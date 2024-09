Marics Peti belökte a mélyvízbe ifjabb Schobert Norbertet a Megasztárban

Különleges hangok, vicces jelenetek és megható pillanatok is voltak a 12 év után műsorra tűzött Megasztár első adásában, amit vasárnap este láthattak a TV2 képernyőjén a nézők. A megújult zsűricsapat jól vizsgázott, pedig az előválogató több meglepetést is tartogatott nekik – amire biztosan nem számítottak, hogy versenyzőként Rubint Rékáék nagyfia is megjelenik majd. Azért a „sunázós” poénokat lehet, hogy érdemes lenne a jövőben mellőzni.

Februárban jelentette be a TV2, hogy 12 év után újra előveszi a Megasztárt. Ha jobban belegondolunk, ez nem is olyan meglepő lépés, tavaly ősszel ugyanis az RTL nagyot húzott a Sztárboxszal, amit a nézettségi adatok tükrében érthető módon eszük ágában sincs elengedni, az X-Faktort pedig az elmúlt években olyannyira sikerült bebetonozniuk a köztudatba, hogy ma már a csatorna egyik legerősebb brandjének számít. Bár a TV2-nek is voltak szép próbálkozásai, a Sztárban Sztár és annak mutációi, illetve a Dancing with the Stars mostanra rendesen felfutottak, ez még mindig nem elég ahhoz, hogy az őszi szezon hétvégi napjain főműsoridőben tartósan átvegyék a vezetést a nézettségi verseny kereskedelmileg kiemelten fontos 18–49-es korcsoportjában.

Érdekes egyébként, hogy az évek során mindkét csatorna próbálkozott különféle tehetségkutatókkal, az RTL esetén azonban csak a jelenleg 12. évadát taposó X-Faktor lett igazán sikeres, míg a TV2-nél a korábban hat szériát megélt Megasztár óta nem volt ilyen típusú műsor, ami ennyire hosszú időre gyökeret eresztett volna a programkínálatban. Bár Till Attila az Indexnek adott interjújában rámutatott, hogy a Sztárban Sztár a variánsaival együtt a leghosszabb életű tehetségkutatónak számít, de annak a formátumnak egészen más a lényege, hiszen ott akkor értékes egy produkció, ha a versenyző nem önmagát adja, hanem az általa megformált hírességre minél jobban hasonlít. Ráadásul a műsor eredeti verziójában már befutott előadók szerepelnek, ahogy a Sztárban Sztár + 1 kicsi mezőnyébe is bevonnak sztárokat – így ha mégis szemet hunyunk afelett, hogy a koncepció az utánzásra épít, akkor csak az eddig összesen négy évadot megélt, kizárólag civil versenyzőket felvonultató Sztárban Sztár leszek! sorolható a klasszik tehetségkutatók közé.

Na de térjünk vissza a Megasztárra. Ez a tehetségkutató először 2003-ban került képernyőre, több felfedezettje pedig a mai napig aktív szereplőként van jelen a hazai zeneiparban – ebben a műsorban tűnt fel például Tóth Vera, Rúzsa Magdi, Tóth Gabi, Molnár Ferenc Caramel, Dér Heni, Gáspár Laci, Puskás Peti, Oláh Ibolya, Radics Gigi vagy Kállay-Saunders András. Ugyan a zsűri összetétele az évadok során változott, a műsor készítői mindig igyekeztek szakmailag elismert neveket szerződtetni a produkcióba – Presser Gábort, Pierrot-t, Pély Barnát, Novák Pétert, Friderikusz Sándort, Soma Mamagésát, Bakács Tibort, Fenyő Miklóst, Falusi Mariannt, Bochkor Gábort, Eszenyi Enikőt és Bereczki Zoltánt is láthatták az ítészek között a nézők.

A Megasztár egyetlen állandó arca Az év legjobb férfi műsorvezetőjének már sokszorosan megválasztott Till Attila – ő vezeti a hetedik évadot is, Görög Zita, Szekeres Nóra és Liptai Claudia után ezúttal a szintén többszörösen díjazott Ördög Nórával. A zsűriben viszont mindenkit lecseréltek: 2024-ben Papp Szabi, Marsalkó Dávid, Marics Peti, valamint két egykori, azóta már rég befutott megasztáros versenyző, Rúzsa Magdi és Molnár Ferenc Caramel értékeli a tehetségek teljesítményét. Ahogy arra a már említett interjúban Tilla is rámutatott, bár egy műsor sikere sok mindenen múlik, az ítészek csapatának ebben mindenképp fontos szerepe van – nem csak az számít, kiket helyeznek ebbe a pozícióba, hanem hogy a kiválasztott személyek között megvan-e a kémia, és amellett, hogy véleményt alkotnak, mennyire képesek szórakoztatni a nézőket. Az, hogy a döntnökök közül ketten korábban versenyzőként is szerepeltek a Megasztárban, egyébként még jót is tehet a műsornak.

