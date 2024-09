Varga Juditot nem, de Galambos Lajost megszerezhette a Dancing with the Stars

Galambos Lajos is táncparkettre léphet a Dancing with the Stars új évadában. Információk szerint a TV2 jelenleg a hatóságok engedélyére vár, ugyanis a trombitaművész még reintegrációs őrizetben van. Ha jóváhagyják, akkor a Szombat esti lázból ismert Südi Iringó lehet a párja.

Idén ősszel immár az ötödik évadával tér vissza a TV2 egyik húzóprodukciója, amelynek első adása október 26-án lesz látható a képernyőn. Az is kiderült már, hogy kik lépnek a parkettre, ám a tizedik páros kilétét a csatorna egyelőre nem árulta el.

A Blikk azonban most úgy értesült, hogy a jelenleg reintegrációs őrizetben lévő Galambos Lajos és a versenytáncos Südi Iringó lehet a tizedik páros a Dancing with the Stars idei évadában.

Ugyanakkor a 63 éves trombitaművész csak akkor tud csatlakozni a műsorhoz, ha azt a büntetés-végrehajtás (bv.) engedélyezi. A lap szerint ez még nem történt meg, ezért is húzza az időt a TV2 a bejelentéssel. Egy informátoruk azt mondta, a csatorna idén is törekedett arra, hogy igazán nagy nevek szerepeljenek a táncos show-műsorban.

Gondoltak egy merészet, felkérték Galambos Lajost, aki – úgy hallottam – igent mondott a felkérésre, ám ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, szükség van a hatóságok engedélyére, hiszen ő még őrizet alatt áll, és nyomkövetőt visel a lábán. Részt vett a műsor szereplőinek fotózásán is, de amíg nincs engedély, nem biztos a részvétele sem

– mondta a lapnak a forrás.

A jog szerint munka céljából reintegrációs őrizetben lévő személy elhagyhatja az otthonát, így Galambos Lajos – mint előadóművész – zöld utat kaphat a hatóságoktól. A TV2 jelenleg várja a választ, ám a lap úgy tudja, a csatornának kész terve van arra az esetre is, ha nem engedélyeznék a szereplést.

Varga Juditot is felkérték

A TV2 egyébként mindent megpróbált annak érdekében, hogy valami nagy dobással álljanak elő, és legyőzzék az ősrivális RTL-t. A Story információi szerint éppen ezért kereste meg a kereskedelmi csatorna Varga Judit volt igazságügyi minisztert is, hogy szerepeljen a Dancing with the Stars októberben induló ötödik évadában. Bár a volt politikus gondolkodott a részvételen, végül visszautasította a lehetőséget.

Mint ismert, az előző évadhoz hasonlóan a zsűritagok Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk, míg a műsorvezetők Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek. Akik a Dancing with the Stars október 26-án induló ötödik évadában biztosan parkettre lépnek:

Szabó Zsófi és Andrei Mangra; Kucsera Gábor és Stana Alexandra; Mihályfi Luca és Hegyes Berci; PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna; Törőcsik Franciska és Baranya Dávid; Kamarás Norbert és Sebesi Daniella; Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence; Whisperton és Tóth Katica; Hosszú Katinka és Suti András.

Galambos Lajos a júniusi szabadulás után több interjúban is mesélt arról, hogy miként telnek a napjai. Később azonban az is kiderült, hogy a COPD nevű krónikus tüdőbetegsége miatt egy műtéten kell átesnie a reintegrációs időszakban.