A Kennedy fivérek is sárosak lehetnek Marilyn Monroe halálában?

Marilyn Monroe még 1962. augusztus 4-én halt meg 36 éves korában, ám a halálát illetően több elképzelés is szárnyra kelt. A hivatalos jelentés szerint gyógyszer-túladagolás következtében hunyt el, ám halálának pontos körülményeire nem derült fény. Az amerikai színésznő tragikus sorsával sok könyv és film foglalkozott már, felidézve életének kezdeti nehézségeit, mivel árvaházban, majd nevelőszülőknél nevelkedett. E kemény évek nyomot hagytak a lelkén, nem volt egy biztos támasz az életében, így mindig is azt érezte, csak púp az őt körülvevő emberek hátán. A belső vívódásairól árulkodnak dr. Ralph Greenson pszichiáter feljegyzései is, aki utolsó éveiben kezelte őt.

Megállapítása szerint Monroe paranoid reakciókra volt hajlamos, ám ez nem jelentette azt, hogy skizofrén volt. Az esetében ezek a reakciók mazochista jellegűek voltak, amiben az árva kislány elutasítottsága játszhatott szerepet. Monroe sokszor lehangolt volt, azt érezte, semmi nem sikerül neki, és olyan depresszív gondolatokat mantrázott, miszerint őt senki nem szereti, és senkije nincs. Monroe saját magát egy lelencnek tartotta, aki nem szokott hozzá a boldogsághoz, ez pedig a férfiakkal való viszonyára is rányomta a bélyeget. Joe DiMaggio sportolóval 1954-ben kötötték össze életüket, ám elég hamar kiderült, hogy a férfi nem képes feldolgozni, mekkora a felhajtás a neje körül. A házasságuk végül csak kilenc hónapig tartott, a válást a karrierrel kapcsolatos különbségekre fogták. Ugyanakkor nem DiMaggio volt az egyetlen, akivel Monroe élete során viszonyt folytatott, mivel futó kalandja volt John F. Kennedy egykori amerikai elnökkel és annak testvérével, Robert F. Kennedyvel is.

A Kennedy fivérek és Marilyn Monroe kapcsolatára már a 2022-ben a Netflixen megjelent, Marilyn Monroe rejtélye: A soha nem hallottszalagok című sorozat is kitért. Ahogy a szériában elhangzott, a színésznő még a pszichiáterével is megosztotta, hogy egy új férfi van az életében, akinek a nevét nem árulta el, viszont tábornokként hivatkozott rá. Ezzel a becenévvel pedig csak egyvalakit illettek: Robert Kennedy legfőbb ügyészt, aki nem mellesleg John F. Kennedy amerikai elnök öccse volt. A testvérek és Monroe viszonyáról ráadásul több bizonyíték is előkerült, amelyek szerint a fivérek szinte passzolták egymásnak a színésznőt, mintha csak egy darab hús lenne – ahogy Monroe a későbbiekben hivatkozott is magára.

Nemrég The Fixer: Moguls, Mobsters, Movie Stars, and Marilyn néven jelent meg egy könyv Josh Young és Manfred Westphal írók jóvoltából, amelyben más megvilágításba helyezik Kennedyék és Monroe kapcsolatát, meg úgy önmagában a fivérek magánéletét. A kötet szerint nem véletlen, hogy a színésznő volt férje, Joe DiMaggio kitiltotta a temetéséről John F. Kennedyt és az öccsét, mivel asszonygyilkosoknak tartotta őket, akiknek sikerült megúszniuk a felelősségre vonást. A kötet szerint Monroe heves vitát folytatott Robert F. Kennedyvel a halála előtti órákban, sőt a szerzők még azt is pedzegetik, hogy az egykori főügyész annak érdekében, hogy elhallgattassa a színésznőt, akár be is gyógyszerezhette őt.

Kennedyék állnak minden mögött?

Josh Young és Manfred Westphal úgy fogalmaznak, Monroe amiatt kapott össze Robert F. Kennedyvel, mivel a férfi magára hagyta őt, amikor abortuszon esett át, hogy ne szülessen közös gyermekük. Úgy tudni, egy magánnyomozó, Fred Otash bepoloskázta a színésznő házát a halála előtti hetekben, ám az ott rögzített eredeti kazetták odavesztek. A szerzőpáros ugyanakkor hozzájutott Otash magánjegyzeteihez és olyan felvételekhez, amelyeken arról számol be, milyen felismerésekre jutott a kazetták tartalmát hallva. A beszámolójában többek között az szerepel, hogy azon a napon, amikor a színésznő elhunyt, az illuminált állapotban lévő Peter Lawford – aki Kennedyék sógora volt – dörömbölt az ajtaján, közölve, Monroe meghalt. A kötet szerint Otash ekkor megpróbált utánajárni, mi történhetett, visszahallgatva azon felvételeket, amelyeket a lehallgatókészülékek rögzítettek. Egyik munkatársát, Reed Wilsont pedig Monroe házához küldte, hogy bizonyítékokat gyűjtsön.