Mindennel azt sugallják, itt álmok válnak valóra

A Megasztár első adását szeptember 22-én láthatták a nézők. Mint kiderült, a verseny előválogatóját a Bálnában tartották Budapesten, ahol Till Attila egy megafonnal a kezében várta a jelentkezőket és nyitotta meg az eseményt Ördög Nórával, hangsúlyozva, hogy a győztesre a magyar tehetségkutatók legnagyobb pénznyereménye, 40 millió forint, valamint egy Los Angeles-i dalfelvétel és egy videóklip is vár. A műsort, amelybe 2024-ben állítólag több százan jelentkeztek, régi versenyzőkről készült felvételek összeollózott csokrával vezették fel. Arról is készült egy rövid montázs, ki miért akarja megmérettetni magát a Megasztárban, az egésszel azt sugallva, hogy

itt bizony álmokat lehet valóra váltani.

Ezt követően az eddigi sikereiket méltatva bemutatták a zsűri tagjait, a karakterüket is némiképp belőve ezzel. Megtudhattuk azt is, hogy

Rúzsa Magdi életét megváltoztatta a Megasztár, amitől most azt várja, hogy a versenyzők a hangjukat és a lelküket is megmutassák.

Marsalkó Dávid korábban több televíziós felkérést is kapott, de a Megasztár az első, amit elvállalt, mert azt gondolja, hogy ebből még valami jó is kisülhet. A Halott Pénz frontembere nem a tökéletességet, hanem az őszinteséget és a valódiságot keresi a műsorban.

Caramel életének legmeghatározóbb részét képezi a Megasztár, ahol annak idején az álmaiért énekelt. Szerinte nagy kihívás, hogy ebben a felfokozott helyzetben megtörténjen a varázslat, és hogy ezt valaki át is tudja adni.

Papp Szabi úgy véli, ez az a műsor, ahol meg lehet mutatni, kinek mennyi köze van a zenéhez, és hogy önmagát mennyire ismeri. A Supernem frontembere úgy gondolja, a hangi adottságok mellett a versenyzők személyisége is számít, ha valaki Megasztár akar lenni.

Marics Petiről pedig amellett, hogy úgy hiszi, ebben a műsorban nem fog elveszni egyetlen tehetség sem, az is kiderült, hogy ő lesz a kissé trehány csibész karakter a zsűritagok között, miután már az első meghallgatásra is – feltehetőleg megrendezetten – egy kerékpáron, késve érkezett.

Még mielőtt elkezdődtek volna a meghallgatások, a hangulatot megalapozván először kicsit ismerkedtek egymással a zsűritagok, közben Marics a lelkitársának nevezte Rúzsa Magdit, majd az anyjához hasonlította, aki ezután „lekismajmozta” a ValMar énekesét. A döntnökök egyébként a TV2 eddigi műsoraitól eltérően – amelyekben azért nemegyszer láthattunk már furcsaságokat – egészen kellemes öltözetben fogadták a versenyzőket. Rúzsa kissé értelmezhetetlen ezüst fejfedőjén kívül nem volt túlságosan kirívó ruhadarab egyikőjükön sem.

Már az első versenyzővel belőtték a színvonalat

Ahogy azt a tehetségkutatóknál megszokhattuk, az előválogatót bemutató adásokban utólag összevágott felvételek kerülnek képernyőre. Ezek nagyjából mindig ugyanazt a szerkesztési elvet követik – felváltva láthatunk egy-egy adagot a továbbjutó, illetve a versenyből azonnal kiszórt énekesekből. Míg az előbbiek kellemes perceket okoznak, az utóbbiakkal megnevettetni igyekeznek a nézőket, az pedig, hogy a zsűri miként reagálja le a látottakat, nagyjából meg is előlegezi, milyen hangulatot és mennyi szakmaiságot várhatunk majd a későbbi adásokban. Néhány versenyzőről persze többet is megtudhatunk – ha valakinek olyan sztorija van, amelyhez nagy eséllyel érzelmileg kapcsolódik majd a közönség, azt előszeretettel domborítják a szerkesztők. Ez most sem történt másként.

