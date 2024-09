A Nemzeti Táncszínház adott otthont a kétnaposra tervezett POV-konferenciának. Az Economx felfedezte a helyszínt és a várható programokat, amelyek a vizuális kultúrát előtérbe helyező előadásokból és kerekasztal-beszélgetésekből állnak össze.

Mátyás Boldizsár, a rendezvény megálmodója elmondta, hogy az ötletet valójában a hiány szülte. Kiemelte, hogy a résztvevők olyan nagy márkák brandépítésébe láthatnak bele, mint a Nike, az Airbnb vagy éppen a Netflix.

A Point of View szervezője azt is hozzátette, hogy a nemzetközi részvétel miatt idegenvezetéssel is készülnek a külföldi résztvevőknek, ahol Budapest dizájnszempontból releváns részein vezetik körbe az érdeklődőket. Az Economxnak elmondta azt is, hogy külön sikernek élik meg, hogy van olyan vendég, aki most először, a POV miatt érkezett a fővárosba.