Otash feljegyzéseiben az áll, hogy Robert F. Kennedy a színésznő halálának napján Lawford unszolására utazott San Franciscóból Los Angelesbe, mivel a férfi aggódott Monroe lelkiállapota miatt. Mint hozzáteszi, Kennedy viszont azt megelőzően is ott járt, megjegyezve:

Aznap délelőtt 11 óra körül jól megd*gta, aztán elment.

Otah a hangfelvételen azt állítja, mikor Kennedy újra visszatért, Monroe úgy üvöltözött vele, mintha nem lenne holnap, amiből leszűrték, hogy komoly a helyzet: „Néhány fenyegető kijelentést tett, miszerint a férfi sok kötelezettséget vállalt és ígéreteket tett neki”. Majd mikor megpróbálták őt megnyugtatni, felkiáltott: „Hol voltál, amikor el kellett vetetnem a gyerekedet, te rosszindulatú barom?”. Elmondása szerint a sikoltozás egészen addig folyt, amíg Kennedy vagy Lawford meg nem ragadtak egy párnát, hogy azzal hallgattassák el őt, a fejére nyomva az ágyon, amíg abba nem maradt a kiabálás. Otah kiemeli, talán adhattak neki valamilyen szert.

Mint megjegyezte, Kennedy végül 17 óra 30 perc körül hagyta el Monroe házát, Lawford pedig megkérdezte a színésznőtől, nem akar-e eljönni vele vacsorázni, mire ő azt felelte: „Nem érzem jól magam, nincs kedvem hozzá. Aludni akarok. Ez egy rossz nap volt”. Otah kifejtése szerint Monroe ezután próbálta elérni John F. Kennedy elnököt, és kétszer is felhívta Lawfordot, közölve vele: „Üzenem az elnöknek, hogy elbúcsúztam, és búcsúzom tőled is, egy kedves srác vagy”. A színésznő ekkor leejtette a telefont, és órákkal később holtan találtak rá.

Monroe és az elnök

Marilyn Monroe és John F. Kennedy viszonya még az ’50-es években kezdődött. Sok időt töltöttek együtt Malibuban, a kikötőben sétálgattak, ám soha nem buktak le. Ebben az időben a vezető öccsével, Roberttel, vagy ahogy becézték, Bobbyval is összemelegedett, járt mindkettőjükkel. A találkozókra rendszerint Kennedyék sógorának, Peter Lawfordnak a malibui otthonában került sor, ahol nagy partikat csaptak.

Felfoghatatlan volt az egész. Peter, mondhatni, lányokat futtatott a két Kennedynek. Gond nélkül megtették bárki szeme láttára. Úgy is, ha a feleségük a szomszéd szobában volt, és ez gyakran volt így

– emlékezett vissza korábban Jeanne Martin színésznő, Dean Martin énekes felesége, megjegyezve, az ő mellét is fogdosták, mivel az elnök tulajdonának tekintették. Robert és John F. Kennedy előtt nem is állt túl jó példa, mivel édesapjuk, Joe mindig azt mondogatta nekik: annyi nővel feküdjenek le, amennyivel csak akarnak. Igazi szoknyapecér volt.

A Kennedy fivérek miatt egyébként Monroe egy rendőrségi ügy kellős közepén is találta magát. A testvérek ugyanis nem egy ellenséget szereztek maguknak, köztük Jimmy Hoffát, aki az IBT, egy kamionos szakszervezet feje volt, és maga a maffia. Robert Kennedy nyílt támadást intézett Hoffa felé, aki szerette volna megbosszulni mindezt, így lejárató információkat szeretett volna szerezni a Kennedykről. Ekkor kérte fel Fred Otasht, aki a legkeresettebb magánnyomozó volt akkor, hogy nézzen utána a testvéreknek, különösképp a Monroe-val való viszonyukról tudjon meg többet. Ezt követően helyeztek el poloskát Lawford malibui otthonában, illetve Monroe házában is. A lehallgatókészülékeket a telefonokba és a hálószobákba rejtették, hol a szőnyeg alá, hol a csillárba. John Danoff magánnyomozónak 1961-ben sikerült lehallgatnia Monroe-t, aki John F. Kennedyvel beszélgetett éppen. Hallotta, ahogy becézgetik egymást.

