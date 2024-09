Elkezdtek trükközni a söröskorsókkal, hátha így visszaszorítják az alkoholizmust

Hagyományos kocsmákat ugyan már csak elvétve találhatunk itthon, a különböző romkocsmák és modernebb vendéglátóegységek továbbra is virágoznak hazánkban. Ráadásul nem csak itt, ugyanis a briteknél is továbbra is nagy népszerűségnek örvend a pubozás, amely mára a kultúrájuk szerves részét képezi – így már senki sem lepődik meg azon Angliába utazva, ha a munkaidő után népes tömegeket lát összegyűlni a vendéglátóegységek előtt, ahol a munkások sörözéssel eresztik ki a fáradt gőzt.

Mindez persze, ha egy ember életében rendszerré válik, könnyen belecsúszhat az alkoholizmus csapdájába, ami nemcsak Magyarországon, hanem a szigetországban is komoly gondokat okoz, ezért már évek óta keresik annak a lehetőségét, hogyan szorítható vissza a nagyivók (férfiaknál heti 50, nőknél 35 egység, azaz 50 vagy 35 pohár sörnek megfelelő alkoholt megivók) száma.

A globális probléma orvoslásának legújabb fejezeteként a brit kutatók emiatt most egy új módszert javasolnak az alkoholfogyasztás csökkentésére.

Kisebb korsó, kevesebb kör?

A brit pubokban a nálunk félliteres korsóként ismert legnagyobb egység a pint (0,568 liter), amely hagyományos adagként évszázadok óta az italok szabványos mértéke az országban. Azonban egy új, a méltán neves Cambridge Egyetemen végzett kutatás azt sugallja, hogy a kisebb adagok (kétharmad pint, azaz 0,378 liter) bevezetése segíthetne az alkoholfogyasztás csökkentésében, ezzel javítva a lakosság egészségét.

A kutatók szerint a kisebb adagok bevezetése azért lenne hatékony, mert az emberek gyakran nem a megivott sör mennyisége alapján döntenek, hanem egy adott számú italt fogyasztanak el alkalmanként.

A vizsgálat három négyhetes perióduson keresztül zajlott, először a szokásos módon eladták a pinteket, majd kisebb adagokra váltottak, és végül visszatértek a megszokott rendhez. És, ahogy azt a kutatók előre jelezték, az eladott sör átlagos mennyisége észrevehetően, 10 százalékkal csökkent abban a négy hétben, amikor nem volt elérhető a nagyobb korsó. A tanulmányban szereplő 12 pub átlagosan alig öt korsóval (2,77 liter) kevesebb sört és almabort adott el naponta, amikor a korsópoharakat eltávolították.

Míg a kutatók arra számítottak, hogy az ügyfelek rendkívül ellenségesek lesznek a változással szemben, az érintett helyszínek nagyon kevés panaszról számoltak be.

A próbaidőszak alatt eladott bor mennyisége azonban kisebb mértékben, átlagosan 7,2 százalékkal nőtt, de ennek közel a fele étteremként is működő helyszínen volt megfigyelhető.

Persze nem szabad elégedetlennek lenni ezzel sem, ugyanis az alkoholfogyasztást már számos, akár halált okozó egészségkárosodással hozták összefüggésbe. Ráadásul a sörfogyasztás káros hatásai sem elhanyagolhatók, ezek közé tartozik a súlygyarapodás, mivel a sör kalóriadús ital. Hosszú távú, nagy mennyiségű fogyasztása májkárosodást okozhat, például zsírmájat, májgyulladást vagy májzsugort. A túlzott sörfogyasztás növeli a szívbetegségek, a magas vérnyomás és a sztrók kockázatát is. Emellett növeli a bizonyos daganatok, például a máj-, bél- és mellrák kialakulásának esélyét. A rendszeres alkoholfogyasztás negatívan hat a mentális egészségre is, elősegítve a szorongás és a depresszió kialakulását.

Nem fogadják tárt karokkal az ötletet, gazdaságilag sem megérős

Persze az emberi egészségre gyakorolt pozitív hatás ellenére több vendéglátóegység tulajdonosa sem fogadta kitörő örömmel az egyetem ötletét, ugyanis úgy vélik, komoly gazdasági visszaesést tapasztalnának, ha megválnának a jól megszokott pintes korsóktól.

A pubok napi bevétele ugyanis átlagosan 5 százalékkal csökkent a pintek csökkentésének ideje alatt, mivel ennek köszönhetően a vendégek kevesebb sört vásároltak. Bár a kutatók pénzügyi kompenzációt ajánlottak fel a kísérletben részt vevő egységeknek, a legtöbb hely a kísérlet után visszatért a megszokott pintek értékesítéséhez. Az iparági szervezetek, mint például a CAMRA (Campaign for Real Ale) és a független sörfőzők társasága, azt állítják, hogy a kisebb adagok sokkal inkább otthoni italfogyasztásra ösztönöznék az embereket, mintsem a kevesebb fogyasztásra, ami hosszú távon még tovább csökkentené a pubok forgalmát.

Mivel a pubok önkéntesen nem valószínű, hogy átállnának a kisebb adagokra, a kutatók szerint szabályozási változásokra lenne szükség, például az alkohol adagolásának jogszabályi meghatározásával. A kisebb adagok bevezetése segíthetne csökkenteni az alkoholfogyasztás káros hatásait, például a daganatos és májbetegségek kockázatát, amely a brit közegészségügy számára továbbra is jelentős kihívás. A kutatók hangsúlyozzák, hogy e szabályozás bevezetése egyensúlyt teremthetne a lakosság egészségének javítása és az alkoholfogyasztással kapcsolatos iparágak érdekei között.

Az iparági szereplők mellett ráadásul a fogyasztók jelentős része is felháborodott a pintek megszüntetésén, mivel a pubokban történő ivászatot sokan biztonságosabbnak és közösségibbnek tartják, mint az otthoni ivást, ezért a kisebb adagok bevezetése akár a felügyelt környezetből történő alkoholfogyasztást is háttérbe szoríthatná. Az alkoholfogyasztás mérséklésére irányuló szabályozások így nehézségekbe ütközhetnek, de a kutatók szerint a közegészségügyi előnyök miatt mindenképp figyelembe kell venni a kisebb adagok alkalmazásának lehetőségét.

De nem csak nekik, ugyanis tavaly a World Population Review a WHO adatai alapján összeállította a top 10-es listáját azokról az országokról, amelyeket a legsúlyosabban érint az alkoholizmus. Az adatokból kiderült, hogy a magyar férfiak több mint kétharmada alkoholistának számít az alkoholizmus orvosi definíciója szerint, míg a nők esetében ez az arány jóval alacsonyabb. Ennek ellenére sajnálatos módon sikerült az élen zárnunk, ami miatt nálunk se lenne meglepő, ha hamarosan hasonló tervezetek látnának napvilágot...

(Borítókép: Kira Hofmann / Getty Images Hungary)