepelni –, majd a szokásos karácsonyi ünnepségen, amelyet már évek óta ő szervez.

Előzmények

Január közepén hasi műtétet hajtottak végre a hercegnén, az első vizsgálatok nem állapítottak meg rákot, de az operáció után kiderült, hogy mégis arról van szó. A Kensington-palota is kiadott egy rövid közleményt, amiben leírták, hogy a daganat típusát nem hozzák nyilvánosságra. A videófelvételen Katalin megemlítette, hogy már február végén „megelőző kemoterápiás kezelést kapott”, pozitívan tekint a gyógyulására, „jól érzi magát és napról napra erősebb”.

A walesi hercegné később azt is elárulta, hogy miként tudatta gyermekeivel – György és Lajos brit királyi herceggel, valamint Sarolta brit királyi hercegnővel –, hogy rákkezelés alatt áll. Hivatalos nyilatkozatában a walesi hercegné a következőképp fogalmazott: „Ahogy elképzelhetik, ez időbe telt. Időbe telt, míg felépültem a nagy műtét után, és elkezdtem a kezelésemet. De ami a legfontosabb, időbe telt, mire mindent elmagyaráztunk Györgynek, Saroltának és Lajosnak a számukra megfelelő módon, és megnyugtattuk őket, hogy minden rendben lesz.”

Az elmúlt időszakban nem ez az első lesújtó hír a brit királyi családból: február elején rákot diagnosztizáltak III. Károly királynál. A Buckingham-palota is kiadott egy rövid közleményt, amiben III. Károly királyt idézik, aki „nagyon büszke Katalin walesi hercegnére, hogy nyilvánosságra hozta diagnózisát”. A szűkszavú kommünikében a februárban szintén rákkal diagnosztizált uralkodó leszögezte, hogy közeli kapcsolatban lesz menyével.