Számos felvétel készült Marilynről és Jackről – John F. Kennedy beceneve – a tengerparti házban szeretkezés közben. Bementek a hálószobába, ahol volt egy másik poloska, ami felvette az enyelgésüket, a vetkőztetést és a szexuális aktust az ágyban

– fejtette ki egykor Danoff, aki azt is megjegyezte, Robertről és Monroe-ról még több kompromittáló felvétel készült. Robert egykori személyi titkára, Angie Novello arról tett említést, hogy Monroe elég sokszor telefonált, mindig jól elbeszélgettek, és úgy tűnt neki, hogy társaságra vágyott.

Mi az igazság?

A nemrég debütált könyv mellett a két évvel ezelőtt megjelent szériában is szó esik arról, hogyan telhettek Monroe utolsó órái. Ahogy arról Reed Wilson, aki az FBI-nak és a CIA-nek is dolgozott, beszámolt, megfigyelte a színésznőt. Elmondása szerint Robert Kennedy felhívta őt a halála napján a sógora, Peter Lawford házából, ám Monroe nagyon kiakadt.

Hagyj békén, tűnj el az életemből!

– fakadt ki a színésznő akkor, majd így folytatta: „Úgy érzem, körbeadtak, kihasználtak. Mintha csak egy darab hús lennék”.

Monroe teljesen elkeseredett, igazi botrányt csapott. Még John F. Kennedy elnököt is felhívta a Fehér házban, hogy elpanaszolja, mi történt. Mint az a sorozatból kiderül, a házvezetőnő a vallomásában megjegyezte, Robert Kennedy járt Monroe otthonában a halála napján.

Olyan szorult helyzet alakult ki, hogy Robert Kennedy testőreinek be kellett avatkozniuk, hogy megvédjék őt

– magyarázta a házvezetőnő.

Ahogy azt egy riporter a későbbiekben kinyomozta, Kennedyt egy helikopterrel szállították San Franciscóba hajnali kettő-három környékén. Mindez a repülési naplóból derült ki, illetve a pilóta is megerősítette. Hogy mennyire próbálták védeni Robert Kennedyt, azt tökéletesen jelzi az is, hogy Lawford felbérelte Reed Wilson megfigyelési szakértőt, illetve Fred Otasht, hogy tisztítsák meg Monroe házát, és tüntessenek el mindent, ami rossz fényt vethet a Kennedy fivérekre. A sorozatban elhangzottak szerint Lawford sokkos állapotban volt, és azt állította, Robert Kennedy ott volt, amikor a színésznő meghalt, ebből óriási vita lett. Lawford akkori beszámolója szerint Monroe ebben az időben már árnyéka volt régi önmagának.

Megkérdeztem a telefonközpontot. Nem működik, a telefont levették a készülékről. Halott volt. Ezzel kellett együtt élnem. Kocsiba kellett volna szállnom, és odamennem. Lehettem volna óvatosabb

– mondta akkor Lawford.

A történteket követően Kennedyt északra vitték, és minden őt terhelő bizonyítékot eltüntettek Monroe otthonából. Volt ugyanis olyan napló és néhány feljegyzés, amelyek kellemetlen helyzetbe hozták volna a Kennedy testvéreket. Egyetlen kép maradt fenn a fivérekről és Marilyn Monroe-ról, amely a Madison Square Gardenben készült róluk, az összes többi fotót, illetve felvételt elkobozta az FBI. A képek eltüntetését egy magas beosztású FBI-ügynök, Jim Doyle is alátámasztotta korábban, sőt egyéb információval is szolgált.

Ott voltam, amikor meghalt. Volt ott pár ember, aki normális esetben nem lett volna ott

– fejtette ki, ahogy azt is megjegyezte, hogy az FBI már azelőtt megérkezett a helyszínre, hogy bárki megtudta volna, mi történt. Doyle beszámolója szerint csak egy magas rangú vezető adhatott ki parancsot erre, aki még az FBI akkori vezetőjénél, J. Edgar Hoovernél is magasabb pozícióban volt, tehát egy miniszter vagy éppenséggel az elnök.

(Borítókép: Marilyn Monroe. Fotó: Frank Povolny / Twentieth Century Fox / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images)