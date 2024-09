Björn Ulvaeus nem félt harmadjára is kimondani a boldogító igent, azután, hogy korábbi két próbálkozásával lyukra futott. Az ABBA énekese szombaton vette el kedvesét, akivel már két éve alkot egy párt.

Az ABBA-t minden idők legsikeresebb együttesei között szokták emlegetni. A bandatagok – Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson és Anni-Frid Lyngstada – a karrierjük szempontjából ugyan valóban olyan magaslatokig jutottak, amihez nem minden előadó tud felérni, ám némelyikük magánéletét tekintve már sokkal kevésbé ment minden ennyire flottul. Közéjük tartozik a jelenleg 79 éves Björn Ulvaeus is, aki szombaton harmadjára nősült meg.

Erről az Instagram-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben úgy fogalmazott, szeptember 21-én kimondta a boldogító igent szerelmének, Christina Sasnak. A páros még 2021-ben találkozott először Nürnbergben az ABBA legutóbbi, Voyager című albumának apropóján, ám randizni csak 2022 tavaszán kezdtek.

Az esküvőre Koppenhágában került sor a közeli barátok és családtagok jelenlétében. Sandi Toksvig, Anne Linnet és Kaya Brüel nagylelkűek voltak, és fellépésükkel tették még különlegesebbé az estét

– írta.

A felek még 2022 júniusában mutatkoztak először a nyilvánosság előtt, mindez nem sokkal azután történt, hogy Ulvaeus és második neje bejelentették válásukat. Az énekes 41 éven át volt együtt korábbi feleségével, a jelenleg 75 éves Lena Kallersjo zenei újságíróval, akitől két gyermeke született, Emma és Anna. Még 2022 februárjában tettek közzé egy közös nyilatkozatot, megerősítve a hírt, hogy elválnak útjaik, ahogy abban is megegyeztek, hogy a vagyonon egyenlő arányban osztoznak.

Sok csodálatos és eseménydús év után úgy döntöttünk, hogy külön utakon szeretnénk folytatni. Szoros barátságban maradtunk, és továbbra is együtt fogjuk ünnepelni unokáink születésnapját és az egyéb családi ünnepeket

– írták még akkor a nyilatkozatban.

Ugyanakkor a legtöbben nem az énekes második, 41 éven át tartó házasságával vannak a leginkább képben, hanem az első feleségével, aki az ABBA egyik tagja, Agnetha Faltskog volt. Vele 1971 és 1979 között alkotott egy párt, és két gyermekük született, Linda és Peter.

Az énekesnő még csak 19 éves volt, amikor megismerte a nála öt évvel idősebb Ulvaeust, majd két évre rá, 1971-ben kötötték össze életüket – ez egy évvel az ABBA megalakulása előtt történt. Kapcsolatuk zátonyra futását akkoriban boldog elválásként jellemezték, ám Faltskog később mégis bevallotta, hogy nagyon összezavarták a történtek, és tanácstalan volt. A szakításuk fájdalmát a zenekar The Winner Takes It All című slágerében örökítették meg.