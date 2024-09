Sváby András újra Az Árulókban, de már ki akarnák penderíteni

Szeptember 23-án új évaddal tért vissza Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, amelyben ismét Árpa Attila látja vendégül a nádasdladányi kastélyban azt a 22 hírességet, akik között Ártatlanok és Árulók is meglapulnak. A játékmester továbbra is kimért stílusával tartja rettegésben a játékosokat, ahogy az is figyelemre méltó, milyen jól sikerült a szereplőválogatás.

A 2023-as év egyik legnagyobb dobása Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor volt, ami a Televíziós Újságírók Díját is hazavihette a legjobb reality kategóriában. Az eredeti formátum a holland De Verraders nevet viseli, amelynek jogait a britek vették meg, majd The Traitors néven alkották újjá. Amennyiben a tavalyi év során elkerülte volna a figyelmét a műsor, dióhéjban annyit kell tudni róla, hogy tulajdonképpen egy élő szereplős társasjátékról van szó.

Adott egy kastély, a magyar változat esetében a nádasdladányi kastély, amelynek ura a játékmester, azaz Árpa Attila. A pazar környezetbe érkező játékosok kezdetben Ártatlanként fedezhetik fel a birtokot, ám egy ceremónia során Árpa kiválasztja, kik legyenek közülük az Árulók, akiknek attól kezdve minden este meg kell ölniük valakit – nyilván csak képletesen értve –, ügyelve arra, nehogy lebukjanak. Az Ártatlanok dolga pedig az, hogy nyomozzanak, és a minden este megrendezett gyűlések során leleplezzék a gyilkosokat. Ha rosszul döntenek, egyik ártatlan társukat küldik haza, az Árulók pedig tovább szedhetik áldozataikat.

Árpa Attila és a régi forma

Mint arról a korábbiakban beszámoltunk, szeptember 23-án a második évadával tért vissza a műsor, amelyből a későbbiekben egy civil szereplőkkel készült változat is látható lesz – ezt Kolosi Péter, az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese erősítette meg lapunknak. Ám jelenleg a hírességekkel teli verziót követhetik nyomon a tévénézők három héten át. Ahogy az már kiderült, a nádasdladányi kastélyt a következő hírességek töltötték meg: Bárdosi Sándor, Bereczki Zoltán, Bíró Beáta, Dér Henrietta, Erős Antónia, Gáspár Kata, Hadas Krisztina, Herceg Erika, Hermányi Mariann, Hevér Gábor, Kozma Dominik, Lakatos László, Megyeri Csilla, Mehringer Marcell, Molnár Áron, Muri Enikő, Szorcsik Viktória, Url Izabell, Vadon János, Vályi István és Zdroba Patrik – továbbá egy 22. szereplő is feltűnt a színen, az ő kiléte az első adásból derült ki.

A második évad debütálását megelőzően az Index is ott lehetett azon a sajtóeseményen, amelyen némelyik szereplő, a játékmester, Árpa Attila, illetve a készítők, azaz Nyári Gábor, az RTL szenior kreatív producere és Tárczy Eszter, a műsor kreatív producere vettek részt. Nyári többek között arról számolt be, nincs még egy olyan formátum, amelynek az elkészültét ilyen szorosan követné nyomon az eredeti formátumot birtokló cég, ami egyébként meg is látszik a produkción. Minden apró részletre gondoltak, a tökéletesen beállított kameraszögektől kezdve a jól megválasztott aláfestő zenéken át a kosztümökig. Ezen felül már az első évad részeit is egy nyomasztó légkör lengte körül, ami teljesen átjött a képernyőn keresztül is, így csak elképzelni tudjuk, hogy a helyszínen ezt hogyan élték meg a játékosok – Görög Zita például fel is adta a játékot.

A műsor következő etapja pedig továbbra sem enged ebből a szorító, feszült érzésből, amihez masszívan hozzátesz a játékmester, Árpa Attila személye, aki majdhogynem ugyanazt a karaktert hozza, mint az előző évadban, rögtönzött válaszaival pedig még rá is tesz egy lapáttal. Folyamatosan igyekszik nyomasztani a játékosokat, és ez a nyugtalanság a nézőkre is rátelepszik, ami egyúttal be is szippantja őket. Az elmúlt évekből aligha lehetne felsorolni még egy olyan tévés műsort, amely hasonló hatást tudott elérni ebben a tekintetben, mint Az Árulók. Bár nézőként tisztában vagyunk azzal, ki Áruló és ki nem, az Ártatlanok nyomozása és annak elkerülése, hogy a gyilkosok lebukjanak, óriási izgalomfaktort jelent. Beszélgetésből beszélgetésbe csöppenünk bele, információmorzsákból táplálkozunk, amelyek alapján próbáljuk belőni az erőviszonyokat, ám semmilyen hatással nem lehetünk az eseményekre.

