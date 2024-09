Koncert közben akadt ki Macklemore: „B*ssza meg Amerika!”

A Grammy-díjas előadó szeptember 21-én egy palesztinbarát jótékonysági rendezvényen lépett fel szülővárosában, Seattle-ben. Macklemore a Hind's Hall 2 című dalát is előadta, amely többek között a Gázai övezetben történt pusztításról szól – számolt be róla a Rolling Stone magazin.

A szerzemény folytatása annak a dalnak, amit a rapper egy Hind Rajab nevű lány tiszteletére írt. A fiatalt az izraeli erők Gázában ölték meg családtagjaival, valamint két mentőssel együtt.

Macklemore a szombati koncertjén sem fogta vissza a véleményét. két dal között úgy fogalmazott, hogy „b*ssza meg Amerika!”.

A 41 éves előadó a történtek után az Instagram-oldalán tett közzé egy hosszú nyilatkozatot. Az amerikai rapper sajnálja, hogy a szülővárosában adott koncertjét beárnyékolta két szó. Mint írta, gondolatait és érzéseit nem mindig fejezi ki tökéletesen vagy udvariasan, ezért néha megcsúszik.

A művész rendkívül csalódott amiatt, hogy az Egyesült Államok is részt vett az izraeli–palesztin háborúban. Macklemore szerint a népirtás nézése „lelki, érzelmi és emberi szinten is gyötrelmes”. Kijelentette, hogy kiábrándult, mivel a jelenlegi amerikai kormány továbbra is egyértelműen finanszírozza és támogatja a palesztin nép elleni erőszakot.

Macklemore politikai okokból mondta le októberi koncertjét

Mint írtuk, Macklemore a Dubajba tervezett októberi koncertjét is lemondta. Indoklása szerint döntését az Egyesült Arab Emírségek „folyamatban lévő szudáni népirtásban és humanitárius válságban” betöltött szerepe miatt hozta meg. A szervezők a múlt héten bejelentették, hogy a műsort lemondták, és visszatérítik a jegyek árát.

Az amerikai rapper bejelentése újra felkeltette a figyelmet az Egyesült Arab Emírségek szerepére az afrikai nemzetet sújtó háborúban. Az Egyesült Arab Emírségek többször is tagadta a Rapid Support Forces felfegyverzését és vezetőjük, Mohamed Hamdan Dagalo támogatását. Ellentmondásos, hogy az ENSZ szakértői januárban „hiteles” bizonyítékokról számoltak be, amelyek alapján hetente többször is küldtek fegyvert az RSF-nek Észak-Csádból.

Szudánban 2023 áprilisának közepén tört ki a káosz, amikor a katonai és félkatonai vezetők között régóta dúló konfliktus kirobbant a fővárosban, Kartúmban, és átterjedt más régiókra, köztük Dárfúrra. Becslések szerint több mint 18 800 ember vesztette életét a harcokban és több mint 10 millióan hagyták el otthonaikat. Százezrek állnak az éhínség szélén.