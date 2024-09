Kiderült, mi okozta a Crazy Town frontemberének halálát

Júniusban számoltunk be róla, hogy 49 éves korában holtan találták otthonában Seth Brooks Binzert, vagyis Shifty Shellshock amerikai zenészt. A Los Angeles-i halottkém szerint az énekes június 24-én halt meg, halálának okát akkor nem közölték, azonban most kiderült, hogy fentanil-túladagolás végzett a zenésszel, amit a Los Angeles megyei orvosszakértő is megerősített.

A fentanil az egyik legerősebb, klinikai alkalmazásban lévő szintetikus fájdalomcsillapító, egy erős opioid, amelyet Prince, Tom Petty, Mac Miller és Lil Peep korai halálával összefüggésben is emlegettek.

A Los Angeles megyei orvosszakértő kedden kiadott közleményében megírta, hogy az énekes halálának hivatalos oka a fentanil, a kokain és a metamfetamin együttes hatása volt. A halálát balesetnek könyvelték el. A megyei hatóságok közölték, hogy a teljes boncolási jegyzőkönyvet, amely további részleteket tartalmaz, várhatóan október 11-ig hozzák nyilvánosságra.

Shifty Shellshock képviselője, Howie Hubberman a Rolling Stone-nak elmondta, hogy szerinte az énekes véletlen túladagolhatta magát.

Seth már jó ideje küzdött kábítószer-problémákkal. Nem volt boldog a mindennapi küzdelemmel, amit életnek hívnak. [...] Sajnálatos, hogy ennyi embert veszítünk el a függőség és a káros szerekhez való hozzáférés miatt. Shifty halála egy igazi tragédia

– nyilatkozta az újságnak.

Az énekes nyíltan beszélt a függőséggel folytatott küzdelméről. 2008 és 2010 között a VH1 Celebrity Rehab című műsorának két évadában, majd az azt követő Sober House című műsor két évadában is szerepelt. Egyik utolsó, áprilisi Instagram-bejegyzésében a következőket írta: „Inkább szerető, mint harcos vagyok... de akit a harc helyett jobban kell szeretnem, az én magam vagyok.”

Shifty Shellshock leginkább arról ismert, hogy társalapítója és frontembere volt a Butterfly című slágerükről ismert együttesnek, a Crazy Townnak, de emellett szólókarriert is befutott.