Rögtön az első jelentkezőnél, aki Ausztriából utazott a Megasztár előválogatójára, ráadásul két legyet ütöttek egy csapásra, Szilágyi József története ugyanis tökéletesen illeszkedett a Megasztár üzenetéhez is: a háromgyermekes apuka, aki a hétköznapokban taxisofőrként dolgozik,

családos emberként is küzd a saját álmaiért.

Az már csak hab a tortán, hogy a férfi valóban olyan hangi adottságokkal bír, amellyel azonnal lenyűgözte a zsűrit, ezzel előrevetítve, hogy a Megasztár mezőnyében idén óriási énekléseket lehet majd hallani. Hogy erre mérget vehetünk, azt a műsor alatt többször is tudatosan kiemelték az ítészek.

Sztorik tekintetében egyébként az egyik legbájosabb annak a két versenyzőnek (Pánczél Diánának és Stavinovszki Gábornak) a története volt, akik a meghallgatáson egymás után következtek, és kiderült, hogy korábban hét éven keresztül egy párt alkottak. Ugyan egyikőjük sem jutott tovább a középdöntőbe, de – még ha volt is némi szerkesztői kerítés a háttérben – úgy tűnt, valódi érzelmeket láthatunk az arcukon. Mindketten izgatottan figyelték a másik produkcióját, és a végén együtt távoztak a helyszínről.

Aki még a zsűrit is megríkatta, Tóth Abigél Evelin volt. A fiatal lánynak elmondása szerint a zene segítségével sikerült a párkapcsolati traumáján túljutnia, és azért jelentkezett a Megasztárba, hogy a sok megaláztatás után bebizonyítsa, ő is értékes. Szeretné, ha az emberek látnák, hogy mindent át lehet vészelni, és hogy a saját történetén keresztül másoknak tudjon segíteni. A versenyző óriásit énekelt, a zsűri és a közönség a végén állva tapsolta.

Téged a jóisten erre a pályára szánt, ne haragudj, olyan szépen énekeltél, hogy már szinte sértő volt

– mondta Rúzsa Magdi, aki szerint Tóth Abigél esete is igazolja, ahhoz, hogy valaki jó énekes legyen, bizony a lelki „meggyepáltság” is kell.

Marsalkó Dávid egyébként az értékelésnél tett egy könnyelmű ajánlatot, amit Tóth Abigél azonnal el is fogadott – a Halott Pénz énekese megjegyezte, szívesen venné, ha a jövőben énekelne az egyik dalukban.

Ifjabb Schobert Norbert megint bizonyítani akar

Amire valószínűleg sokan kíváncsiak voltak – miután már híre ment, hogy ő is jelentkezett a műsorba –, az ifjabb Schobert Norbert előadása volt. Bár Schoberték nagyfia korábban megnyerte a Farm VIP 3. évadát, tavaly ősszel pedig a Sztárboxban is ringbe szállt, a Megasztárban is bizonyítani akart. A fiatal férfi életének egyik legnagyobb nehézsége ugyanis, hogy nem tud kilépni a szülei árnyékából, mert a közönség egyszerűen képtelen elvonatkoztatni attól, hogy Rubint Réka és Schobert Norbert gyermeke, ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy valami olyasmit elérjen, ami által végre külön kezelik őt. A tehetségkutató előválogatójára egyébként a barátnője mellett a családjából csak az öccse kísérte el – elmondása szerint azért, mert a többiek nem tudtak eljönni.

Várjál, Te most bokszolsz vagy énekelsz? Döntsd már el!

– csattant fel Marics Peti, amikor ifjabb Schobert Norbert besétált a terembe, az ő érkezésére ugyanis senki nem számított. A zsűritagok mindenesetre nagyon nyitottan és kíváncsian figyelték a versenyzőt, aki meglepő módon egészen jól teljesített. Ennek ellenére a helyzet megosztotta az ítészeket, volt, aki inkább visszatartotta volna a folytatástól.

Caramel, aki egyébként minden versenyzőhöz nagyon empatikusan viszonyult, azt mondta, nyilván voltak hibák az előadásban, de az egész országot meglepte azzal, hogy megjelent a Megasztárban, és szerinte nagyon büszke lehet magára, mert igen jól szerepelt. Marsalkó Dávid is sok bizonytalanságot vélt felfedezni a hallottakban, de neki tetszett ifjabb Schobert Norbert kisugárzása és az az alázat, ahogy a színpadon állt. Velük ellentétben Rúzsa Magdi inkább a testbeszédre figyelt, és megállapította, hogy valószínűleg „több van a hátizsákjában”, mint amit mond – ugyan voltak számára érdekes pillanatok, de egészében az előadást nem találta jónak. Az énekesnő egyébként is félti a fiút pont azért, amilyen helyzetben van a szülei miatt. Papp Szabi ugyancsak amellett volt, hogy ne juttassák tovább, így két igen és két nem szavazat után

Marics Petire hárult, hogy eldöntse ifjabb Schobert Norbert sorsát.