Az viszont talán némi könnyebbséget jelentett az idei szereplőknek, hogy már leforgott egy széria a produkcióból, amelyet látva tanulhattak elődjeik baklövéseiből, és már egy olyan kiforrott taktikával érkezhettek a kastélyba, ami jó alapnak bizonyult. Árpa egyébként szintén arról számolt be lapunknak, hogy ugyan a legelső játékosoknak is javasolták, hogy lessenek bele a formátum külföldi változataiba, hogy még jobban megismerjék a próbatételeket, ennek nem sokan tettek eleget. A jelenlegi évadba viszont már jóval felkészültebben érkeztek a szereplők, szinte folyamaton vizslatják egymás reakcióit, talán már túlságosan is analitikus megközelítést alkalmaznak, ami könnyen tévútra viheti őket.

A játékosokkal kapcsolatban amiatt is dicséret illeti meg a készítőket, hogy ismét egy díszes társaságot sikerült összeverbuválniuk. Az már az első évadnál is szembeötlő volt, hogy igyekeztek olyan karaktereket választani, akik nem túl megosztóak, így nem vennék el a fókuszt a műsor lényegéről, a gyilkosok megtalálásáról. Ezzel együtt viszont erős, de nagyon különböző egyéniségekre helyezik a hangsúlyt, akikről aligha elképzelhető, hogy bármikor is mind egy helyen fordultak volna meg.

Csak tovább bírjam, mint a Sváby

Az Árulókat egy fura kettősség jellemzi, ami abból adódik, hogy míg a próbatételek és a kiszavazások során az ember könnyen elfelejthet pislogni is az izgalomtól, addig a játékosok egymást heccelő magatartása pont hogy oldja ezt a feszültséget. Az első évaddal összehasonlítva talán az idei változat még humorosabbra is sikeredett, ami a csapatban található jó pár vezéregyéniségnek köszönhető. Lakatos László toronymagasan kiemelkedik a mezőnyből, ha szórakoztatásról van szó, de Bárdosi Sándor és Vadon Jani csipkelődései is legalább annyit hozzátesznek a műsorhoz. Lakatos például többek között azzal viccelődött, hogy bárki, aki azt hiszi, ő a gyilkos, az rasszista.

Az idei szériában egyébként több újdonsággal is előrukkoltak, köztük egy olyan szegmenssel a műsor elején, amelyben a szereplők arról beszélgetnek Árpával, hogy inkább Árulók szeretnének-e lenni vagy Ártatlanok. Ezen csevelyek valamiféle támpontot adhatnak a nézőknek is arról, hogy a versenyzők hogyan gondolkodnak a játékról, véresen komolyan veszik-e vagy sem. Továbbá az is idén fordult elő először, hogy nem fedték fel az összes játékos kilétét, és a 22. személyt csak az első adásban ismerhettük meg. Sváby Andrásról van szó, aki már szerepelt Az Árulók előző szériájában is, ám az elsők között távozott. Nagy húzás volt a készítők részéről a visszahívása, mivel ugyan rövid idő adatott meg neki a műsorban, ő próbálta a leginkább stratégiailag megfogni a játékot, amibe végül annyira belelovallta magát, hogy a vesztét is okozta – de idén már felkészültebben jött.

Sváby megjelenése azért is volt különösen poénos, mivel a műsor elején az egyik játékos, a műsorvetővel évtizedek óta együtt dolgozó Hadas Kriszta azt jelentette ki, hogy: „Csak tovább bírjam, mint a Sváby.” Míg Molnár Áron és Hevér Gábor azzal viccelődtek, hogy ha Árulókká válnak, biztos, hogy őt ölik meg először – így gondolta Lakatos László is, aki úgy fogalmazott, már csak a hecc kedvéért megérné. Szintén nagy meglepetést okozhatott sokak számára, hogy a játékosok között van Erős Antónia, aki korábban ugyan feltűnt már RTL-es show-műsorokban, de nem a közelmúltban. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a híradós műsorvezető tudja a leginkább tartani a pókerarcot a műsorban szereplők közül, de az még elválik, hogy meddig lesz képes elbújni mögé.

(Borítókép: Gáspár Kata és Sváby András. Fotó: RTL)