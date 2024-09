Hajós András: Ha ezt a dalt meghallom, mindig a jéghegynek szurkolok

Szórakoztató, megható és vérprofi produkciókat is hallhattunk a Sztárban Sztár All Stars ötödik élő show-jában, bár igazán kiemelkedő kevés akadt a tizenkét fős mezőnyben. A Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András alkotta zsűri azonban ismét remekül muzsikált. Más karakterek, de jól működnek együtt. Repkedtek a poénok, és közben kemény, de korrekt értékelések hangzottak el.

Pál Dénes nyitotta meg a show-t, aki Bereczki Zoltán bőrébe bújva a Szállj velem című slágert énekelte el. Stohl András szerint a versenyző fantasztikusan táncolt, de hangnemben nem volt elég erős. Lékai-Kiss Ramóna számára ez a produkció jobb volt, mint a múlt heti. Hajós úgy vélekedett, hogy a versenyző nehéz feladatot kapott, de amikor békén volt hagyva, akkor jól működött a színpadon.

Másodikként Puskás-Dallos Péter érkezett, aki egy Prince-dalt hozott magával. Hajós András szerint a versenyző a magas hangok kiéneklése közben valószínűleg erre gondolt: „Ezt mi a f.sznak vállaltam el? Dühből jöttek ki azok a hangok.” Liptai csatlakozott az előtte szólóhoz, ő a férjét hallotta ki belőle, amikor ugyancsak dühös. De gyorsan hozzátette, hogy Puskás-Dallos pokoli nehéz, szinte lehetetlen feladatot kapott.

A férfiak mennyire egyszerűek

Tolvai Reni folytatta az estét, aki Rihanna Diamonds című dalát adta elő. Stohl András alig tudta elkezdeni a mondandóját, akkora röhögőgörcsöt kapott zavarában. „Ez nagy kiszúrás volt Renivel, mert nehéz volt odafigyelni arra, mit énekel. Kínzás volt. Alkalmatlan vagyok” – Stohl utóbbi megjegyzéseivel arra utalt, hogy az énekesnő őrjítően dögös volt. Liptai megjegyezte, imádja, hogy a férfiak mennyire egyszerűek.

Mint a faék

– fűzte hozzá Stohl.

Hajós értékelésében elmondta, úgy érezte, minden szempontból jól fog állni Tolvainak ez a produkció, ehhez képest zavart érzett a levegőben. Néha egészen jó volt, máskor kevésbé. Liptai Claudia elmagyarázta, ez azért lehet, mert a két énekesnő nagyon hasonlít egymásra, s ebből „az önazonosból nehezebb megcsinálni a kis különbséget, mint amikor teljesen mássá kell átalakulni”.

Szabó Ádám az elmúlt években befutott Benson Boone-t formálta meg, a produkció után csak dicséretet kapott a zsűritől. Stohl András megfogalmazása szerint nem véletlen, hogy a versenyző évadgyőztes volt, mivel az este addigi legjobb produkcióját tette le az asztalra. Lékai-Kiss egyetértett az előtte szólóval, míg Hajós úgy fogalmazott, Szabó nemcsak menőn nézett ki, hanem annál is érdekesebb, hogy mindig valami igaziságot sugároz. „Megteremted az illúziót, és ettől a játéktól függetlenül fontos, hogy vannak ilyen magyar popelőadók.”

Az éneklés nem ragaszkodik magához

A folytatásban Zámbó Krisztián próbált Szandi bőrébe bújni, viszont a produkcióra rányomta a bélyeget, hogy a szövegtudása hiányos volt. Hajós azonban mást emelt ki. „Lehet, hogy csinos táncoshölgyek is voltak, de egyáltalán nem őket néztük. Ahhoz képest, hogy ennél rosszabb a hangod, az adottságaidhoz képest szépen megoldottad” – fogalmazott Hajós, aki Kabos Gyula hangját utánozva még egyet odaszúrt a versenyzőnek.

Hallom, hogy maga ragaszkodik az énekléshez, de az éneklés nem ragaszkodik magához.

