Shane Tusupot másfél perc alatt kiütötték a ringből a Sztárboxban

Izgalmasnak ígérkezett a Sztárbox negyedik negyeddöntője, amelyben ezúttal női pehelysúly kategóriában Földes Eszter és Lola, férfi középsúlyban Shane Tusup és Torghelle Sándor, illetve férfi nehézsúlyban Czutor Zoltán és Mészáros András küzdöttek meg egymással. Az est legjobban várt mérkőzése Torghelle és Tusup összecsapása volt, amit a nézők a legszorosabbnak ítéltek meg, míg a másik kettő meccsnél Földes és Mészáros vezetett nagyobb fölénnyel. Már az adás legelején, még mielőtt a nap főszereplői ringbe szálltak volna, ment az adok-kapok a műsorban. Előbb Héder Barna heccelte Csobot Adélt az öltözéke miatt, kijelentve, ha behozna neki egy gömböt, talán megjósolná a jövő heti eredményeket is – utalva arra, hogy az énekesnő úgy festett, mint egy jós. Majd Csobot kezdte el kóstolgatni Szépréthy Rolandot, a Sztárbox egyik kommentátorát, hogy ugyan a műsor szereplői is sokszor üzengetnek egymásnak, ez a magatartás tőle sem áll messze. A Mihályfi Lucával egy párt alkotó Szépréthy ugyanis nemrég az énekes-rapper T. Dannyvel kezdett szájkaratézni a közösségi felületeken.



Ahogy azt az első mérkőzést megelőzően megtudhattuk, már több ismert személy is érdeklődik a Sztárbox iránt, köztük Koch Máté, aki az idei párizsi olimpián a párbajtőr csapatversenyében nyert aranyérmet Siklósi Gergellyel, Andrásfi Tiborral és Nagy Dáviddal egyetemben. A szintén a helyszínen szurkoló Kozsó elmondása szerint ő már el is kezdett bokszolni, kijelentve:

Most lemaradtam, de lehet, hogy a következőben benne leszek.

Nem volt megállás

A negyedik negyeddöntőben elsőként Földes Eszter és Lola csaptak össze egymással, és igen heves küzdelemre lehetett számítani, mivel előbbi már az esemény sajtótájékoztatóján közölte ellenfelével: kemény hónapok vannak mögötte, így a felgyülemlett stresszt le kell vezetnie valakin, aki ő lesz. A versenyzők hasonlóképp is számoltak be a kisfilmjükben a boksszal kialakított kapcsolatukról, mivel mindkettejüknek sokat adott ez a sport. Földes úgy fogalmazott, túlélő típusnak tartja magát, ami a műsor szempontjából kifejezetten előnyös lehet, míg Lola arról beszélt, élete leggyötrelmesebb hónapjai vannak mögötte, ám a boksznak köszönheti, hogy egy új énjét ismerhette meg. Elszántságból pedig egyik fél tekintetében sem volt hiány, mivel mindketten győzni mentek, és az már a kisfilmjükben is szembetűnő volt, hogy vállban jelentősen erősödtek a felkészülés során.

A nézői szavazatok Földes győzelmét vetítették előre, amit talán főleg azzal lehet magyarázni, hogy a tiniként befutott Lola sokak szemében még mindig csak egy törékeny kislány maradt, holott már 36 éves. A felek az első menetben szinte tankként rohanták le egymást, főleg Földes, aki testre mért ütésekkel próbálta gyengíteni ellenfelét, így kezdetben Lolának főleg a védekezésre kellett figyelnie. Ugyanakkor nem kellett sokat várni arra, hogy az énekesnő is nyeregbe kerüljön, ő főleg a fejre mért ütésekre játszott. Tekintve, hogy milyen hevesen vágtak neki a mérkőzésnek, félő volt, hogy a negyedik menetre nem marad majd szussz, ami egyáltalán nem így alakult. Látszólag igen kiegyenlített volt a meccs, ám a találkozó végéhez közeledve Lolának több tiszta ütése akadt. A két lány tigrisként küzdött egymással, és szinte egy másodpercre sem álltak le. Ugyan Molnár Áron azt jósolta meg, hogy Földes technikai K.O.-val fogja hazaküldeni Lolát, a pontozóbírók végül úgy ítélték meg, hogy utóbbi nyerte a mérkőzést, aki meg is könnyezte a győzelmet. A meccset követően úgy nyilatkozott, azt hitte, keményebb ütéseket mér majd rá Földes, de így is erős ellenfélnek tartotta őt. Az előadó a továbbjutásával egyből a fináléba került, ahol női pehelysúlyban Schóbert Larával fog megküzdeni.

Egy menetig jutottak

A második mérkőzés ugyanakkor nem sikerült olyan hosszúra, mint Földes és Lola találkozója. Férfi nehézsúlyban szállt szembe egymással a ringben Mészáros András színész és Czutor Zoltán énekes-dalszerző, akik mindketten eltökéltek voltak, és arra törekedtek, hogy ők kerüljenek ki győztesen. Elszántságuknak köszönhetően igen erőteljesen is indult a találkozójuk, mivel Mészáros keményen rárontott ellenfelére. Sőt, már az első másodpercekben akkora sallert adott neki, hogy Czutor elesett, így rá kellett számolnia a bírónak. Akár még azt is lehet mondani, hogy Mészáros hasonló irammal bokszolt, mint az előző évadban Molnár Áron. A kommentátorok már az első menet legelején, látva Mészáros pofonosztását, arról beszéltek, hogy ebből törölközőbedobás lesz, mivel a színész brutális erővel tört előre, és sok tiszta ütést osztott ki. Látszólag Czutor nem fordított akkora figyelmet a védekezésre, aminek technikai K.O. lett a vége. 12 másodperccel az első menet vége előtt edzői bedobták a törölközőt, így nem folytatódhatott a találkozó, és Mészáros András nyert – akinek következő ellenfele Lmen Prala lesz.

