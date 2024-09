Megvádolták a rappert, hogy strici, erre még többen kezdték hallgatni a zenéjét

Ahogy a The Guardian is megírta, Sean „Diddy” Combs hiába letartóztatásban várja, hogy szembenézzen a bíróságon az ellene felhozott vádakkal, az emberek érdeklődése zenéje iránt hirtelen megugrott, mióta eljárás folyik ellene. Azóta, hogy a rendőrök elfogták, mintegy 18 százalékkal növekedett keresettsége a streamingszolgáltatóknál, cikkünk születésekor majd’ 10 milliós havi hallgatottsága van a Spotify felületén.

Teljesen érthető az a természetes kíváncsiság, amilyet egy ilyen ügy kivált. Olyan, mint elhajtani egy autóbaleset mellett. Az emberek látni akarják

– idézi George Howardot, a Berklee College of Music professzorát a lap. A szakértő szerint egyfajta katasztrófaturizmusról van szó, és az emberek bele akarnak látni egy olyan személy fejébe, aki ilyenekre képes. Howard arra is kitért, hogy a streaming anonim, így sokaknak nem jelent gondot, nem olyan, mint bemenni a boltba és megvenni egy Diddy-lemezt, ahol az embernek az arcát is vállalnia kell kíváncsiságáért cserébe.

Nem az első eset

Elég kemény vádakkal néz szembe az amerikai rapper. Az ügyészség úgy véli, komoly szerepe lehet bűnszervezet fenntartásában, szexuális célú emberkereskedelemben, kikényszerített prostitúcióban, de csalás is szerepel a vádak között.

A valaha élt egyik legsikeresebb rapperként Diddy az elsők között volt a hiphop világában, akinek vagyona túllépte az egymilliárd dollárt. A letartóztatást követően kérelmezte óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését, azonban a bíró ezt elutasította. A többszörös Grammy-díjas előadó addig is elment, hogy 50 millió dollárt (mintegy 1,5 milliárd forintot) ajánljon fel, tovább egy 48 millió dollárra becsült ingatlanát is bedobta fedezetként,

de a bírót ez sem győzte meg.

Azt nem tudni, hogy a döntésnek köze van-e ahhoz, hogy korábbi ügyénél Combs nem volt hajlandó megjelenni a tárgyalásokon, amiért utólag 100 millió dollárra bírságolták. Akkor is szexuális bűncselekménnyel vádolták, azonban bűnösségét nem bizonyították.