A ValMar énekese kicsit dilemmázott, mert a műsor történetében korábban is voltak olyan jelentkezők, akik több évadban visszatértek, mire eljutottak a verseny végéig, de végül arra jutott, hogy inkább legyenek merészek, és dobják mélyvízbe Schobertet. Így három igen szavazattal a fiatal férfi a középdöntőben is színpadra állhat majd.

Még senki nem pörgött a fején, de „sunázni” azért nem kellene

Az említetteken kívül persze voltak még nagyon ígéretes tehetségek, akiket továbbjuttatott a zsűri, ahogy olyan versenyzőkből sem volt hiány, akik inkább lefárasztották, kiakasztották vagy megnevettették őket, de az emberekben nagy valószínűséggel elsőre inkább azok maradtak meg, akikhez a történeteiken keresztül is tudnak kapcsolódni. Hogy milyen irányba viszik majd a produkciót, azt egyelőre nem lehet határozottan eldönteni. Az eddigiek alapján úgy tűnik, mintha az eredeti vonalat követnék inkább, és a show-műsorokra újabban jellemző túltolt bohóckodás helyett elsősorban a szakmaiságra próbálnák helyezni a hangsúlyt a készítők.

A zsűritagok határozottak, képesek kulturáltan véleményt alkotni, és bár nem minden esetben egyeznek a meglátásaik, mindnyájan alá tudják támasztani a sajátjukat érvekkel. Csupán egyetlen necces dolog volt, amire feltehetőleg többen felkapták a fejüket, hogy biztosan jól értették-e az elhangzottakat – az egyik versenyző értékelésénél Caramel azt találta mondani: „summázom, ez egy nem”, mire Marsalkó Dávid megjegyezte:

Azt mondtad, hogy summázod, de azt értettem, hogy sunázod...

Erre a többiek is megerősítették, hogy bizony Caramel ezt a kifejezést használta, amivel annyira összezavarták az énekest, hogy végül a kamerába nézve bocsánatot kért a feleségétől.

Bárhogyan is, annyit azért már most meg lehet állapítani, hogy Rúzsa Magdi meglehetősen domináns tagja a csapatnak, akin egyáltalán nem látszik, hogy először próbálja ki magát ebben a szerepben, ahogy Marsalkó Dávid is szimpatikusan értékel, ügyelve rá, hogy ne bántsa meg a versenyzőket.

Caramel abszolút a legempatikusabb ítész, a mondandóján erősen átjön az érzékenysége, míg Papp Szabi a szókimondó, bohém figura, akitől még egy erősebb kritika is inkább viccesen hangzik. Marics Peti ugyan még nagyon fiatal, de az értékeléseivel láthatóan igyekszik felzárkózni a többiekhez, a megnyilvánulásain persze átüt a csibészség, ám ez kifejezetten jót tesz a beszélgetéseknek.

Fotó: TV2 Marics Peti és Papp Szabi

A látottak tükrében és a döntnökök karakterét tekintve tehát egyelőre nehezen lehet elképzelni, hogy a következő adásokban Rúzsa Magdi az asztalon ugrál majd, vagy Marsalkó Dávid megtáncoltat egy-egy versenyzőt – Marics Peti és Papp Szabi jelenléte ugyan garantálja a csípős poénokat, de óriási elhajlásokra valószínűleg nem kell számítani. Ha valóban megmarad a műsor ezen a vonalon, az egy érdekes kísérlet lehet arra, hogy vajon a nézőket manapság mennyire érdekli, illetve mennyire lehet szórakoztató számukra egy inkább szakmaiságra alapozó, visszafogottabb tehetségkutató a harsány zsűritagokat felvonultató, sok esetben drámai jelenetekkel felturbózott produkciókkal szemben.

Az biztos, hogy az alkotókon nagy a nyomás, hiszen a konkurenciánál futó Sztárbox erős ellenfélnek számít. Nem véletlenül próbálják a műsor alatt végig azt sulykolni a nézőkbe, hogy itt konkrétan csoda történik, hiszen az álmok válnak valóra, illetve erősíteni bennük a FOMO-érzést azáltal, hogy a döntnökök folyamatosan azt hangoztatják, az idei a Megasztár eddigi legerősebb mezőnye, ahol olyan tehetségek bukkannak fel, amilyenekkel máshol nem találkozhat az ember.

(Borítókép: A Megasztár hetedik évadának zsűritagjai. Fotó: TV2)