Lékai-Kiss Ramóna próbálta menteni a helyzetet, azt állítva, Zámbó Krisztián egy show-man, nevettető, és örülnek, hogy itt van.

Tóth Gabi a kétszeres Eurovíziós Dalfesztivál-győztes Loreent formálta meg. Tilla szerint a produkció oda volt téve, Stohl azonban nehezen kezdte az értékelést, mert ki kellett mondania, hogy végig Tóth Gabit hallotta, az eredeti előadót pedig alig. Ettől függetlenül érezte, hogy sok munka van benne. Oláh Gergő egy magyar rockslágerrel érkezett, és az Európát énekelte Varga Miklósként. Liptai Claudia szerint már az első pillanatban egy teljesíthetetlen feladatot ugrott meg. Hajós egyetértett. Őt az lepte meg, hogy a produkció egyre jobb lett. Mintha a versenyző időközben felbátorodott volna, és olyan dolgokat csinált meg, ami Varga Miklósra jellemző.

Vastag Tamás egy Elton John-dalt énekelt, Liptait szemmel láthatón meghatotta a produkció. Mint fogalmazott, minden életkorban mást jelent ez a dal, kijelentve, utálja az elmúlást, mert annyi mindent szeret az életben, amelyben minden pillanatot meg kell élni. És örül, hogy a mostani produkciónak is részese lehetett. Oláh Ibolya a Roxette együttes egyik szerzeményével érkezett. A zsűriértékelést Lékai-Kiss kezdte, aki szerint Oláh vagány, nőies kisugárzásával uralta a terepet, és megtörtént, aminek meg kellett. Stohl hozzáfűzte, hogy ő időnként Oláh Ibolya hangját is hallotta. Hajós így értékelt:

Ibinek jól áll, ha legalább egy százalékban érdekli, hol van. És ez most látszódott.

Enrique Iglesiasként érkezett a színpadra Peter Srámek. A zsűrinek tetszett a produkció, bár Hajós elmondta, mindig dühítette – az eredeti előadóra utalva –, hogy valaki álladóan ennyire elélvez magától. „Annyira utáltalak, hogy valószínűleg jól csináltad.” Liptai szerint a versenyző pontosan levette a spanyol énekest, és nem hallotta Peter Srámeket. Stohl azt mondta, színészként nézve nem tudta eldönteni, hogy komédiát lát vagy igazi utánzást.

Sipos Tomi pedig Bruno x Spacc ÖRDÖG NÓRIKA című dalát hozta magával. Liptai Claudiának tetszett az előadás, szerinte a rappelést jól hozta, bár szerinte „mozgásban egy kilenc hónapos terhes anyukaként ment előre”. Hajósnak pedig imponált, hogy Siposban a magabiztos fiatalt vélte felfedezni, aki tudja, hogy rendben van. A produkció Stohlnak is nagyon bejött.

Két versenyző búcsúzott

Az est utolsó fellépőjeként Gubik Petra Céline Dionként lépett színpadra, és énekelte el a Titanic című film főcímdalát, a My Heart Will Go Ont. Nem is akárhogy, a zsűri álla leesett. Tilla meg is jegyezte a produkció után, amikor a versenyzőt az ítészek elé kísérte, hogy hallja-e, hogy ez bizony olyan vastaps, mint a színházban.

Ha ezt a dalt meghallom, mindig a jéghegynek szurkolok

– fogalmazott Hajós, majd elmondta, hogy ez az éneklés hasonlított a leginkább az eredeti dalhoz az este folyamán. Liptai szerint Gubik szinte tökéletesen utánozta le Diont, aki a világ egyik legjobb énekesnője. Lékai-Kiss egyebek mellett ennyit mondott: „Bravúros előadás volt.”

A top 12-es mezőnyben végül Gubik Petra lett a napi győztes. A veszélyzónába pedig Tóth Gabi, Tolvai Reni, Zámbó Krisztián és Puskás-Dallos Péter kerültek. A nézők három percig szavazhattak, és a döntésük értelmében a Sztárban Sztár All Stars műsorának következő kiesői Tolvai Reni és Zámbó Krisztián lettek.

(Borítókép: TV2)