A találkozó után Czutor arról beszélt, arra készült, hogy négy menetet fognak lebokszolni, erre építették fel a taktikát, így az első kettő menetben visszafogottabb volt, tartalékolta az energiáit. Mint mondta, ennél sokkal nagyobb pofonokat kapott az edzéseken.

Azt érzem, hogy még bírtam volna, de nyilván, aki szakavatott, biztos időben állította meg

– jelentette ki, mire egyik edzője arról beszélt, az edzői stáb tudása kevés volt ehhez a feladathoz, így nem tudták megfelelően felkészíteni őt, és nekik is tanulniuk kell még.

Shane Tusup sietősen távozott

Az este legjobban várt találkozója a férfi középsúlyé volt, amelyben Shane Tusup és Torghelle Sándor küzdöttek meg. A felek között volt már némi összetűzés, mivel az amerikai edző lenagypapázta Torghellét, aki a kisfilmjében kifejtette, azért vállalta el a felkérést, hogy a komfortzónáján kívül is megmutassa magát. Hozzátéve, karrierje legelején forrófejű játékos volt, így nincs olyan ország, ahol ne kapott volna piros lapot, és már egy ház árát befizette a büntetések miatt. Elmondása szerint a műsorra való felkészülés során tanulta meg kontrollálni a benne lévő tüzet. Míg Tusup arról beszélt, a sport miatt az, aki, és annak köszönhetően vált sikeressé, hogy bármibe is fogott, mindig elemezte magát – Szujó Zoltán és Héder Barna meg is említették, hogy ő a Sztárbox eddigi versenyzői közül az első, aki a legtudományosabb alapokra helyezte a felkészülést.

A találkozójuk előtt megszólaltatott hírességek döntő többségben ugyanakkor Torghellének szurkolt. Sőt, Majka – akitől nem messze foglalt helyet a közönség soraiban Curtis – még azt is kijelentette, hogy: „Csodálkoznék, ha az első menetnél tovább tartana ez a mérkőzés.” Míg Molnár Áron úgy fogalmazott: „Nagyon remélem, hogy ki fogja ütni. Upsz, ez kiszaladt a számon.” Bár az énekes-rapper és a színész akkor még nem sejthették, de tulajdonképpen megjósolták a meccs kimenetelét. Torghelle és Tusup a ringbe lépve, a gongszót követően szinte azonnal egymásnak rontottak. Pontosabban az amerikai edző támadt rá erőteljesebben Torghellére, aki ezt hasonló elánnal viszonozta. Tusup tíz másodperc után már a földön találta magát, aztán a rászámolást követő néhány másodpercben ismét ez történt. Torghelle szinte megállíthatatlan volt, ütések egész sorozatát vitte be – amelyek egy része inkább csapkodás volt, mint tiszta találat –, nem hagyva esélyt prédaként küzdő ellenfelének, hogy ő is dominálhasson. A kommentátorok úgy fogalmaztak, Tusup majdnem sírógörcsöt kapott, ám sokkal inkább nem értette, mi történik, amit többször a bírónak is jelzett – köztük azt, hogy ellenfele fellökte őt.

A magyar focista másfél perccel az első menet kezdete után még erőteljesebb támadást indított Tusup ellen, aki a sarokban találta magát, és már a többedik találat érte a fejét, így a bíró ugrott be közéjük, hogy Torghelle ne gyepálja őt tovább. Ez azt is eredményezte, hogy harmadjára is rászámolás következett volna, ami a szabályok értelmében automatikusan a meccs végét jelenti. Tusup így technikai K.O. miatt esett ki a versenyből, és a találkozó végeztével szinte azonnal távozott a ringből az öltözők felé, még az interjút sem várta meg, ahogy ellenfelének sem gratulált. Ahogy Torghelle a mérkőzés után kifejtette, négy menetre készültek az edzőivel, ám mivel ellenfele így rátámadt már a meccs első másodperceiben, ő is ugyanilyen eszközhöz folyamodott, ami végül eredményesnek is bizonyult.

Még nincs vége

A Sztárbox jövő vasárnapi adásában újabb párosok szállnak szembe egymással, köztük női könnyűsúly kategóriában Dér Heni és Sápi Vivien, illetve férfi könnyűsúlyban Sárközi Ákos és Horváth Tamás. Továbbá versenyen kívül veszi fel a bokszkesztyűt Bárdosi Sándor és Árpa Attila, akik előbbi javaslatára küzdenek meg. Ahogy Szujó Zoltán bejelentette, Kovács Kokó István szintén újra ringbe fog szállni, ám azt, hogy pontosan kivel, és hogy ez milyen keretek között fog megtörténni, egyelőre nem árulták el.

(Borítókép: Shane Tusup és Torghelle Sándor. Fotó: RTL Sajtóklub)