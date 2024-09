Veszélybe került Szirmai Gergely, a lángok közül menekítették ki

Míg Európát a Borisz ciklon okozta árvizek sújtják, addig Portugáliában múlt hét szombat óta küzdenek a lángokkal a tűzoltók. A részben szándékos gyújtogatás miatt kitört erdőtüzek miatt már legalább heten meghaltak, és házak tucatjai semmisültek meg.

A Jólvanezígy YouTube-csatorna legfrissebb videójában Szirmai Gergely is feltűnt, aki Portóból jelentkezett be. A filmkritikus elmondta, hogy borzasztó állapotok vannak Észak-Portugáliában, ahol az utóbbi napokban hatalmas erdőtüzek tombolnak. Úgy tudja, hogy a portugál kormány már az Európai Unió segítségét is kérte a tűz megfékezéséhez.

Szirmai Gergely azt is elmesélte, hogy az egyik legnagyobb tűznél is jelen volt.

Megérkeztem a zarándokutam során egy szállásra, ahol megállítottak minket, hogy nem lehet tovább menni, mert előttünk mindenhol ég az erdő. Ott aludtunk ezen a szálláson, utána már mögöttünk is égett az erdő, úgyhogy az utolsó kerülőúton kimenekítettek minket ebből a most már valószínűleg lángokban álló városból. Ezek után én a tengerpartra menekültem, onnan próbáltam vasúttal eljutni Portóba, Lisszabon felé már nem járt semmi, de Porto felé még mentek a vonatok, úgyhogy kimenekültünk oda

– idézte fel az esetet a filmkritikus.