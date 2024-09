Beperelték MrBeastet, 54 oldalas a világhírű youtuber vádirata

MrBeast szeptemberben lett a világ legfeliratkozottab videósa, azonban az örömöt hamar üröm váltotta fel. Nyáron kezdtek olyan pletykák terjengeni, hogy a jelenleg zajló valóságshow-jának forgatásán embertelen körülmények között éltek a szereplők. Egy hosszabb novella hosszúságú vádirattal álltak elé a műsorában résztvevők, a per pedig a Beast Gamest is veszélyezteti.

Nem oszlanak a viharfelhők Jimmy Donaldson, vagyis MrBeast, a világhírű youTuber feje felől. Bár 316 millió feliratkozójával a valaha volt legsikeresebb tartalomgyártó, egy 54 oldalas vádiratra nem biztos, hogy fel tudott készülni.

Pedig ezzel kell szembenéznie, miután a Prime Videóval közös valóságshow-ja, a Beast Games öt női versenyzője beperelte a cégét, az MrB2024-t és az Amazont.

A vádiratban – amelynek több oldalát titkosították – arról írnak, hogy soha nem tapasztalt szexizmus és toxikus légkör jellemezte, ami miatt a felperesek rengeteget szenvedtek.

Ezek a vádak sokkal súlyosabbak, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy MrBeast egy jólelkű filantrópként ismert a közösségben.

A BBC értesülései alapján a versenyzőket nem engedték pihenni, valamint rendes étkeztetést sem kaptak – vagy nem volt elég az étel, vagy nem jutottak hozzá időben. A kereset egyik részében arról írnak, hogy MrBeast és a többi szervező „olyan légkört hoztak létre, amely ellenséges munkakörülményeket és szexuális zaklatást szült”.

A Beast Gamest a valaha volt legnagyobb valóságshow-ként harangozták be, amelyben több mint ezren szállnak ringbe az 5 millió eurós, vagyis 1,7 milliárd forintos fődíjért – már ha a leadják a műsort, ugyanis az eljárás miatt ez is veszélybe került. Korábban arról is beszámoltunk, hogy többen kórházba kerültek a rossz körülményekmiatt.